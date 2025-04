Co się stanie, gdy zamrozisz miód? To samo pytanie zadali sobie użytkownicy TikToka z @daveyrz na czele. Dave przelał płynny miód do plastikowej butelki i zamroził go. Efekt zaskoczył jego samego i innych TikTok'erów. Nieświadomie wykreował on viralowy trend na mrożony miód. Wiele osób uważa, że to doskonała zdrowa i dietetyczna przekąska. Czy to prawda? Eksperci twierdzą, że jedzenie mrożonego miodu może być realnie niebezpieczne.

TikTok to kopalnia nieszablonowych pomysłów kulinarno-zdrowotnych. Niektóre inspirują, inne zaskakują (np. wegański tuńczyk), a inne wzbudzają kontrowersje (np. Nature's Cereals). TikToker o nicku @daveyrz znany z eksperymentów, które przeprowadza i pokazuje na TikToku, najbardziej zasłynął z pomysłu na zamrożenie miodu. Pokazał na swoim koncie, jak wygląda miód po zamrożeniu w butelce i wywołał istną burzę.

Trend dotarł do ponad miliarda użytkowników. Wielu z nich także zapragnęło przekonać, się jak wygląda i smakuje mrożony miód na własnej skórze.

Ci, którzy spróbowali, twierdzą, że najciekawsza jest struktura mrożonego miodu. Nie zamarza on do ciała stałego. Wyglądem przypomina żywicę, jest bardzo słodki i przede wszystkim: można go efektownie „wycisnąć” z butelki.

Do zamrożenia najbardziej nadaje się płynny miód, czyli miód świeży, nieskrystalizowany. Najwolniej krystalizują miody spadziowe, ale też akacjowe i gryczane. Możesz też podgrzać miód skrystalizowany i osiągnąć płynną strukturę.

Opróżnij niewielką plastikową butelkę z wąską szyjką, np. po napoju gazowanym lub wodzie. Przelej miód do pustej butelki „po korek". Przełóż go na kilkanaście godzin do zamrażarki.

Po tym czasie otrzymasz mrożony miód. Po kilku minutach od wyciągnięcia go z zamrażarki odkręć korek i naciśnij butelkę. Efektownie wyciśniesz miód z tubki. To na ten efekt najbardziej liczą zwolennicy trendu z TikToka #frozenhoney.

Najczęściej próbują oni mrożonego miodu bezpośrednio po wyciśnięciu z butelki. Niektórzy decydują się na posypanie go chili. Podobno smakuje jak słodki lizak. To nie smak, a tekstura miodu są tu jednak zaskoczeniem.

Ciekawy eksperyment z zamrożeniem miodu nie jest sam w sobie groźny, ale groźne może być dorabianie ideologii, że taka przekąska jest „zdrowa”, „dietetyczna”, „naturalna”.

Nad pomysłem traktowania mrożonego miodu jako zdrowej przekąski, załamują ręce eksperci różnych dziedzin. Dentyści apelują, że cukier z miodu nie jest w żadnym stopniu zdrowszy dla zębów, niż cukier z cukierków.

Dietetycy zastanawiają się, dlaczego mrożenie miodu uznano nagle za sposób na dietetyczną orzeźwiającą przekąskę. Wyliczają, że duży „gryz” mrożonego miodu ma nawet 100 kcal i dużo cukru prostego.

Lekarze też nie rozumieją popularności trendu i twierdzą, że jedzenie mrożonego miodu może powodować biegunki i skoki cukru u podatnych osób.

Mrożony miód to ciekawy eksperyment. Zaskakująca jest tekstura i półtwarda forma, jaką płynny miód przybiera po zamrożeniu. Chcesz spróbować zrobić mrożony miód w formie eksperymentu popularnonaukowego? Śmiało, nie zaszkodzi, a jest ciekawostką. Postaw jednak na małą porcję i zamroź miód w butelce 50 ml lub 100 ml, nie naśladuj TikTokerów, którzy wypełniają miodem pełne 500 ml.

Nie traktuj też tego virala TikTokowego jako dietetycznego lub zdrowotnego odkrycia. Nawet jeśli mrożony miód bardzo ci smakuje, nie wprowadzaj go do swojego jadłospisu. To czysty cukier, który w takiej formie nie ma zbyt wielu zalet. Są lepsze i zdrowsze sposoby na włączenie miodu do diety.

