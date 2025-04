Jaka jest zależność pomiędzy nadmiarem potasu a kawą? To bardzo ważne dla osób, które muszą przestrzegać diety ubogopotasowej. Sprawdzamy, ile potasu zawierają różne rodzaje kawy i czy można sobie pozwolić na picie kawy przy nadmiarze potasu we krwi.

Reklama

Spis treści:

Zawartość potasu w kawie zależy od:

mocy ekstraktu kawowego,

wody wykorzystanej do zaparzenia kawy,

ewentualnych dodatków do kawy,

sposobu zaparzania kawy.

Potas w czarnej kawie

Według różnych źródeł zawartość potasu w kawie prezentuje się następująco:

100 g palonych ziaren kawy dostarcza ok. 1810 mg potasu;

100 ml mocnego naparu kawowego dostarcza ok. 49 mg potasu;

100 ml słabego naparu kawowego dostarcza ok. 110 mg potasu.

Zgodnie z ustaleniami brytyjskich uczonych, w oficjalnych tabelach zawartości mikro- i makroskładników The Composition of Foods, 100 ml naparu kawowego średniej mocy dostarcza 92 mg potasu. Zgadza się to z uśrednionymi wartościami zaprezentowanymi powyżej.

Potas w kawie instant

Kawa instant ma mniej potasu niż klasyczna, czarna kawa z ekspresu lub kawa ziarnista. 100 ml kawy instant to jedynie ok. 30 mg potasu. W trakcie przetwarzania kawy, cześć potasu jest tracona. To wada jeśli ktoś jest zdrowy (kawa instant dostarcza mniej minerałów), ale zaleta, jeśli musisz ograniczać spożycie potasu.

Potas w białej kawie

100 ml mleka to 150 mg potasu. To więcej, niż w czystym naparze kawowym. Jeśli zależy ci na tym, by nie dostarczać za dużo potasu, unikaj picia kawy z mlekiem. Biała kawa ma więcej potasu niż kawa czarna. Dokładna ilość i różnica zależy od tego, jak dużo mleka dolejesz do swojej kawy.

Jeśli lubisz białą kawę, a musisz pilnować ilości spożywanego potasu, możesz z powodzeniem stosować wybrane napoje roślinne:

100 ml mleka ryżowego to tylko 27 mg potasu;

100 ml mleka migdałowego to 30 mg potasu.

Uwaga! Nie każdy napój roślinny ma mało potasu. Napoje owsiane i sojowe mogą mieć w 100 ml nawet więcej potasu niż zwykłe mleko. Najlepiej poszukaj zawartości potasu w tabeli na opakowaniu wybranego napoju roślinnego. Jeśli w 100 ml jest go mniej niż 150 mg, możesz uznać to za dobry wybór.

fot. Przy nadmiarze potasu kawę lepiej zabielać mlekiem roślinnym/ Adobe Stock, rh2010

Potas w kawie bez kofeiny

Kawa bezkofeinowa może mieć więcej potasu, niż klasyczna kawa. 100 ml kawy bez kofeiny to ok. 110 mg potasu.

Potas w zielonej kawie

Picie zielonej kawy na odchudzanie to popularna praktyka. Wśród zalet zielonej kawy wymienia się często wysoką zawartość minerałów. Wśród nich jest też potas.

Zawartość potasu w zielonej kawie mierzyło wielu naukowców. Według najświeższych badań 100 g zielonej kawy w ziarnach dostarcza 671 mg potasu, ale w niektórych badaniach wartość ta wyniosła nawet 2157 mg.

Potas w kawie zbożowej

100 g suchej, sypanej kawy zbożowej to aż 2443 mg potasu. Po rozrobieniu jej z wodą, w 100 ml kawy zbożowej znajdziesz 40 mg potasu. To nieznacznie mniej niż w klasycznej kawie.

