Dieta makrobiotyczna wywodzi się z filozofii japońskiej i polega na utrzymywaniu balansu pomiędzy produktami rozgrzewającymi, chłodzącymi i wzmacniającymi. Jadłospis w diecie makrobiotycznej opiera się na właściwych połączeniach produktów z grupy wzmacniających i ogrzewających organizm.

Kuchnia makrobiotyczna wywodzi się z japońskiej filozofii, według której sekretem zdrowia jest zachowanie równowagi między elementami Yin i Yang. W żywieniu, Yin reprezentuje pokarmy ochładzające, a Yang ogrzewające. Co decyduje o tym, do którego elementu przynależy produkt? To między innymi:

miejsce uprawy,

pH produktu,

kolor,

smak,

kształt,

aromat.

Według filozofii makrobiotycznej idealnym pokarmem pod względem balansu energii są zboża pełnoziarniste.

O diecie makrobiotycznej zrobiło się głośno za sprawą Japończyka, Georga Ohsawa. Dieta makrobiotyczna to nie tylko sztywny jadłospis, a swego rodzaju filozofia żywienia.

Przepisy komponowane są w oparciu o nieprzetworzone produkty spożywcze, najlepiej lokalnie uprawiane lub zbierane. Posiłki diety makrobiotycznej powinny być przygotowane w spokoju, najlepiej samodzielnie lub przez bliskie osoby.

Przez dziesiątki lat istnienia diety makrobiotycznej, różni eksperci formułowali różne zasady. Niektóre z nich były bardzo restrykcyjne. Obecnie za najważniejszą zasadę diety makrobiotycznej uważa się uzyskanie balansu między produktami Yin (ochładzającymi) i Yang (rozgrzewającymi).

Podstawę diety makrobiotycznej stanowią posiłki przygotowywane z:

pełnych, niełuskanych ziaren pszenicy, żyta, owsa, kaszy jaglanej i jęczmiennej, kukurydzy, gryki i ryżu,

suszonych i świeżych owoców,

warzyw i roślin strączkowych.

Dopuszcza się również spożywanie ryb oraz produktów, takich jak sos sojowy, sushi i tofu. Niedozwolone jest jednak spożywanie mleka i mięsa.

Dieta makrobiotyczna jest dietą niskobiałkową. Składa się w:

40-60% ze zbóż,

25-30% warzyw i owoców,

10-25% nasion roślin strączkowych.

Wszystkie posiłki przygotowane na diecie makrobiotycznej powinny zawierać pełne zboża. Poza tym na diecie makrobiotycznej zaleca się:

codzienne spożywanie ciepłej (choć nie za gorącej) zupy, najlepiej z dodatkiem roślin strączkowych i zbóż;

częste jadanie lokalnych i sezonowych warzyw;

jedzenie i picie tylko, jeśli czujesz głód lub pragnienie;

dokładne przeżuwanie pokarmu;

wykorzystywanie tylko naturalnych materiałów do przygotowywania jedzenia: drewna, szkła, porcelany;

unikanie korzystania z mikrofalówki;

unikanie napojów z kofeiną i alkoholem.

fot. Adobe Stock, Roman Rodionov

Jadłospis diety makrobiotycznej powinien opierać na pełnoziarnistych zbożach. Przykładowy jadłospis dzienny diety makrobiotycznej.

Dzień 1. diety makrobiotycznej

Śniadanie: komosa ryżowa ze śliwkami i orzechami.

komosa ryżowa ze śliwkami i orzechami. Drugie śniadanie: słupki marchewki i selera naciowego z zielonym pieprzem.

słupki marchewki i selera naciowego z zielonym pieprzem. Obiad: kaszotto z kurkami i pestkami + krewetki.

kaszotto z kurkami i pestkami + krewetki. Podwieczorek: garść migdałów.

garść migdałów. Kolacja: kanapki z chleba razowego z tofu, kiszonym ogórkiem i sałatą.

