Za oknem pierwsze oznaki wiosny, więc otwierasz szafę z lżejszymi ubraniami. Okazuje się, że spodnie i wiosenne sukienki opinają cię mocniej niż rok temu. Nie dziwi cię to bardzo, w końcu praca zdalna i brak regularnej aktywności musiały przynieść takie efekty. Postanawiasz coś z tym zrobić i zrzucić kilka kilo, poczuć się lepiej i zyskać więcej energii, by wejść w wiosenny świat z nową mocą. Pierwsza myśl? Czas na wiosenny detoks!

Duża szansa, że postanowisz zastosować jedną z metod oczyszczania organizmu. Spróbujemy wytłumaczyć ci, dlaczego to bardzo zły pomysł. Przedstawiamy 7 najgorszych, wręcz szkodliwych metod oczyszczania organizmu. Nie zostawiamy cię jednak z niczym, wykorzystajmy ten wiosenny skok motywacji do zmiany. Dodajemy więc też kilka kroków i metod, które faktycznie pozwolą ci poczuć się lepiej i wspomogą tzw. oczyszczanie organizmu.

Dieta sokowa to jeden z popularniejszych sposobów na wiosenny detoks organizmu. Diety pudełkowe oferują na wiosnę specjalnie sokowe detoksy. Na pewno słyszałaś o takim sposobie na wiosenne oczyszczanie. Choć włączenie świeżo wyciskanych soków z warzyw i owoców do diety jest dla większości osób dobrym pomysłem, detoks sokowy to nie to samo.

Wyłączne picie świeżych soków przez dzień/ trzy dnia nawet tydzień, ma oczyszczać jelita, wspierać organizm i wysycić go witaminami.

Jest kilka powodów, przez które detoks sokowy to zły pomysł:

Może dostarczysz sobie mniej kalorii, niż spalasz i wytworzysz deficyt kaloryczny, który pozwoli ci trochę schudnąć, ale z sokami dostarczasz też naprawdę sporo prostych cukrów. Nie wpływa to korzystnie na glikemię i może pogłębiać insulinooporność (nawet, jeśli o niej nie wiesz, to częsta przypadłość).

i może pogłębiać insulinooporność (nawet, jeśli o niej nie wiesz, to częsta przypadłość). Świeże soki faktycznie dostarczają sporo witamin, ale tych rozpuszczalnych w tłuszczach nie wchłoniesz , jeśli nie dostarczasz sobie żadnych tłuszczów.

, jeśli nie dostarczasz sobie żadnych tłuszczów. Taki detoks niczego cię nie uczy. Jeśli po detoksie sokowym wrócisz do starych nawyków żywieniowych, nie zyskasz na nim zbyt wiele.

Wyłączne picie smacznych soków owocowych jest przyjemne i łatwo uwierzyć, że też bardzo zdrowe. Chcesz poczynić krok w stronę zdrowia? Dokonaj zdrowej zmiany, która może sprawiać ci problem, np. spróbuj ograniczyć sól lub mięso. Rozpoczęcie picia soków, które i tak lubisz, to nie jest rozwiązanie.

fot. Detoks sokowy/ Adobe Stock, airborne313

O stopień lepsza jest dieta koktajlowa, w której żywisz się zblendowanymi warzywami i owocami, a może także jogurtem i innymi dodatkami do koktajli. Dostarczasz więc błonnika, trochę tłuszczu i minerałów. Jeśli upierasz się przy płynnym detoksie, lepiej stosować dietę koktajlową niż sokową, ale tego rozwiązania też nie polecamy.

Głodówka to najbardziej radykalny sposób „oczyszczenia organizmu”. Podobno głodówka restartuje komórki i od czasu do czasu każdemu służy. Wyniki badań są jednak inne: do zdrowia przysłużyć się może restrykcja kaloryczna spowodowana głodówką, a nie całkowite powstrzymywanie się od pokarmu. Oznacza to, że pozytywne efekty zdrowotne takie jak:

obniżenie stanu zapalnego w organizmie;

przedłużenie życia w zdrowiu;

osiągniecie korzyści metabolicznych;

poprawa innych parametrów zdrowotnych,

możesz osiągnąć też po prostu wytwarzając deficyt kaloryczny: jedząc mniej niż wynosi twoje zapotrzebowanie. Nikt nie neguje tu pozytywnych efektów czasowego i kontrolowanego „niedojadania”, ale są one spowodowane raczej po prostu nieprzejadaniem się.