Nadmiar potasu we krwi dotyka zazwyczaj osoby cierpiące na niewydolność nerek, źle prowadzoną cukrzycę i stosujące niektóre leki. Czy jeśli w badaniach wyszedł ci wysoki potas, musisz zrezygnować też z kawy? To zależy od kilku czynników. Przede wszystkim musisz pilnować, by nie przekroczyć ustalonego z lekarzem dziennego limitu potasu. Dla osób z nadmiarem potasu we krwi będzie to ok. 2000 mg/dobę.

Czy kawa podnosi poziom potasu?

Kawa jest po prostu źródłem potasu w diecie. Nie jest to specjalny składnik, który jest wybitnie przeciwwskazany przy nadmiarze potasu. Po prostu, w kawie obecny jest potas, a jego nadmiernego spożycia trzeba unikać przy podwyższonych stężeniach potasu we krwi.

Dlaczego wielu lekarzy i dietetyków poleca całkowite odstawienie kawy przy nadmiarze potasu? By zrobić miejsce dla bardziej odżywczych składników. Pamiętaj, że podwyższony potas to też konieczność ograniczania warzyw i owoców ze względu na zawartość potasu. Pod względem zdrowotnym lepiej „wydać” dzienną dozwoloną pulę potasu do spożycia na zdrowsze warzywa i owoce, a nie kawę, która nie dostarcza tak wielu witamin i innych cennych składników.

Czy kawa powoduje wydalanie potasu?

Popularnym mitem jest przekonanie, że kawa wypłukuje minerały z organizmu. Wiele osób może pomyśleć, kierując się tą logiką, że skoro mają za dużo minerałów we krwi, może warto wypić kawę, by się ich pozbyć? To błędny sposób myślenia. Kawa faktycznie jest słabym diuretykiem i ma właściwości moczopędne. Przy nadmiarze potasu i prawdopodobnych problemach z nerkami nie powinno się jednak korzystać z naturalnych substancji diuretycznych (trzeba unikać też picia pokrzywy i np. picia soku z brzozy).

Kawa a nadmiar potasu - uważaj na słodziki!

Wiesz już, ile potasu dostarczysz, pijąc różne rodzaje kawy. Musisz bardzo uważać też na dodatki do kawy, by nie doprowadzić do zbyt dużego spożycia potasu w ten sposób.

łyżeczka cukru to dosłownie śladowe ilości potasu

łyżeczka cukru brązowego to ok. 7 mg potasu;

zamienniki cukru: ksylitol i erytrol zawierają 0 mg potasu;

acesulfam K - znany słodzik w tabletkach zawiera sporo potasu (jedna tabletka ci nie zaszkodzi, ale nie stosuj go za dużo).

fot. Upewnij się, że słodzik, który dodajesz do kawy, nie ma za dużo potasu/ Adobe Stock, Andrii

Nadmiar potasu nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do picia kawy. Musisz ją po prostu ograniczać. Proponujemy, by pić maksymalnie 2 filiżanki słabej kawy dziennie. To ok. 300 ml czarnej kawy. Najlepiej pij jej jednak mniej, a „zaoszczędzony” potas przeznacz na zdrowsze warzywa i owoce. Oczywiście najlepiej skonsultuj maksymalną dzienną dawkę kawy ze swoim lekarzem. Tolerowana dzienna dawka potasu zależy od twoich poziomów i powodu nadmiaru potasu we krwi.

Przygotowałyśmy podsumowanie z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi spożycia kawy przy nadmiarze potasu.

Nie parz kawy zbyt długo - słaba kawa ma mniej potasu .

. Nie dodawaj do kawy klasycznego mleka: możesz zabielać ją mlekiem ryżowym lub migdałowym.

lub migdałowym. Nie dodawaj do kawy słodzików zawierających acesulfam K .

. Jeśli pijesz słabą, czarną kawę, możesz pozwolić sobie na maksymalnie 2 filiżanki dziennie, ale najlepiej pij kawę tylko okazjonalnie.

ale najlepiej pij kawę tylko okazjonalnie. Jeśli smak cię zadowala, sięgaj po kawę instant zamiast klasycznej parzonej kawy lub kawy z ekspresu.

zamiast klasycznej parzonej kawy lub kawy z ekspresu. Skonsultuj dozwoloną dawkę kawy ze swoim lekarzem.