Dzień 2. diety makrobiotycznej

Śniadanie: owsianka z jabłkiem.

Drugie śniadanie: kanapka z hummusem i pomidorem.

Obiad: ryż z puree z dyni i curry.

Podwieczorek: gruszka.

Kolacja: zupa jarzynowa z grzankami z chleba żytniego.

Dzień 3. diety makrobiotycznej

Śniadanie: duszone warzywa.

Drugie śniadanie: mus śliwkowy z ryżem.

Obiad: makaron razowy z sosem pomidorowym i tofu.

Podwieczorek: garść orzechów laskowych.

Kolacja: zupa dyniowa z pestkami dyni.

Dzień 4. diety makrobiotycznej

Śniadanie: jaglanka ze śliwkami.

Drugie śniadanie: surowa marchewka i kalarepa.

Obiad: kalafior pieczony w curry z tofu.

Podwieczorek: pieczone jabłko.

Kolacja: zupa pomidorowa z brązowym ryżem.

Dzień 5. diety makrobiotycznej

Śniadanie: jaglanka ze śliwkami.

Drugie śniadanie: zupa szparagowa z grzankami.

Obiad: kasza gryczana z sosem grzybowym.

Podwieczorek: sałatka z rukoli z gruszką i orzechami.

Kolacja: gulasz soczewicowy z pomidorami.

Jeśli szukasz przepisów diety makrobiotycznej, na pewno przydadzą ci się wegetariańskie przepisy na obiad. Większość z nich możesz zastosować na diecie makrobiotycznej.

Pamiętaj, że codziennie powinnaś jeść też zupy. Skorzystaj z przepisów na rozgrzewające zupy i zupy krem.

Wypróbuj przykładowe przepisy diety makrobiotycznej z 1. dnia zaproponowanego powyżej jadłospisu.

Komosa ryżowa/kasza jaglana ze śliwkami i orzechami (na 2 porcje)



Składniki:

½ szklanki suchej komosy ryżowej,

3-4 średnie śliwki,

2 łyżki posiekanych orzechów włoskich,

sok z cytryny,

łyżeczka miodu lub syropu z agawy,

cynamon.

Sposób przygotowania:

Śliwki umyj, usuń pestki, pokrój w kostkę. Komosę ugotuj, wymieszaj z miodem/syropem z agawy i niewielką ilością soku z cytryny. Dodaj śliwki do komosy, całość wymieszaj z orzechami i dopraw cynamonem.

Kaszotto z kurkami i pestkami (na 2 porcje)

Składniki:

100 g suchej kaszy jęczmiennej pęczak,

200 g kurek,

1 mała cebula,

2 łyżki oliwy z oliwek,

2 szklanki bulionu warzywnego,

2 łyżki sera typu parmezan lub innego żółtego,

posiekana natka pietruszki,

2 łyżeczki pestek słonecznika,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz i pokrój w pióra. Kurki oczyść i pokrój na niewielkie kawałki. Na głębokiej patelni rozgrzej oliwę i podsmaż cebulę, aż stanie się lekko złota. Dodaj suchą kaszę i pokrojone kurki. Wszystkie składniki wymieszaj i podsmażaj 2-3 minuty. Wlej pierwszą szklankę bulionu. Kiedy kasza wchłonie bulion, dolej kolejną szklankę. Poczekaj, aż kasza wchłonie bulion i stanie się miękka. Kaszotto podawaj posypane żółtym serem, pestkami słonecznika i posiekaną natką pietruszki.

Fundamentem diety makrobiotycznej są pełne ziarna zbóż. Można jadać gotowane zboża lub w postaci kasz, płatków, razowych makaronów, chleba na zakwasie, ciast, placków itp.

Stawiaj na lokalne warzywa, które wyrosły w twojej strefie klimatycznej. Jedz je kiszone, surowe, blanszowane, gotowane na parze, w wodzie, duszone, smażone czy pieczone.

