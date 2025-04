Która papryka jest najzdrowsza: czerwona, zielona, żółta czy pomarańczowa? Autorski ranking

Najzdrowsza papryka to papryka czerwona. To ona zdobyła najwięcej punktów za wysoką zawartość witamin i minerałów. Na drugim miejscu jest papryka pomarańczowa (ma najwięcej witaminy C), na trzecim papryka żółta, a następnie zielona. Wszystkie rodzaje papryki są jednak bardzo zdrowe, a różnice między nimi niewielkie.