Moringa jest zdobywającym coraz większa popularnośc suplementem diety. Najbezpieczniej stosować jej liście, nasiona oraz owoce w postaci naturalnej, świeżej. Niestety w sklepach dostępne są jedynie suplementy: zielony proszek do picia i dodawania do potraw, susz z liści lub tabletki z wyciągami. Zwłaszcza w przypadku tych ostatnich warto zachować ostrożność.

Spis treści:

Moringa olejodajna to drzewo pochodzące z Indii, występujące także w Afryce i Ameryce Południowej. Słynie z łatwości uprawy i odporności na suszę. Dzięki tym cechom produkty z drzewa życia wykorzystywane są w Afryce przez najbiedniejszą ludność, która uzupełnia nim ubogą dietę.

Tradycyjnie wykorzystuje się świeże liście moringi (podobnie jak szpinak czy rukolę), ale także jej korzenie (w smaku przypominające chrzan), korę oraz kwiaty. Z moringi otrzymuje się także olej. Moringę określa się jako „drzewo życia”.

W Polsce moringa znana jest przede wszystkim w postaci mielonych, sproszkowanych liści i oleju moringa, który poza zastosowaniem kulinarnym używany jest także w kosmetyce (olejek moringa jest szczególnie doceniany w pielęgnacji włosów).

Sproszkowane liście moringi często opisywane są na opakowaniu jako „superfoods”. Określenie to nie jest zdefiniowane przez żadną organizację zajmującą się zdrowym żywieniem i często bywa nadużywane. Czy moringa olejodajna zasługuje na miano superfoods?

Poniżej wymieniamy właściwości lecznicze moringi zaobserwowano w badaniach naukowych. Zanim jednak pobiegniesz do sklepu po zielony proszek do picia, doczytaj do końca.

Badania potwierdzają różnorodne właściwości lecznicze moringi, jednak należy pamiętać, że większość z nich została przeprowadzona na zwierzętach lub in vitro. Dalsze badania kliniczne na ludziach są niezbędne, aby w pełni potwierdzić te efekty i ustalić odpowiednie dawki oraz bezpieczeństwo stosowania moringi w różnych schorzeniach. Dlatego na razie zielony proszek z moringi do picia, olej i suplementy z wyciągami z nasion tej rośliny należy traktować z rozsądną rezerwą.

Oto, co zawierają w 100 g świeże liście moringi (źródło: USDA):

Dostarczają też niedużych ilości witamin z grupy B i aminokwasów.

Koncentracja minerałów i makroskładników w suszu z liści lub wykonanym z nich zielonym proszku do picia będzie znacznie wyższa, gdyż woda w świeżych liściach stanowi 78,7 %, a w suszu i proszku już jej nie ma.

Moringa jest popularnym składnikiem suplementów diety. Producenci obiecują, że przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej i ułatwia utratę wagi. Takie właściwości moringi potwierdzają badania na szczurach. Jednak należy zauważyć, że zwierzęta otrzymywały bardzo wysokie dawki ekstraktu z moringi, których ludzie na co dzień nie mogliby stosować

Niestety brak jest danych potwierdzających działanie spalające tkankę tłuszczową u ludzi. Korzystaj z wartości odżywczych moringi, ale nie zakładaj, że dzięki niej schudniesz. Opinie osób stosujących moringę również wskazują na niewielki wpływ na masę ciała.

Biorąc pod uwagę wartość odżywczą 100 g mielonych liści moringi można dojść do wniosku, że to niezwykle wartościowy produkt. Moringa jest bogata w żelazo, witaminę A i witaminę K. Sproszkowane liście moringi to także źródło witaminy E, wapnia, manganu i błonnika pokarmowego (blisko 30 g/100 g). To wszystko sprawia, że moringa może:

Wykazano także pozytywne działanie proszku z moringi wspierające karmienie piersią. To ważna informacja dla matek borykających się z niewielką ilością pokarmu.

Warto jednak zwrócić uwagę, że na co dzień nie spożywa się moringi w ilości 100 g, a produkty z drzewa życia stosowane są jako dodatek (np. 1 łyżeczka do smoothie, jogurtu). Jeśli chcesz uzyskać pozytywny efekt wynikający z właściwości moringi, stosuj ją regularnie nie zapominając o tym, że nie ma cudownych produktów i najważniejszy jest całokształt diety. Żaden „superfoods” nie pomoże, jeśli nie zadbasz o podstawowe zasady racjonalnej diety.

