Picie octu jabłkowego na noc staje się coraz bardziej popularne. Niestety nie wiadomo, skąd się wziął ten trend. Może z wiary, że zadziała lepiej, gdy organizm będzie odpoczywał. Ale to tylko mrzonki. Napój zadziała tak samo jak wypity rano, a może nawet lepiej pić go rano, bo posiłki dopiero będą przed tobą, a ocet może sprawić, że zjesz nieco mniej niż zwykle. Oto, na co możesz liczyć i czym ryzykujesz, pijąc ocet jabłkowy na noc.

Picie octu jabłkowego jest całkiem niezłym sposobem na wspieranie zdrowia. I nie ma znaczenia, czy będziesz go pić na noc, czy w ciągu dnia. Do najważniejszych korzyści octu jabłkowego, także pitego na noc należą:

Spożywanie octu jabłkowego na noc może u pewnych osób wywołać refluks i zgagę lub niestrawność. Wynika to z dużej kwasowości octu, która może prowokować te dolegliwości. Zwłaszcza zgaga może dokuczać bardziej niż zwykle, gdyż w pozycji leżącej treść pokarmowa z większą łatwością może przedostawać się do przełyku i wywoływać nieprzyjemne uczucie palenia w okolicy mostka.

Regularne picie octu jabłkowego przed snem, już po myciu zębów może odbić się niekorzystnie na zębach. Kwasy z tego płynu niszczą szkliwo, czyniąc je bardziej podatnym na działanie bakterii. Mycie zębów po wypiciu octu tez nie jest najlepszym pomysłem, gdyż ocet zmiękcza szkliwo i wtedy może dojść podczas mycia do jego uszkodzenia.

Jeśli chcesz pić ocet jabłkowy na noc, koniecznie po nim dokładnie przepłucz usta zwykłą wodą.

Ocet jabłkowy może kolidować z niektórymi lekarstwami. Należą do nich leki:

Połączenie octu z wodą da takie same efekty jak stosowanie samego octu, jednak będzie nieco bezpieczniejsze dla zębów oraz przewodu pokarmowego, gdyż tkanki nie będą poddane mocno stężonemu kwasowi octowemu.

Wymieszaj 1-2 łyżki octu jabłkowego (najlepiej organicznego, niefiltrowanego i niepasteryzowanego) ze szklanką ciepłej lub letniej wody. Zbyt wysoka temperatura może zniszczyć niektóre korzystne enzymy i probiotyki obecne w niefiltrowanym occie jabłkowym.

Jeśli dopiero zaczynasz, możesz zacząć od 1 łyżki i stopniowo zwiększać do 2 łyżek octu, jeśli dobrze tolerujesz napój. Smak octu jest zbyt intensywny? Dodaj łyżeczkę miodu (jeśli nie masz problemów z cukrem) lub kilka kropel soku z cytryny, aby poprawić smak mikstury. Dokładnie wymieszaj, aby ocet jabłkowy równomiernie rozprowadził się w wodzie.

Pij powoli, najlepiej przez słomkę, aby zminimalizować kontakt zębów z kwasem octowym i chronić szkliwo zębów. Na koniec dokładnie przepłucz usta wodą.