Jeśli nie masz zalecenia stosowania diety ubogiej w potas, te restrykcje cię nie dotyczą . Odniesiesz pewnie korzyści z jedzenia większej ilości potasu.

. Odniesiesz pewnie korzyści z jedzenia większej ilości potasu. Fusy z kawy są szkodliwe dla osób z nadmiarem potasu z uwagi na wysoką zawartość tego minerału. Nie stosuj ich w kuchni.

fot. Kubek czarnej kawy - maksymalna dozwolona dzienna dawka przy wysokim potasie/ Adobe Stock, Farknot Architect

Nadmiar potasu jest zazwyczaj związany z problemami z nerkami. Jeśli dotyczy cię już niewydolność nerek w pewnym stopniu, faktycznie lepiej ograniczać picie kawy. Co ciekawe, nie muszą się tym przejmować osoby ze zdrowymi nerkami. Co więcej, picie kawy może wręcz chronić przed wystąpieniem choroby nerek.

Duża metaanaliza (wysokiej jakości badanie naukowe) opublikowana w 2020 roku wskazuje, że regularne picie kawy (w ilości powyżej 2 filiżanek dziennie) wręcz obniża ryzyko pojawienia się problemów z nerkami. Picie kawy zmniejszało ryzyko wystąpienia chorób nerek, przejścia istniejących chorób w końcowe stadia, konieczność dializy, ale też ogólną śmiertelność związaną z niewydolnością nerek. To zdecydowanie dobra informacja dla wszystkich kawoszy.

Źródła:

Olechno E, Puścion-Jakubik A, Socha K, Zujko ME. Coffee Brews: Are They a Source of Macroelements in Human Nutrition? Foods. 2021; 10(6):1328. https://doi.org/10.3390/foods10061328

Food Standard Agency, Public Health England, McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, 7th, Cambridge, Royal Society of Chemistry, 2014.

How Grinding Levels and Brewing Methods (Espresso, American, Turkish) Could Affect the Antioxidant Activity and Bioactive Compounds in a Coffee CupcA Derossi et al, 2017. Journal of Science, Food and Agriculture.

M. Ranić, A. Konić-Ristić, M. Takić, M. Glibetić, Z. Pavlović, M. Pavlović, S. Dimitrijević-Branković, Nutrient profile of black coffee consumed in Serbia: Filling a gap in the food composition database, Journal of Food Composition and Analysis,2015,https://doi.org/10.1016/j.jfca.2014.11.008.

Kanbay M, Siriopol D, Copur S, Tapoi L, Benchea L, Kuwabara M, Rossignol P, Ortiz A, Covic A, Afsar B. Effect of Coffee Consumption on Renal Outcome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Studies. J Ren Nutr. 2021 Jan;31(1):5-20. doi: 10.1053/j.jrn.2020.08.004. Epub 2020 Sep 18. PMID: 32958376.

Ramalakshmi K, Raghavan B. Caffeine in coffee: its removal. Why and how? Crit Rev Food Sci Nutr. 1999 Sep;39(5):441-56. doi: 10.1080/10408699991279231. PMID: 10516914.

USDA.gov Food Data

Bolton KA, Trieu K, Woodward M, Nowson C, Webster J, Dunford EK, Bolam B, Grimes C. Dietary Intake and Sources of Potassium in a Cross-Sectional Study of Australian Adults. Nutrients. 2019 Dec 6;11(12):2996. doi: 10.3390/nu11122996. PMID: 31817767; PMCID: PMC6949933.

Czytaj także:

Jakie jest najzdrowsze warzywo świata? Top 10 warzyw pod względem wartości odżywczych

Produkty bogate w wapń - lista najlepszych źródeł wapnia + jadłospis

Warzywo, które oczyszcza żyły i tętnice istnieje. 6 grup warzyw polecanych przeciw miażdżycy