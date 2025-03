Morszczuk czy mintaj – wybieramy króla polskiej kuchni, który najlepiej służy zdrowiu i podniebieniu

Morszczuk czy mintaj? Wybór zależy głównie od stanu zdrowia i celów dietetycznych, ale też od preferencji smakowych. Obie ryby są zdrowe, poławia się je, a nie hoduje, więc nie są zanieczyszczone tak, jak bywają ryby hodowlane. Oba gatunki należą do chudych ryb, chociaż morszczuk jest 3 razy bardziej tłusty do mintaja, ale zaspokaja aż ok. 60% dziennego zapotrzebowania na omega-3. Zobacz, czym jeszcze różnią się te dwa gatunki ryb.