Truskawki to bardzo zdrowe owoce, z których warto korzystać w sezonie. Są bogate w witaminę C, a także działające przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie antocyjany i flawonoidy. Do tego są niskokaloryczne i mają niski indeks glikemiczny, dlatego mogą jej jeść również cukrzycy. Truskawki mają różnorodne zastosowanie w kuchni i świetnie sprawdzą się jako dodatek do śniadań.

Reklama

Warto pamiętać, że dobrze zbilansowane śniadanie, które ma nam zapewnić energię na początek dnia, powinno zawierać kilka składników:

węglowodany złożone (pełnoziarniste pieczywo, kasza, płatki owsiane) – źródło energii rozłożonej w dłuższym czasie i lepsze trawienie,

(pełnoziarniste pieczywo, kasza, płatki owsiane) – źródło energii rozłożonej w dłuższym czasie i lepsze trawienie, białko np. w postaci jogurtu, twarogu lub jajka – powoduje dłuższe uczucie sytości i buduje mięśnie,

np. w postaci jogurtu, twarogu lub jajka – powoduje dłuższe uczucie sytości i buduje mięśnie, błonnik , który jest np. w owocach i warzywach – daje dłuższe uczucie sytości i wspiera trawienie,

, który jest np. w owocach i warzywach – daje dłuższe uczucie sytości i wspiera trawienie, źródła witamin i składników mineralnych , np. owoce takie jak truskawki, ale też warzywa, orzechy, pestki – dostarczają organizmowi niezbędnych składników odżywczych,

, np. owoce takie jak truskawki, ale też warzywa, orzechy, pestki – dostarczają organizmowi niezbędnych składników odżywczych, zdrowe tłuszcze, np. orzechy, nasiona, oliwa, awokado – poprawiają wchłanianie witamin.

Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na śniadania z truskawkami w wersji dietetycznej bez grama cukru.

Truskawki pod kruszonką bez cukru

Składniki:

pół kilo truskawek,

2 jabłka,

2 szklanki mąki orkiszowej pełnoziarnistej,

200 g masła,

6 łyżek erytrytolu,

opcjonalnie: jogurt naturalny lub grecki.

Przygotowanie:

Umyj truskawki, odetnij ogonki, pokrój je na plasterki. Obierz jabłka, usuń gniazda nasienne i pokrój w półplasterki. Przygotuj ciasto: połącz mąkę, masło w temperaturze pokojowej i erytrytol. Ugnieć ciasto kruche, owiń w folię i włóż na pół godziny do lodówki. Ustaw piekarnik na 180°C. Wysmaruj masłem formę do pieczenia (np. taką na tartę). Rozłóż na dnie truskawki i jabłka. Możesz posypać je jeszcze erytrytolem, inaczej będą kwaskowate. Wyjmij schłodzone ciasto. Jeżeli jest wystarczająco twarde, możesz je zetrzeć na tarce lub pokruszyć palcami bezpośrednio na owoce. Piecz do momentu, aż powierzchnia się zarumieni (około 20-30 minut). W razie potrzeby zmniejsz temperaturę. Podawaj z dodatkiem jogurtu lub bez.

Truskawki pod kruszonką bez cukru, fot. Adobe Stock, Natalia Mylova

Fit owsianka z truskawkami

Składniki:

50 g płatków owsianych górskich lub błyskawicznych (pół szklanki),

250 ml mleka lub napoju roślinnego bez cukru (np. migdałowego lub owsianego),

garść truskawek,

pół banana (pokrojonego w plasterki)

1 łyżka nasion chia lub siemienia lnianego,

1 łyżka orzechów,

przyprawy: cynamon, kardamon, szczypta soli.

Przygotowanie:

W garnku podgrzej mleko lub mleko roślinne, dodaj płatki owsiane i nasiona. Gotuj na małej mocy, aż całość zgęstnieje. Często mieszaj, aby owsianka się nie przypaliła. Zdejmij z kuchni. Dodaj do owsianki część truskawek (pokrojone w kostkę), plasterki banana, przyprawy. Wymieszaj. Przełóż owsiankę do miski. Posyp orzechami i udekoruj świeżymi truskawkami.

Owsianka z truskawkami bez cukru, fot. Adobe Stock, Vladislav Noseek

Sycący koktajl z truskawkami bez cukru

Składniki na 2-3 porcje:

1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej,

1 szklanka świeżych truskawek,

1 szklanka napoju roślinnego np. migdałowego lub kokosowego,

1 banan.

Przygotowanie: Wszystkie składniki zmiksuj na gładki koktajl truskawkowy. Możesz posypać nasionkami chia i ozdobić listkiem mięty.

Koktajl z truskawkami bez cukru na śniadanie, fot. Adobe Stock, samael334

Czytaj także: