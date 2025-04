fot. Fotolia

Czym jest mrożony jogurt?



Jogurt składa się z mleka, w którym doszło do fermentacji mlekowej dzięki bakteriom takim jak np. L. acidophilus czy L. bulgaricus. To właśnie bakterie sprawiają, że jedne jogurty są gęste, a inne rzadkie.

Do jogurtów mrożonych, ale też tych sklepowych, producenci dodają też często mleko w proszku, jogurtowe kultury bakterii, dodatki i słodziki. Warto więc sprawdzać etykiety i wybierać takie jogurty, które mają jak najkrótszą listę składników.

Mrożone jogurty – czy warto?



Stoiska z mrożonymi jogurtami – jeszcze do niedawna będące nowością na polskim rynku – można teraz znaleźć niemal w każdym centrum handlowym. Dlaczego zyskały taką popularność?

Ich podstawową zaletą, którą podkreślają producenci, jest niska kaloryczność – w odróżnieniu od wielu rodzajów lodów nie mają bowiem w swoim składzie śmietany czy jaj.

Ale uwaga! Nie zawsze jest to prawdą: sam jogurt, owszem – ma niewiele kalorii (w 100 gramach produktu jest około 98–120 kcal, a w lodach nieraz 150–200 kcal), ale prawdziwą bombą kaloryczną bywają dodawane do nich posypki, kandyzowane owoce, cukierki, żelki czy czekolada. Jeśli więc jesteśmy na diecie, do jogurtu wybierzmy np. świeże owoce lub muesli.

Drugą zaletą mrożonych jogurtów jest możliwość skomponowania ulubionego deseru – nieraz samodzielnie, gdyż niektóre firmy dysponują maszynami, które można samodzielnie obsługiwać i wybierać dodatki, które nas interesują.

Trzecią zaletą jest to, że często są bardziej orzeźwiające niż lody – nie są tak słodkie, ale za to bardziej sycące.

Jak zrobić mrożony jogurt?



Weź jogurt naturalny. Zamroź go. Zmiksuj i ponownie zamroź. Na końcu dodaj ulubione dodatki: owoce, zboża, ewentualnie coś słodkiego: startą na tarce czekoladę, posypkę lub rodzynki.

Pomysł nr 1: Jogurt możesz też zmiksować z owocami.

Pomysł nr 2: Jeśli lubisz słodkie desery, zmiksuj jogurt z odrobiną cukru pudru.

Mrożony jogurt czy lody?



Lepiej wybrać lody czy mrożony jogurt? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

