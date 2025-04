Najzdrowsze orzechy wybrałyśmy dzięki zastosowaniu rankingu i punktacji. Uwzględniłyśmy zawartość najważniejszych mikroelementów w różnych rodzajach orzechów. Wszystkie orzechy są ogólnie bardzo zdrowe i polecane do spożycia większości osób. Najzdrowsze są przede wszystkim orzechy świeże, niesolone i niepoddane prażeniu. Ich gatunek to sprawa drugorzędna, ale mimo wszystko podjęłyśmy się stworzenia rankingu TOP 5 orzechów.

Orzechy są zdrowe z uwagi na to, że dostarczają niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także są bogatym źródłem minerałów i niektórych witamin.

„Zdrowa dieta” to tak naprawdę dieta różnorodna. W twojej diecie potrzebny jest np. zarówno magnez, jak i selen, a także kwasy omega 3. Każdy z tych elementów znajdziesz w innych produktach spożywczych. Na przykład orzechy brazylijskie to nieocenione źródło selenu, najwięcej kwasów omega 3 mają orzechy włoskie, a migdały są bogactwem magnezu.

Sprawę wyboru najzdrowszych orzechów można więc uprościć: jedz mieszanki orzechów bez soli, na surowo, a najbardziej z nich skorzystasz. Różnorodność to najlepszy sposób na dostarczenie wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Na potrzeby poniższego rankingu postanowiłyśmy stworzyć jednak kryteria wyboru najzdrowszych orzechów.

Porównamy zawartość ważnych mikroelementów w różnych typach orzechów.

w różnych typach orzechów. Wyliczymy % dziennego zapotrzebowania (% referencyjnej wartości spożycia) jaki pokrywają dane orzechy.

Zsumujemy % zapotrzebowania pokryty przez różne typy orzechów dla wszystkich mikroelementów. W ten sposób różne typy orzechów otrzymają PUNKTY.

Za najzdrowsze orzechy uznamy te, które procentowo pokryją największy % zapotrzebowania na wybrane przez nas składniki pokarmowe, czyli otrzymają najwięcej punktów.

Dzięki tej strategii otrzymamy najbardziej miarodajną odpowiedź na pytanie: które orzechy są najzdrowsze.

Mikroelementy, które będą brane pod uwagę przy wyborze najzdrowszych orzechów i ich referencyjne wartości spożycia to:

kwasy omega 3 - 1,5 g,

magnez - 375 mg,

wapń - 800 mg,

żelazo - 14 mg,

cynk - 10 mg,

selen - 55 µg,

potas - 2000 mg,

Według naszych obliczeń i przyporządkowanych punktów TOP 5 najzdrowszych orzechów to:

Orzechy włoskie — dzięki ponadprzeciętnej zawartości kwasów omega 3. Orzechy brazylijskie — za niezwykle wysoką zawartość selenu. Nerkowce — dzięki wysokiej zawartości różnych minerałów, w tym głównie magnezu i żelaza. Orzechy pinii — dzięki sporej zawartości cynku i magnezu. Migdały — dzięki ogólnie wysokiej przydatności odżywczej i wysokiej zawartości różnych minerałów.

fot. Orzechy włoskie - najzdrowsze orzechy, zwycięzca rankingu/ Adobe Stock, Ivan

Niżej w klasyfikacji znalazły się kolejno:

Orzechy pekan,

Pistacje,

Orzechy arachidowe,

Orzechy laskowe,

Orzechy macadamia.

Oczywiście przedstawiony ranking orzechów ma pewne wady i trzeba traktować go z przymrużeniem oka. Przyznawane punkty nie biorą np. pod uwagę, że zapotrzebowanie na niektóre mikroelementy (np. żelazo i kwasy omega 3) znacznie trudniej pokryć. Tym samym pokarmy, które są ich dobrym źródłem, tak naprawdę są znacznie cenniejsze, niż wynika z uproszczonej punktacji.

Orzechy to jednak nie zawsze samo zdrowie. Orzechy szkodliwe dla zdrowia też istnieją i są niestety bardzo chętnie kupowane. Mowa o:

orzechach w panierce,

orzechach obficie solonych,

orzechach smażonych,

orzechach źle przechowywanych, zanieczyszczonych aflatoksynami.

Wszystkie te typy orzechów nie stanowią dla zdrowia większych korzyści, a mogą być wręcz szkodliwe. Mowa szczególnie o orzechach zanieczyszczonych mykotoksynami. Długotrwałe jedzenie pleśni może powodować nawet uszkodzenia wątroby.

Choć orzechy są zdrowe, nie powinno się przesadzać z ich dziennym spożyciem. Optymalna dzienna dawka orzechów to ok. 30 g. Tyle waży średnio mała garść orzechów.

Jeśli będziesz przejadać się orzechami, możesz odczuć zmiany w sylwetce. Orzechy są bowiem dość kaloryczne i zawierają całkiem sporo tłuszczu. Przejadanie się orzechami może też prowadzić do zaparć.

Kiedy jeść orzechy?



Orzechy możesz jeść o dowolnej porze dnia. Staraj się nie jeść ich jednak bezpośrednio przed snem, orzechy są na tyle kaloryczne, że nie wpisują się w zasady dietetycznej kolacji.

Dorzucaj orzechy do dietetycznych sałatek.

Mała porcja orzechów może być dietetyczną przekąską.

Komponuj fit słodycze z udziałem orzechów.

Wzbogacaj orzechami smak dietetycznych obiadów i śniadań.

To doskonały dodatek do owsianki i przełamanie smaku dla zdrowego lunchu.

Choć orzechy są kaloryczne, mogą pojawiać się w diecie na redukcji. Pilnuj jednak wyznaczonej porcji. Stosuj się do trzech złotych rad jeśli jesz orzechy w diecie na odchudzanie:

Jeśli wiesz, że nie możesz powstrzymać się przed zjedzeniem całej paczki orzechów , nie traktuj ich jako przekąski. Włącz je raczej do posiłków.

, nie traktuj ich jako przekąski. Włącz je raczej do posiłków. Nie ma większego znaczenia, jakie orzechy wybierzesz na redukcji. Unikaj po prostu orzechów smażonych i tych w panierce .

. Dobrym pomysłem na redukcji jest jedzenie orzechów w łupinach, które samemu należy wydobyć z twardej skorupy. Podczas rozłupywania orzechów też tracisz kalorie i jesz wolniej.

