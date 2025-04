5 przepisów na muffinki bez jajek za grosze. Tak przygotujesz bajecznie proste przekąski na każdą okazję

Muffinki bez jajek można przygotować w wersji słodkiej i wytrawnej. Dzięki temu mogą być nie tylko deserem, ale i zdrową przekąską. W zależności od przepisu dostarczają od 140 do 180 kcal i od 2,5 do 6 g białka w sztuce. Także ilość węglowodanów może być w nich różna. To sprawia, że z łatwością dobierzesz je do swoich potrzeb. Zobacz, jak je przygotować.