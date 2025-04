Mniszek lekarski ma niewiele przeciwwskazań, jest więc uważany za zioło bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że przyjmowanie jakichkolwiek ziół warto skonsultować z lekarzem, gdyż nie są one obojętne dla organizmu i mogą wchodzić w reakcje z lekami czy innymi suplementami diety. Ani dawkowanie, ani czas stosowania mniszka nie zostały przebadane naukowo, więc tym bardziej należy zachować ostrożność, mimo wielu prozdrowotnych właściwości mniszka lekarskiego.

Korzeń mniszka lekarskiego jest uważany za bezpieczny, ale istnieją pewne przeciwwskazania i potencjalne interakcje, które należy wziąć pod uwagę przed jego zastosowaniem. Korzeń mniszka może być stosowany pod postacią herbatki z mniszka czy znajdować się w składzie suplementów diety. W obu przypadkach obowiązują takie same przeciwwskazania.

Osoby uczulone na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae: chryzantemy, stokrotki, nagietki), mogą także wykazywać reakcje alergiczne na korzeń mniszka lekarskiego. Kamienie żółciowe. Istnieje ryzyko, że korzeń mniszka lekarskiego może zwiększyć wydzielanie żółci, co może być niewskazane w przypadku osób z kamieniami żółciowymi lub innymi schorzeniami dróg żółciowych.

Korzeń mniszka lekarskiego może wpływać na działanie niektórych leków, w szczególności dotyczy to leków moczopędnych, przeciwkrzepliwych, zobojętniających sok żołądkowy i obniżających poziom cukru we krwi. Niemniej jednak osoby przyjmujące regularnie jakiekolwiek leki powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania korzenia mniszka lekarskiego. Także w przypadku antybiotykoterapii lepiej nie stosować mniszka, gdyż może zmniejszać ich wchłanianie i działanie lecznicze. Przewlekłe choroby. Cukrzyca, choroby wątroby, nerek, serca, zaburzenia elektrolitowe, wrzody żołądka i dwunastnicy mogą być przeciwwskazaniem do stosowania korzenia mniszka lekarskiego, gdyż może on wpływać na funkcjonowanie tych narządów. W takiej sytuacji konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Bezpieczeństwo stosowania korzenia mniszka lekarskiego w czasie ciąży i karmienia piersią nie zostało w pełni zbadane. Z tego względu i niejako na wszelki wypadek lepiej unikać jego stosowania w tych okresach bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Planowane zabiegi operacyjne. Ponieważ mniszek może zaburzać krzepnięcie krwi, nie należy go przyjmować pod żadną postacią w okresie przedoperacyjnym, aby nie zwiększać ryzyka krwotoku.

Kwiaty mniszka lekarskiego zawierają te same substancje co korzeń mniszka, jedynie ich proporcje mogą się różnić. Z tego względu przy stosowaniu syropu z kwiatów mniszka obowiązują te same przeciwwskazania, co w przypadku herbatki z korzenia czy suplementów z wyciągami z korzenia mniszka.

Nie ma oficjalnych zaleceń dotyczących zarówno dawkowania jak i czasu stosowania mniszka lekarskiego pod postacią czy to herbatki, soku czy suplementu diety. Dlatego należy polegać na zaleceniach producenta, a w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

Jedyne co wiadomo na podstawie obserwacji, to dawki, które nie powinny wywoływać niepożądanych skutków:

4-10 g świeżych i suszonych liści mniszka dziennie,

2-8 g świeżego korzenia mniszka dziennie,

250-1000 mg proszku z suszu dziennie do 4 razy dziennie,

łyżeczka soku z liści mniszka dwa razy dziennie,

2-5 ml nalewki z mniszka lekarskiego 3 razy dziennie,

1-2 łyżeczki płynnego ekstraktu z mniszka dziennie.

Ponieważ nie wiadomo, jak na organizm wpływa długoterminowe stosowanie produktów z mniszka, najlepiej stosować je przez pewien czas (np. 2- 4 tygodnie), a następnie robić przerwę o podobnej długości.

Z pewnością bezpieczniejsze jest stosowanie naturalnych naparów z korzenia, kwiatów, czy soku albo świeżych lub suszonych liści niż suplementów z wyciągami z mniszka. Wyciągi są formą skoncentrowaną substancji, jakie zawiera mniszek, więc ich działanie może być silniejsze, co nie zawsze jest korzystne.

fot. Skutki uboczne stosowania mniszka lekarskiego/ Adobe Stock, teatian

U niektórych osób stosowanie mniszka lekarskiego może podrażniać żołądek i wywoływać zgagę lub biegunkę.

U niektórych osób mogą zacząć pojawiać się wybroczyny pod skórą i skłonność do siniaków, ponieważ mniszek może spowalniać krzepnięcie krwi.

U osób cierpiących na egzemę zaobserwowano częstsze występowanie alergii na mniszka lekarskiego i zaostrzenie objawów skórnych.

