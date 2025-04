Moczenie warzyw i owoców w sodzie oczyszczonej to paten znany od lat. Niektórzy szorują je roztworem sody, inni stosują moczenie. W 2017 roku opublikowano wyniki badania naukowego, które jednoznacznie potwierdziło skuteczność sody oczyszczonej w usuwaniu pestycydów z roślinnych produktów spożywczych. W skuteczności tego sposobu kluczową rolę odgrywa czas poddania warzyw czy owoców działaniu sody.

Okazuje się, że moczenie owoców i warzyw w sodzie to świetny pomysł. Poddanie warzyw i owoców działaniu roztworu sody oczyszczonej pozwala skutecznie zmniejszać ilość chemikaliów znajdujących się na ich powierzchni, czyli umożliwia oczyszczenie ich z chemicznych środków stosowanych w uprawach, w tym pestycydów.

Autorką badania jest dr Lili He z University of Massachusetts w Amherst. W ramach doświadczenia naukowego postanowiła sprawdzić, jak z usuwaniem pestycydów radzi sobie woda, woda z wybielaczem oraz woda z sodą oczyszczoną. Obiektem badawczym były popularne jabłka Gala pokryte trzema rodzajami pestycydów stosowanych w uprawach rolnych: tiabendazolem, fungicydem i fosmetem, które chronią produkty spożywcze przed insektami i grzybami. Okazało się, że najskuteczniej działa kąpiel w roztworze sody oczyszczonej – udaje się usunąć do 96 procent chemikaliów znajdujących się na powierzchni skórki.

Niestety część pestycydów, głównie część tiabendazolu, wnika głębiej w skórkę, a kąpiel w sodzie nie jest w stanie tej ilości usunąć. Można to zrobić, obierając jabłko, ale traci ono wtedy część cennych składników odżywczych. Nie zmienia to faktu, że zastosowanie kąpieli w roztworze sody oczyszczonej jest skutecznym sposobem na pozbywanie się chemikaliów z warzyw i owoców.

Skuteczność tej metody polega na tym, że soda oczyszczona „rozbija” cząsteczki chemiczne pestycydów i innych chemikaliów. Jej zaletą jest także to, że można ją stosować także do kąpieli owoców i warzyw o bardziej porowatej skórce, bo przeciwieństwie do wybielacza, soda nie jest szkodliwa dla ludzi.

Niektóre owoce „nie lubią” moczenia się w wodzie. W ich przypadku najlepiej nawet na chwilę zanurzyć je w rozworze sody, zamieszać, a potem opłukać – w ten sposób choć część chemikaliów (o ile się tam znajdują) zostanie zneutralizowana i usunięta z ich powierzchni.

Namaczania szczególnie nie lubią np. maliny. Z kolei truskawkom nie zaszkodzi 5 minut kąpieli (warto często mieszać truskawki podczas moczenia w sodzie); dłuższa kąpiel może sprawić, że zaczną nasiąkać.

rys. Moczenie owoców i warzyw w sodzie oczyszczonej/ Adobe Stock, geosap

Na pewno bardzo dobrym pomysłem jest stosowanie roztworu sody oczyszczonej w przypadku tzw. nowalijek, które szczególnie często są pryskane. Młode warzywa śmiało można poddać kąpieli.

Jak myć owoce i warzywa w sodzie oczyszczonej

Zastosowany przez dr Lili He roztwór sody to: łyżka sody na ok. 450 ml wody. Roztworem warto wyszorować skórkę i pozostawić owoce czy warzywa w kąpieli w takim roztworze na 12-15 minut. Później należy je opłukać w czystej wodzie. Gotowe.

Źródło: Tianxi Yang, Jeffery Doherty, Bin Zhao, Amanda J. Kinchla, John M. Clark, and Lili He Journal of Agricultural and Food Chemistry 2017 65 (44), 9744-9752 DOI: 10.1021/acs.jafc.7b03118

