Powszechna staje się też wiedza na temat wpływu hodowli zwierząt na globalne ocieplenie. Zmianie ulega też stereotypowe myślenie o wegetariańskich i wegańskich potrawach, które dowodzą, że roślinna kuchnia to różnorodność, bogactwo smaków i zaskakujących połączeń, ale też solidna porcja zdrowia na talerzu.

Roślinne produkty stają się coraz bardziej dostępne w każdym sklepie i ten trend będzie się rozwijał jeszcze szybciej w najbliższych latach. Wraz z dostępnością poprawia się jakość tego rodzaju żywności, powstają też coraz doskonalsze zamienniki produktów z mięsa czy mleka. Wśród nich warto zwrócić uwagę na roślinne vegangurty, które konsystencją i smakiem wyróżniają się na tle mlecznych odpowiedników. Są znakomitą alternatywą zwłaszcza dla osób nietolerujących laktozy, a także uczulonych na gluten lub świadomie z niego rezygnujących dla poprawy zdrowia. Jednym z ciekawszych produktów roślinnych dostępnych obecnie na polskim rynku jest Bio kokosowy vegangurt PlantON – w 100% roślinny, ekologiczny i naprawdę smaczny.

Jego innowacyjna receptura została oparta o mleczko kokosowe z ekologicznych plantacji, które dodaje kremowego charakteru i delikatności. Vegangurt ma prosty skład, bez niepotrzebnych i szkodliwych dodatków, konserwantów czy zagęstników. Może go spożywać każdy, małe opakowanie łatwo zabrać ze sobą np. do pracy i delektować się magicznym roślinnym smakiem. BIO kokosowy vegangurt PlantON to świetna i zdrowa przekąska lub baza do prostego deseru, a nawet vegangurtowego dipu sałatkowego.

Jeśli mowa o przekąskach, warto też spróbować talarków BIO Lekki Chrup - Prażony kokos z dodatkiem amarantusa i kaszy jaglanej, pieczonych bez dodatku tłuszczu.

Oba produkty posiadają znak systemu rolnictwa ekologicznego (tzw. Euroliścia), który gwarantuje najwyższą, stale kontrolowaną jakość, bezpieczeństwo certyfikowanej żywności oraz doskonały naturalny smak, którym możesz cieszyć się każdego dnia.

Przełącz się na rośliny i stań się częścią rewolucji, która zmienia świat na lepsze!

Artykuł współfinansowany ze środków UE