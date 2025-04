Trudno sobie wyobrazić wielkanocne dania bez majonezu. Króluje w sałatkach, a jajka z tym dodatkiem to obowiązkowy element świątecznego stołu. Jednocześnie jest to jeden z bardziej tuczących produktów, bogaty w tłuszcze i kalorie. Z pomocą dietetyka podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze majonezu.

Najlepszy majonez. Co powinien mieć w składzie?

Wbrew pozorom na sklepowych półkach można znaleźć majonez z dobrym, prostym składem bez chemii. Trzeba jedynie dokładnie sprawdzać etykiety, a także wiedzieć, czego szukać.

Dobry majonez powinien zawierać jedynie olej, żółtka, wodę i przyprawy. Produktów z tak prostym składem w sklepach jest niewiele, chociaż można znaleźć majonez bardzo zbliżony do domowego. Znacznie zdrowsze są majonezy zawierające olej rzepakowy (najlepiej nierafinowany), a nie słonecznikowy. Bardzo dobrze, jeśli żółtka jaj pochodzą od kur z wolnego wybiegu. - radzi Anna Urbańska, dietetyczka kliniczna.

Jedną z głównych wad majonezu jest wysoka zawartość tłuszczu i kalorii, co czyni go produktem tuczącym (1 łyżka ma aż 166 kcal). Można zmniejszyć kaloryczność majonezu, mieszając go samodzielnie z jogurtem naturalnym, albo wybierać majonezy typu light czy wegańskie, które mają mniej kalorii. Jeśli potrzebujesz przepisu na wegański lekki majonez, to majonez z nerkowców bez jajek i oleju, będzie idealny dla ciebie.

Najlepszy majonez dla cukrzyka

W przypadku cukrzycy wybory żywieniowe stanowią jeszcze większe wyzwanie i tak samo jest, jeśli chodzi o majonez. Majonez najlepszy dla cukrzyka to taki, który ma niski indeks glikemiczny, mało kalorii, soli oraz nasyconych kwasów tłuszczowych. Okazuje się, że wybór odpowiedniego produktu dla diabetyka, nie jet tak trudny, jak mogłoby się wydawać. Zwłaszcza gdy wiemy, jakich zasad żywienia przestrzegać i czytamy etykiety produktów.

Na ogół majonez nie podnosi znacząco cukru, więc diabetycy mogą go stosować w kuchni. Jeśli w składzie znajdzie się cukier, to zazwyczaj nie są to znaczące ilości. Warto pamiętać, że osoby z nadwagą powinny ograniczyć ilość majonezu w diecie ze względu na wysoką kaloryczność mówi Anna Urbańska, dietetyczka kliniczna.

Najlepiej jednak wybierać majonez, który nie zawiera cukru. Produkty typu light (niesłodzone) oraz domowy majonez to najlepszy wybór dla osób z cukrzycą.

Domowy majonez – jak zrobić?

Najpewniejszy skład ma oczywiście majonez zrobiony samodzielnie. Przygotowanie domowego majonezu zajmie ci maksymalnie 15 minut. Ten z jajek możesz przechowywać do 2 tygodni w lodówce.

Składniki:

2 jaja,

3 łyżki soku z cytryny,

250 ml oleju rzepakowego

łyżeczka musztardy,

pół łyżeczki soli,

szczypta pieprzu.

Przygotowanie:

Do pojemnika blendera wbij jajka, dodaj musztardę, sok z cytryny, olej, sól i pieprz. Wszystkie składniki wymieszaj blenderem. Zrób to dokładnie, aby całość dobrze się połączyła. Jeśli majonez ma być rzadszy, możesz dodać 1-2 łyżki gorącej wody. Jeżeli gęstszy, można dolać odrobinę oleju.

Domowy majonez bez cukru czy miodu ma indeks glikemiczny bliski 0, dlatego mogą go stosować również diabetycy. Jego głównym minusem jest to, że ma krótki termin przydatności.

