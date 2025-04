Orzechy włoskie są zdrowe, ale nie każdy powinien je jeść. Na co szkodzą orzechy włoskie?

Orzechy włoskie szkodzą, jeśli masz kamicę nerkową, zapalenie trzustki, lub jesteś po niedawno przeprowadzonej operacji woreczka żółciowego. Przeciwwskazania do jedzenia orzechów włoskich to też alergia na orzechy i uchyłki jelita. Częste skutki uboczne zjedzenia orzechów włoskich to zaparcia, biegunki i wzdęcia.