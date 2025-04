Ciasto z jagodami dla cukrzyka to propozycja idealna na lato i sezon, gdy na targach i w sklepach pojawiają się jagody. Te niskowęglowodanowe owoce o niski indeksie glikemicznym idealnie pasują do ciasta dla cukrzyka. Można z nimi przygotować sernik na ciepło, na zimno, placek, a także dekorować nimi np. torty dla cukrzyków.

Reklama

Według nas jednak najlepszy wychodzi z nimi sernik dla cukrzyka, który można zrobić w wersji na zimno, bez pieczenia, lub na ciepło. I w tym ostatnim wydaniu wychodzi, według nas, po prostu idealne ciasto z jagodami dla cukrzyka: odżywcze, pyszne, nieprzesadnie tłuste, no i niepowodujące gwałtownych skoków cukru we krwi.

Ciasto jagodowe dla cukrzyka: przepis

W przepisie kluczowa jest wymiana pszennej mąki na mąkę przyjazną dla cukrzyka oraz zastąpienie cukru słodzikiem, który nie wpływa na glikemię. Tak naprawdę reszta przepisu jest niemal identyczna jak w przypadku tradycyjnego sernika.

Mimo to, zastosowanie innej niż pszenna mąki, zmienia nieco konsystencję ciasta. Dlatego proponujemy dodać do ciasta jagodowego dla cukrzyka trochę proszku do pieczenia, który powinien nadać wypiekowi większą lekkość. Zwykle serniki nie potrzebują takiego dodatku.

Składniki:

500 mielonego twarogu półtłustego lub odtłuszczonego, może być z wiaderka,

1/2 szklanki jogurtu greckiego.

1/4 szklanki mąki migdałowej,

3 jajka,

3/4 szklanki erytrytolu,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

skórka starta z 1 cytryny,

200-250 g jagód.

Sposób przygotowania:

Zacznij od rozgrzania piekarnika do 150°C. W dużej misce zmiksuj twaróg z erytrytolem i ekstraktem waniliowym. Dodaj otartą skórkę z cytryny, mąkę migdałową, proszek do pieczenia i jogurt. Mieszaj do połączenia składników. Wbij do ciasta jaja i bardzo dokładnie zmiksuj. Umyte i osuszone jagody podziel w proporcji 2:3. Większość wsyp do ciasta i delikatnie wymieszaj. Wyłóż ciasto do okrągłej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Resztę jagód rozmieść w miarę równomiernie na wierzchu ciasta. Wstaw do piekarnika na 60-75 minut. Upieczone ciasto z jagodami dla cukrzyka powinno być ścięte w środku – sprawdź cienkim patyczkiem. Wyłącz piekarnik, uchyl drzwiczki i pozostaw sernik w środku do wystygnięcia, aby nie opadł. W upalne dni możesz przed podaniem schłodzić ciasto przez 4 godziny w lodówce. Będzie wtedy bardziej odświeżające.

Jeśli chcesz, możesz przed podaniem oprószyć ciasto z jagodami dla cukrzyka erytrytolem w pudrze i udekorować listkami mięty – będzie wyglądało fantastycznie.

fot. Przepis na ciasto z jagodami dla cukrzyka/Adobe Stock, beats_

Reklama

Czytaj także:

Jakie owoce można jeść przy cukrzycy?

Niskokaloryczne owoce, także dla cukrzyków — lista

Desery i ciasta z jabłkami dla cukrzyka: 8 przepisów