Rośliny strączkowe są najważniejszym źródłem białka roślinnego w tym sposobie żywienia. Najlepsze są małe i kolorowe fasolki, ciecierzyca, soczewica, groch zielony i żółty, soja.

Produkty przeciwwskazane na diecie makrobiotycznej



Produkty niewskazane na diecie makrobiotycznej:

mięso,

tłuszcze zwierzęce,

jaja,

drób,

nabiał (w tym masło, sery, śmietanę, lody, słodzone jogurty),

cukier,

słodycze, w tym czekolady,

owoce tropikalne i południowe, soki z nich,

sztucznie gazowane napoje, pepsi, cola, oranżady,

kawa i herbata czarna.

Dodatkowo wykluczaj produkty konserwowane, mrożone, rafinowane, oczyszczane, ekstrakty, barwione sztucznie, aromatyzowane, ostre przyprawy, papierosy, octy spirytusowe oraz silne napoje alkoholowe. Raz w tygodniu możesz zjeść rybę.

fot. Adobe Stock, bit24

Napoje na diecie makrobiotycznej

Napoje należy pić w małych ilościach minimum 15-20 minut po posiłku. Dozwolone napoje to:

woda źródlana,

kawa zbożowa,

kawa z prażonego jęczmienia,

napary ziołowe.

Ważnym elementem diety makrobiotycznej jest również dokładne przeżuwanie pokarmów, co powoduje wydłużenie czasu jedzenia i zapobiega przejadaniu się. Ostatni posiłek spożywaj nie później niż 3 godziny przed snem.

Dieta makrobiotyczna ma dużo zwolenników. Niektórzy przypisują jej nawet leczenie nowotworów, ale to dawno obalona przez naukę teoria. Z pewnością dieta makrobiotyczna ma dużo zalet, ale nie brakuje jej też wad. Dokładnie zastanów się, zanim z niej skorzystasz.

Zalety diety makrobiotycznej

Dla wielu osób to skuteczna metoda odchudzająca bez liczenia kalorii.

Dieta makrobiotyczna zapewnia duże ilości błonnika pokarmowego, który jest pożywką dla jelit. Zdrowe jelita to zdrowe ciało.

Dieta nie ma bardzo sztywnych zasad, każdy może wybrać jakie zasady diety zastosuje.

Odżywianie makrobiotyczne zachęca do spożywania warzy w i owoców. Zbyt mało warzyw i owoców w diecie to jeden z najczęstszych błędów żywieniowych Polek i Polaków.

Dieta zachęca do uważności przy jedzeniu. To pozwala lepiej poczuć sytość.

Makrobiotyka zachęca do spożywania roślin strączkowych, które są bardzo zdrowym, niedocenianym produktem spożywczym.

Powinnaś sama gotować, większa szansa na to, że przygotujesz zdrowe potrawy ze świeżych składników.

Dieta makrobiotyczna to bardzo tania dieta.

Wady diety makrobiotycznej

Nie jest to dieta cud, nie licz, że wyleczysz nią nowotwór! To niestety popularne przekonanie, które prowadzi do wyniszczenia osób z chorobą onkologiczną.

Dieta wyklucza pewne grupy produktów, naraża więc na powstawanie niedoborów: witaminy B12, żelaza, wapnia.

Musisz poświęcić więcej czasu na przygotowanie posiłków. Nie powinnaś korzystać z gotowców.

Dieta opiera się na energii Yin i Yang, które nie nie mają żadnego podłoża naukowego.

Ćwiczysz i chcesz budować mięśnie? Nie stosuj diety makrobiotycznej, w klasycznej wersji dostarcza za mało białka.

Diety nie mogą stosować osoby cierpiące na:

osteoporozę,

choroby serca,

nadczynność tarczycy,

anemię,

kamicę nerkową,

kobiety w ciąży,

w okresie menopauzy,

dzieci i młodzież.

Zanim zastosujesz dietę makrobiotyczną, skonsultuj się z doświadczonym dietetykiem lub lekarzem.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 20.04.2011 przez Barbarę Dąbrowską.

