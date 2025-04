Morwa czarna (Morus nigra L.) to gatunek drzewa z rodziny morwowatych, które pochodzi z Azji Mniejszej. Owoce morwy są soczyste, ciemnofioletowe, mają słodko-kwaśny smak. Ze względu na walory smakowe oraz cenne wartości odżywcze są wykorzystywane do produkcji nalewek, win, syropów, soków, dżemów i marmolad. Korzystnie wpływają na zdrowie przy infekcjach, stanach zapalnych gardła, a także w leczeniu anemii.

Nalewka z morwy wzmacnia odporność, poprawia trawienie oraz korzystnie wpływa na pracę układu krwionośnego. Przepis na nalewkę z morwy czarnej jest bardzo prosty.

Składniki:

1 kg owoców morwy,

0,7 l spirytusu,

0,7 l wódki,

0,2 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Owoce morwy czarnej należy opłukać pod bieżącą wodą, a następnie rozgnieść. Następnie zalać owoce wódką, a potem spirytusem. Odstawić w słoneczne i ciepłe miejsce na około 10 dni. Po upływie tego czasu, odsączyć przez sito. Owoce oddzielić, dodać cukier i tak przygotowane, ponownie odstawić na miesiąc w ciepłe i nasłonecznione miejsce. Po tym czasie, należy odcisnąć owoce, zlać płyn i połączyć wszystko ze sobą. Tak przygotowaną mieszankę odstawić na 1 dzień. Ostatni etap to przelanie nalewki do butelek, które następnie trzeba odstawić na 6 miesięcy w ciemne i chłodne miejsce.

100 g czarnej morwy dostarcza:

Energia: 43 kcal,

43 kcal, Białko : 1,5 g,

: 1,5 g, Tłuszcz: 0,4 g,

0,4 g, Węglowodany: 9,8 g,

9,8 g, Błonnik: 1,7 g.

Morwa czarna zawiera witaminy A, B1, B2, C oraz minerały (żelazo, potas, wapń, magnez i fosfor), a także flawonoidy, kwas foliowy, kumaryny oraz taniny. Owoce morwy czarnej są niskokaloryczne - 100 g to 43 kcal.

Morwa czarna jest też bogatym źródeł innych prozdrowotnych cząsteczek:

antocyjanów wspierających zdrowie serca i działających przeciwnowotworowo;

wspierających zdrowie serca i działających przeciwnowotworowo; rutyny, która poprawia odporność;

która poprawia odporność; polifenoli o działaniu przeciwbakteryjnym, antyoksydacyjnym i obniżającym cukier.

W medycynie naturalnej wykorzystuje się też liście morwy, można kupić sok z morwy i zrobić wino z morwy. Morwę poza sezonem letnim najłatwiej zakupić w formie suszonej.

Właściwości czarnej morwy są podobne do właściwości jagód, właściwości porzeczek i właściwości borówek amerykańskich.

Morwa czarna może być stosowana:

Przede wszystkim jest to jednak po prostu bardzo zdrowy owoc, który warto jeść, jeśli masz do tego okazję. Zalety zdrowotne czarnej morwy to nie tylko jej właściwości uzdrawiające. Poprawia ona funkcjonowanie całego ciała.

Istnieją trzy rodzaje morwy: biała, czarna i nieco mniej powszechna - czerwona. Owoce morwy białej i czarnej przypominają jeżyny, lecz są od nich nieco większe i bardziej podłużne. Morwa biała może mieć kolor biały, kremowy lub bladoróżowy. Czarna - od ciemnoczerwonego lub ciemnofioletowego, aż po czarny. Różnią się również smakiem. Morwa biała jest słodkawa, lekko mdła. Morwa czarna ma wyczuwalny kwaśny posmak.

fot. Morwa czarna i morwa biała/Adobe Stock, 5second

Drzewa morwy czarnej są znacznie niższe od drzew morwy białej. Pierwsze z nich osiągają wysokość około 10 metrów, drugie - około 20 metrów. Oba rodzaje morwy - choć różnią się właściwościami - mają zastosowanie w ziołolecznictwie i medycynie naturalnej.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 17.03.2020.