Olej z moringi powinien być stosowany na zimno. Choć dominują w nim kwasy tłuszczowe jednonienasycone odporne na działanie wysokiej temperatury, nie należy używać go do smażenia ze względu na obecność antyoksydantów (szybko się utleniają).

Olej ten ma właściwości obniżające stężenie cholesterolu i regulujące ciśnienie krwi. Jego regularne stosowanie wspiera także regenerację wątroby prowadząc do zmniejszenia poziomu prób (enzymów) wątrobowych.

Olej moringa należy przechowywać w ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Na razie możemy jedynie mówić o zwyczajowym zastosowaniu moringi, gdyż nie jest ona lekiem.

W medycynie ajurwedyjskiej i tradycyjnej medycynie afrykańskiej moringa jest stosowana do leczenia wielu schorzeń, w tym problemów żołądkowo-jelitowych, infekcji bakteryjnych, anemii, zaparć, cukrzycy, biegunki, epilepsji i stanów zapalnych.

Moringa jest często stosowana jako uzupełnienie diety w celu wzmocnienia układu odpornościowego i poprawy ogólnego zdrowia dzięki bogactwu witamin i minerałów. Ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych, moringa jest używana w programach walki z niedożywieniem w krajach rozwijających się.

Olej z nasion moringi jest stosowany do pielęgnacji skóry i włosów, dzięki swoim właściwościom nawilżającym i antyoksydacyjnym.

Sproszkowane, mielone liście moringa można kupić w sklepach z żywności ekologiczną stacjonarnych i internetowych. Cena za 100 g opakowanie proszku z moringi zaczyna się od 10 zł i dochodzi do 30 zł. Moringę można kupić także w postaci suplementu diety, w kapsułkach. Popularność zyskuje także herbata z suszonych liści moringi (cena 30-50 zł za 500 g).

Mielone liście moringi możesz dodawać zarówno do dań słodkich, jak i wytrawnych. Moringa jest łagodna w smaku. Można ją porównać do jarmużu, choć odczucia smakowe są znacznie subtelniejsze. Zielony proszek z moringa znajdzie zastosowanie jako dodatek do:

Herbatę z moringi parzy się z 1-1,5 łyżeczki suszu, zalewając go gorącą, ale nie wrzącą wodą (o. 90-95 stopni) i pozostawia do zaparzenia przez 5-8 minut. Aby uzyskać najlepsze efekty, trzeba wypijać 2 filiżanki naparu dziennie. Pamiętaj jednak, że to zalecenia sprzedawców, a nie zalecenia ustalone przez naukę.

Olej z nasion moringi jest stosowany pielęgnacji skóry i włosów, dzięki swoim właściwościom nawilżającym i antyoksydacyjnym.

Nanosi się jego niewielką ilość na oczyszczoną skórę twarzy lub na wilgotną albo suchą skórę ciała. Równie dobrze można dodać go trochę do balsamu oraz wcierać w skórę głowy i włosy przed lub po ich umyciu. Po zastosowaniu na włosy lub skórę głowy i potrzymaniu go na nich trzeba olejek zmyć.

Niezalecane jest stosowanie suplementów z korzenia, pnia i gałęzi moringi, gdyż mogą wywołać zatrucie i dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Spowodowane jest to wysoką zawartością w nich specyficznego alkoloidu - spirochiny, której nadmiar może niekorzystnie wpływać także na układ nerwowy. Niegdy nie wiadomo, jaka dawka substancji aktywnych znajduje się w suplementach diety, gdyż rynek ten nie jest objęty takimi kontrolami i wymogami, jakie obowiązują w przypadku leków.

Za dość bezpieczne uznawane są liście, owoce i nasiona moringi.

Przeciwwskazaniami do stosowania moringi są:

Glukozynolany zawarte w morindze są szkodliwe dla osób z chorobami tarczycy. Wynika to z ich właściwości zaburzających funkcje wydzielnicze tarczycy. Mają też działanie wolotwórcze. Przyjmowanie pokarmów czy suplementów diety z glukozynolanami może zaostrzać przebieg chorób tarczycy.

Na forach internetowych jest sporo opinii osób, które stosowały moringę i podkreślają, że w ich przypadku po zastosowaniu proszku z moringi czy innego suplementu wystąpiły:

Nie wiadomo czy było to związane ze stosowaniem równocześnie leków lub innych suplementów czy był to efekt samej moringi.