Katowanie się głodówkami to nie jest dobry sposób na osiągnięcie zdrowia. Prawdziwy detoks organizmu to poprawiona funkcja nerek, wątroby i płuc. Naprawdę chcesz wierzyć, że nie dostarczając tym narządom pożywienia i prozdrowotnych składników poprawisz ich pracę?

Monodiety królują we wszystkiego rodzaju wiosennych detoksach:

i wiele, wiele innych, są w szczycie popularności właśnie na wiosnę. Ciężko znaleźć odpowiednie uzasadnienie dla tego, po co stosować takie diety. Chcesz korzystać z właściwości kefiru, właściwości bananów lub innych prozdrowotnych produktów? Umieszczaj je w swoim jadłospisie! Nie musisz opierać na nich swojego menu. Nawet najzdrowsze produkty w nadmiarze mogą szkodzić. Słyszałaś o tym, że nasiona chia mogą być szkodliwe, orzechy brazylijskie też szkodzą, lub że nie każdy może jeść kaszę jaglaną?

Najlepsza dieta to dieta urozmaicona, bez przesadnych restrykcji. Tylko tak możesz być pewna, że dostarczasz sobie wszystkich składników odżywczych bez konkretnego, ułożonego przez profesjonalistę jadłospisu.

Monodiety stosowane przez 2-3 dni nie są zazwyczaj niebezpieczne. Nie mają też jednak plusów. Wyłączne jedzenie jajek, jabłek lub owsianki nie jest rozwiązaniem twoich problemów z wagą i ze zdrowiem. Być może po monokuracji schudniesz, ale to tylko przez to, że nie będziesz mogła patrzeć na owsiankę, jabłka lub inny produkt, który wybierzesz do monodiety i będziesz niedojadać. Zdecydowanie monodiety zasługują na miejsce na liście najgorszych pomysłów na wiosenny detoks.

fot. W większości przypadków wiosenny detoks nie jest dobrym pomysłem/ Adobe Stock, colnihko

Picie wody i lepsze nawadnianie się jest jednym z lepszych pomysłów na wiosenny detoks. Bardzo złym pomysłem jest jednak głodówka, na której pije się tylko i wyłącznie wodę, lub różne mikstury:

Popularny jest też program MasterCleanse, na którym pije się wyłącznie lemoniadę z sokiem z cytryny i pieprzem cayenne. Ten detoks zasłynął jako dieta, którą stosowała kiedyś Beyonce.

Dokładnie wytłumaczyłyśmy już, dlaczego głodówka jest złym pomysłem. Głodówka „na wodzie” jest niewiele lepsza.

Zastanawiasz się jak odkwasić organizm? To niepotrzebne. Gdyby twój organizm był prawdziwie zakwaszony, twoje życie byłoby zagrożone i zdecydowanie byś to odczuła.

Zwyczajne zmęczenie, brak energii i bóle głowy, mogą być uratowane przez poprawienie diety, jednak nie ma to nic wspólnego z odkwaszaniem. Zamiast dzielić produkty na zakwaszające i odkwaszające, podziel je na odżywcze i nieodżywcze. Unikaj pustych kalorii, przejadania się i przetworzonego jedzenia. Poczujesz się lepiej, ale nie dzięki odkwaszeniu organizmu.

Popularny w ostatnim czasie detoks Szambala to nic innego, jak głodówka. W trakcie (zazwyczaj) 6-dniowej kuracji, pijesz specjalną mieszankę ziół i dużo wody. Nie licz jednak na prawdziwe oczyszczenie organizmu. Pojawiające się podczas detoksu bóle głowy, mdłości i osłabienie to nie „efekty uboczne oczyszczania organizmu z toksyn”, a zwykłe efekty osłabienia przez brak paliwa – jedzenia.

Czy detoks Szmabala zadziała? Tak, jeśli przez 6 dni nie będziesz nic jeść, pewnie schudniesz. Może nawet zgubisz kilka kilo. To jednak nie jest prawdziwa utrata tłuszczu, a utrata wody i glikogenu. Stracone kilogramy przybierzesz z powrotem, jak tylko zaczniesz normalnie jeść.

