Fit pączki z piekarnika nie posiadają wprawdzie charakterystycznej jasnej obrączki, za to są równie miękkie i puszyste, jak te smażone w tłuszczu. Pieczenie to najskuteczniejszy sposób na przygotowanie dietetycznych pączków. Fit pieczone pączki nie muszą smakować mdło i nudno. Zaprezentowane przepisy są dobrym kompromisem pomiędzy klasycznymi pączkami, a typowym fit posiłkiem. Znajdziesz w nich białą mąkę, cukier i masło, ale za to o wiele mniej tłuszczu, bo nie są smażone. Oto 3 przepisy na pyszne dietetyczne pączki z piekarnika.

Drożdżowe fit pączki pieczone w piekarniku są nieco jaśniejsze, niż te smażone. Z wyglądu przypominają bułeczki, ale są naprawdę smaczne, a do tego dietetyczne.

Składniki:

500 g mąki,

100 g masła,

100 g cukru,

50 g świeżych drożdży,

1 szklanka mleka,

2 jajka,

4 żółtka,

konfitura z wiśni.

Sposób przygotowania:

Mleko lekko podgrzej, by było delikatnie ciepłe. Wkrusz drożdże, wsyp 1 łyżkę cukru i kilka łyżek mąki. Wymieszaj, przykryj i odstaw zaczyn na 15 minut w ciepłe miejsce. Roztop masło i ostudź. Żółtka, cukier i 1 jajko ubij w kąpieli wodnej. Przelej do dużej miski. Do miski z jajkami wsyp pozostałą mąkę i zaczyn. Wyrabiaj, powoli dodając masło. Po kilku minutach przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 1 godzinę. Gdy ciasto podwoi objętość, rozwałkuj je na grubość około 1 cm i wycinaj szklanką kółka. Na każdy krążek nałóż niewielką porcję konfitury i sklej. Układaj fit pączki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pączki przykryj ściereczką i odstaw na pół godziny, by podrosły. Fit pączki posmaruj jajkiem i piecz w piekarniku przez około 15 minut w temperaturze 180 stopni, aż się zarumienią.

Niektórzy umieszczają ziemniaki w tradycyjnych recepturach swoich pączków. Pączki z ziemniakami są puszyste i mięsiste, dzięki temu idealnie nadają się do przygotowania wersji bardziej fit pieczonych pączków.

Składniki:

1 kg mąki,

300 g masła,

450 ugotowanych, zmielonych ziemniaków,

130 g cukru,

6 jajek,

2 żółtka,

100 ml mleka,

50 g drożdży,

1 łyżka wódki,

kilka kropel aromatu cytrynowego,

dżem do nadziewania.

Sposób przygotowania:

Masło roztop i ostudź. Z ciepłego mleka, drożdży, 2 łyżek cukru i 3 łyżek mąki, przygotuj zaczyn. Przykryj i odstaw na 10 - 15 minut w ciepłe miejsce. Do zaczynu dodaj pozostałe składniki i wyrabiaj na gładkie ciasto. Powinno się kleić (nie podsypuj mąką) i być elastyczne. Przykryj naczynie ścierką i odstaw w ciepłe miejsce na 1 - 2 godziny. Wyrośnięte ciasto wyrób ponownie. Łyżką odrywaj porcje ciasta, rozpłaszczaj w dłoni i nakładaj dżem. Zlepiaj małe, zgrabne kulki i układaj złączeniem do dołu na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Zachowuj odstępy - pączki jeszcze podrosną. Przykryj ścierką i odstaw w ciepłe miejsce na 30 minut. Powinny podwoić objętość. Pączki posmaruj rozkłóconym jajkiem i piecz w temperaturze 180 stopni (grzałka góra-dół) przez 15 - 20 minut.

Pączki z dodatkiem twarogu są najzdrowszą i najbardziej polecaną na diecie wersją tego przysmaku. Fit pieczone pączki serowe to przede wszystkim nie tylko smaczna przekąska, ale wręcz wartościowy posiłek. Zawierają sporo pełnowartościowego białka i sycą na dłużej.

Składniki:

1 szklanka mąki,

250 g twarogu,

1 jajko,

3 łyżki cukru,

1 łyżeczka cukru wanilinowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

cukier puder.

Sposób przygotowania:

Do miski wbij jajko, włóż ser, cukier i cukier wanilinowy. Zmiksuj. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli, dodaj do masy serowej. Wyrób na gładkie ciasto. Z ciasta uformuj wałek i pokrój na krążki. Z każdego uformuj kulkę i lekką spłaszcz ją. Układaj pączki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz przez 20 - 25 minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu oprósz fit pączki z piekarnika cukrem pudrem.

