Jogurt pitny to bardzo uniwersalny produkt, który idealnie sprawdza się jako przekąska lub II śniadanie w zabiegany dzień. Przez wiele lat smakowe jogurty pitne raczej nie należały do zdrowych składników diety. W składzie kryło się naprawdę dużo cukru, a owocowy smak nadawany był aromatami i barwnikami.

Nierzadko owocowe jogurty pitne zawierały ułamki procentów owoców w składzie. Jogurty pitne były często podawane jako przykład składnika diety, który wydaje się zdrowy, a zupełnie taki nie jest.

Na szczęście świadomość konsumentów wzrasta, a w sklepach pojawia się coraz więcej produktów godnych polecenia. Nie smakują one gorzej od pełnych cukru alternatyw, a są znacznie zdrowsze. Wybrałam i przetestowałam 7 pitnych jogurtów o naturalnym składzie.

fot. Archiwum prywatne

Kierowałam się przede wszystkim składem, ale spoglądałam też na zawartość kaloryczną. Dobrałam jogurty smakowe, bez cukru, z jak najmniejszą ilością dodatków. Dopuściłam jogurty pitne słodzone słodzikami. Przeprowadziłam także subiektywny test smaku.

fot. Archiwum prywatne

Jogurt pitny 0% tłuszczu Fruvita

Energia: 41 kcal/100 g

Cena: ok. 2,20 zł/ opakowanie (400 g)

fot. Archiwum prywatne

Jogurt występuje w dwóch wersjach smakowych: o smaku suszonej śliwki i truskawki. Jego niewątpliwą zaletą jest niska kaloryczność (41 kcal/ 100 g).

W skład produktu wchodzą aż 3 różne substancje słodzące i zdecydowanie można to wyczuć w smaku. Jogurt jest bardzo słodki. Nie można traktować go jako źródła owoców w diecie, bo ich zawartość jest raczej śladowa, ale to produkt, który niektórym zastąpi słodycze w diecie.

fot. Archiwum prywatne

Skyr pitny w stylu islandzkim - Pilos

Energia: 53 kcal/ 100 g

Cena: ok. 2,90 zł/ opakowanie 330 ml

Skyr to islandzki, wysokobiałkowy jogurt, który jest dobrym dodatkiem do każdej diety redukcyjnej: dobrze syci, uzupełnia jadłospis w białko, ma przyjemną konsystencję i ma niewielką kaloryczność.

Skyr występuje tutaj w wersji pitnej w różnych smakach:

brzoskwinia i marakuja,

pomarańcza z wanilią,

truskawka i owoc granatu,

borówka.

fot. Archiwum prywatne

W składzie produktu widnieją oczywiście słodziki, jest też niewielki dodatek owoców nadających charakterystyczny smak. Jogurt ten ma dość płynną i lekką konsystencję, bardzo wyczuwalne są nuty smakowe. To dobry pomysł na posiłek potreningowy. Butelka dostarcza aż 24,5 g białka!

fot. Archiwum prywatne

Jogurt pitny Fruvita Pure

Energia: 58 kcal/ 100 g

Cena: ok. 2,20 zł/ opakowanie (250 g)

Jogurt o bardzo prostym składzie występujący w kilku wersjach smakowych. Ja przetestowałam wersję z gruszką, mango, bananem i płatkami owsianymi.

fot. Archiwum prywatne

Co ucieszy zapewne wiele z was, w składzie nie ma żadnych słodzików. Ten jogurt to po prostu owoce, zboża i jogurt naturalny. Bardzo dobra alternatywa dla domowych koktajli na jogurcie.

Nic dziwnego, że jogurt Fruvita Pure został okrzyknięty w 2020 roku Najlepszym Produktem według konsumentów.

Smak jogurtu jest bardzo delikatny, można wyczuć cząstki płatków owsianych i jaglanych. Ze względu na prostotę składu, to jeden z moich faworytów. Osoby liczące na słodki napój mogą być jednak rozczarowane.

fot. Archiwum prywatne

Planton coconut vegangurt

Energia: 86 kcal/ 100 g

Cena: ok. 3 zł/ opakowanie (90 g)

To wegański zamiennik jogurtu pitnego, dedykowany głównie dzieciom. Skład w 100% pochodzenia roślinnego w większości bazuje na mleczku kokosowym. Skład może wydawać się długi, jednak są w nim obecne jedynie niezbędne substancje do uzyskania tego typu zamiennika nabiału o półpłynnej konsystencji.

fot. Archiwum prywatne

Duży plus dla tego produktu to dodatek wapnia i witaminy D3, przez co faktycznie może być polecany dzieciom.

Planton ma konsystencję musu i ciekawy, mocno kremowy, kokosowy smak. Warto dodać jednak, że cechuje go dość wysoka kaloryczność. Planton coconut vegangurt sprawdzi się jako przekąska dla aktywnie fizycznych dzieci i dorosłych, którzy nie są na diecie redukcyjnej.

fot. Archiwum prywatne

Jogurt pitny Fruvita PROTEIN

Energia: 73 kcal

Cena: ok. 2,5 zł/ opakowanie (230 g)

Jogurt z podwyższoną zawartością białka, bez cukru. Jedna butelka dostarcza 18 g białka. To dobra potreniengowa przekąska.

fot. Archiwum prywatne

W składzie jeden słodzik (sukraloza), mleko, białka mleka, mango, koncentrat z marchwi i bakterie jogurtowe.

To dość słodka propozycja, która może przypaść do gustu także osobom, które nie uprawiają sportu. Nie ma w nim jednak znacznej ilości owoców.

fot. Archiwum prywatne

Pilos PURE - jogurt bez dodatku cukrów

Energia: 57 kcal

Cena: 2,2 zł/ opakowanie (250 g)

Dostępny w Lidlu Pilos Pure to mój faworyt pod względem składu i smaku. W składzie tego jogurtu nie znajdują się żadne słodziki, a smak nadają jedynie owoce. Dostępne wersje smakowe to:

mango i banan,

truskawka i banan,

brzoskwinia i banan.

fot. Archiwum prywatne

Jogurt wzbogaca także dodatek mielonego owsa. Smak mango i banan skradł moje serce i z pewnością sięgnę po ten pitny jogurt jeszcze niejeden raz. Zachęcająca jest także cena i optymalna wielkość opakowania. Ten jogurt może stanowić dodatek do porannej owsianki lub II śniadanie sam w sobie.

fot. Achiwu prywatne

OATJOGU pure - wegański zamiennik pitnego jogurtu

Energia: 78 kcal/ 100 g

Cena: ok.3 zł

Na koniec wegańska propozycja, która stanowi zamiennik jogurtu pitnego na diecie bez produktów pochodzenia zwierzęcego. To smaczny napój o konsystencji i smaku bardzo przypominającej tradycyjny jogurt. Powstał na bazie fermentowanego owsa, wyczuwalne są w nim otręby owsiane.

fot. Archiwum prywatne

W składzie oprócz tego substancje zwyczajowe dla wegańskich zamienników nabiału: skrobia, dodatek witamin, wegańskie kultury bakterii, ale też spora zawartość owoców (34%).

Po raz kolejny wybrałam wersję mango jogurtu pitnego i smak jest dla mnie zdecydowanie zadowalający. Choć na co dzień wybieram tradycyjny nabiał, od czasu do czasu mam zamiar sięgnąć po OATJOGU. Zadziwia także cena, która nie jest wcale wyższa od cen podobnych, tradycyjnych jogurtów pitnych.

Podsumowanie testu jogurtów pitnych bez cukru