Detoks Szambala jest często prowadzony w specjalnych ośrodkach, które przeprowadzają przez proces oczyszczania. Tygodniowy pobyt w takim ośrodku razem z detoksem może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. To dobre oczyszczenie portfela, ale nie twojego organizmu.

fot. Wiosenny detoks szambala/ Adobe Stock, cricleps

Dieta dr Dąbrowskiej to z roku na rok coraz popularniejsza dieta oczyszczająca. Je się na niej tylko warzywa i niektóre dozwolone owoce w niewielkich ilościach. Choć zdecydowanie nie polecamy jadłospisu diety Dąbrowskiej jako diety leczniczej, oczyszczającej, ani uzdrawiającej, trzeba przyznać, że kilka dni jadłospisu na surowych warzywach nie powinno zbyt zaszkodzić większości osób.

Mimo tego, że dostrzegamy więcej wad tej diety, widzimy też jej zalety, można więc powiedzieć, że to „najlepsza z najgorszych wiosennych detoksów”. Wśród wad diety Dąbrowskiej znajdują się wszystkie efekty uboczne diet niskokalorycznych: osłabienie, bóle głowy, brak energii, efekt jojo...

W odróżnieniu od głodówek, monodiet i diet sokowych wyżej wymienionych, dieta dr Dąbrowskiej jest w stanie cię czegoś nauczyć. Trzeba tu komponować kreatywne potrawy złożone z warzyw. Kilka dni na diecie Dąbrowskiej może pokazać ci zdrowe pomysły na niskokaloryczne posiłki.

To, czy dieta Dąbrowskiej będzie dla ciebie pozytywnym, czy negatywnym doświadczeniem, zależy jednak od tego, co zrobisz po takim detoksie. Jeśli od razu rzucisz się na zakazane wcześniej produkty i powrócisz do starych nawyków żywniowych, nie licz na dobre efekty. Taki detoks to żaden benefit. Jeśli jednak zaczniesz przemycać potrawy diety Dąbrowskiej do codziennego jadłospisu, można powiedzieć, że to dobry „detoks”. Mimo wszystko, podobny rezultat możesz uzyskać po prostu uwzględniając w swojej diecie więcej warzyw.

Skrytykowałyśmy już wiele diet i sposobów na wiosenną detoksykację. Żeby nie poprzestać na krytyce i jakoś wykorzystać twoją wiosenną motywację do zmian, mamy też pozytywne praktyki. Poniżej znajdziesz 8 kroków, które faktycznie poprawią funkcje twoich nerek, wątroby i płuc – najpotężniejszych maszyn do detoksu:

Codziennie pij przynajmniej 2 litry wody . Dobrym pomysłem jest zaczęcie dnia od wypicia pełnej szklanki wody.

. Dobrym pomysłem jest zaczęcie dnia od wypicia pełnej szklanki wody. Codziennie jedz min. 800 g warzyw i owoców . Niech większość stanowią warzywa, najlepiej surowe. Zobaczysz, że poczujesz się lepiej.

. Niech większość stanowią warzywa, najlepiej surowe. Zobaczysz, że poczujesz się lepiej. Wprowadź rutynę codziennego jedzenia sałatek . Postaw na domową sałatkę na lunch lub kolację. Polewaj ją jednak dobrej jakości tłuszczem roślinnym, nie gotowym dressingiem lub majonezem.

. Postaw na domową sałatkę na lunch lub kolację. Polewaj ją jednak dobrej jakości tłuszczem roślinnym, nie gotowym dressingiem lub majonezem. Wysypiaj się. Śpij min. 7 godzin dziennie.

dziennie. Codziennie jedz 30 g zdrowych orzechów (nie takich solonych lub prażonych).

Znajdź ulubiony smak naturalnej herbaty lub wybierz zioła dopasowane do twoich przypadłości zdrowotnych i pij je regularnie.

Codziennie spędzaj czas na świeżym powietrzu.

Zrób poważny „rachunek sumienia” własnej diety i znajdź największe przeszkody w zdrowym odżywianiu.

