Wartości odżywcze młodej kapusty są imponujące. Młoda kapusta to nic innego jak zwykła biała kapusta, ze wczesnego zbioru. Młoda kapusta pojawia się już w maju i właśnie wtedy warto po nią sięgać. Młoda kapusta w 100 g ma zaledwie 40 kcal, ten fakt oraz wartości odżywcze młodej kapusty powinny skłonić cię do tego, by wykorzystać ją na obiad.

Młoda kapusta jest słodsza, a jej liście są bardziej kruche. Dania z młodej kapusty, które możesz przygotować, to m.in. bigos z młodej kapusty i zapiekanka z młodej kapusty. Młoda kapusta jest bardzo zdrowa, posiada wiele cennych witamin, zwłaszcza witaminy C. Ma jej cztery razy więcej niż kiszona kapusta. Wartości odżywcze młodej i starszej kapusty nie różnią się bardzo.

Trzeba jednak wiedzieć, że spożywania kapusty w dużej ilości powinny unikać osoby cierpiące na choroby tarczycy. Dieta na niedoczynność tarczycy wymaga unikania jedzenia młodej kapusty w większych ilościach. Kapusta posiada substancje wolotwórcze, które utrudniają przyswajanie jodu. Młoda kapusta nie będzie ciężkostrawna, jeśli przygotujesz ją z kminkiem, koprem włoskim, majerankiem.

Dzięki wysokiej zawartości witaminy C oraz cennych pierwiastków, młodą kapustę warto jeść w czasie przeziębienia. Właściwości antybakteryjne młodej kapusty warto docenić także na co dzień. Młoda kapusta dobrze wpływa na pracę układu pokarmowego. Jej surowe liście łagodzą dolegliwości choroby wrzodowej czy nieżytu żołądka. Regularnie spożywana młoda kapusta pomaga pozbyć się zgagi i zaparć.

Młoda kapusta zawiera witaminę C, witaminę A, K, E, witaminy z grupy B. Ponadto jest dobrym źródłem potasu, manganu, fosforu, miedzi, siarki, wapnia, żelaza oraz sodu. Oto dokładne wartości odżywcze młodej kapusty:

energia: 25 kcal,

białko: 1,28 g,

węglowodany: 5,8 g,

błonnik: 2,5 g,

wapń: 40 mg,

żelazo: 0,5 mg,

magnez: 12 mg,

fosfor: 26 mg,

potas: 170 mg,

sód: 18 mg,

cynk: 0,18 mg,

witamina C: 37 mg,

witamina B3: 0,23 mg,

foliany: 43 mcg,

beta-karoten: 42 mcg,

witamina E:0,15 mg,

witamina K: 76 mcg.

Najwięcej wartości odżywczych ma młoda kapusta jedzona na surowo, z tego względu warto sięgać m.in. po sok ze świeżej kapusty. Warto włączać go też do diety na wrzody żołądka. Z jednej główki młodej kapusty (nie należy obierać wierzchnich zielonych liści) uzyskasz około 3/4 szklanki zielonego soku. Najłatwiej wycisnąć sok z wyciskarce wolnoobrotowej i wypić od razu po przygotowaniu.

Co ciekawe, kiedyś kapusta chroniła żeglarzy przed szkorbutem, Pitagoras zalecał jej codzienne spożywanie jako środka leczącego nerwy, a surową kapustę uważano za środek odświeżający krew, odtruwający wątrobę, leczący artretyzm i bóle głowy. Zalecano ją w stanach wyczerpania, a w medycynie ludowej jest wciąż uznawana za warzywo lecznicze, którego cenne właściwości potwierdza nauka, a wykorzystuje współczesna medycyna.

Czy surowa kapusta jest zdrowa?



Kapustę zdecydowanie możesz jeść na surowo. Szczególnie gdy jest młoda, miękka i soczysta. Surowa kapusta nie utraciła żadnych wartości odżywczych, ma więc najwięcej witamin, w tym cennej witaminy C.

Wbrew obiegowym opiniom, właściwości kiszonej kapusty nie są wcale aż tak prozdrowotne, jak właściwości innych rodzajów kapusty. Najzdrowsza kapusta jest taka jedzona na surowo lub krótko duszona. Choć każdy rodzaj kapusty jest zdrowy i na co dzień możesz kierować się po prostu swoimi preferencjami smakowymi, najzdrowsza kapusta to kapusta czerwona. Ma więcej:

antyoksydantów i przeciwzapalnych antocyjanów,

o wiele więcej żelaza (jest polecana w diecie na anemię),

(jest polecana w diecie na anemię), kilka razy więcej potasu, który ważny jest w diecie na nadciśnienie.

Artykuł powstał na podstawie tekstu dietetyk Małgorzaty Chylewskiej. Pierwotnie opublikowany 10.05.2016.

