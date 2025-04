Zapomniana kasza

Co w niej takie ważne

Zawiera dużo magnezu i witamin z grupy B, które pomagają zwalczyć jesienno-zimową depresję. Ich działanie wzmacnia cynk. Dzięki niemu możesz pozbyć się uczucia ciągłego zmęczenia, które dopada cię, gdy dni stają się coraz krótsze. W kaszy jest też sporo żelaza. To ono sprawia, że przybywa ci krwinek, zaopatrujących wszystkie komórki w tlen i składniki odżywcze.



Dla każdego

Kasza jest wysokokaloryczna, ale ma niski indeks glikemiczny (w przeciwieństwie do ziemniaków) i zawiera sporo rozpuszczalnego błonnika. Daje więc uczucie sytości, a przy tym reguluje poziom cukru i cholesterolu.

Która najlepsza

Każda kasza jest zdrowa, ale im mniej przetworzona, tym lepiej. Warto więc sięgać po kasze grube (gryczaną, pęczak). Najlepiej oczyszcza organizm kasza jaglana, za to najwięcej żelaza, magnezu i witamin z grupy B ma nieprażona gryczana.

Śniadanie najważniejsze

Powinno być obfite...

Po nocy organizm jest wygłodniały i osłabiony. Zjedzone spokojnie śniadanie rozjaśnia umysł na dużo dłużej niż wypita w biegu filiżanka kawy. A przede wszystkim rozgrzeje i wzmocni przed wyjściem z domu.

...z porcją białka

Bułka z dżemem to lepsze niż nic, ale takie śniadanie nie podniesie twojej odporności na wirusy. Musi znaleźć się w nim porcja białka odpowiedzialnego za odbudowę wszystkich komórek twojego ciała. Przygotuj więc szklankę mleka, miseczkę twarogu, 2–3 plasterki żółtego sera lub chudej wędliny.

...i witaminy C

Jesienią i zimą najlepszym jej źródłem są cytrusy. Do jogurtu lub mleka dodaj oprócz muesli pokrojone w plasterki kiwi. Twarożek wymieszaj z miąższem grejpfruta albo wypij sok wyciśnięty z pomarańczy.