Mleko z konopi zamiast krowiego?



Mleko z konopi zyskuje coraz większe uznanie wśród osób, które z różnych przyczyn nie spożywają mleka krowiego. W tej grupie znajdziemy osoby z alergią na białka mleka krowiego, nietolerancją laktozy, czy osoby na diecie wegańskiej. Wcześniejszymi popularnymi zamiennikami mleka krowiego było mleko kozie oraz sojowe, niestety okazuje się, iż one również posiadają białka uczulające, a tym samym nie każdy może je spożywać.

Jako walory mleka konopnego możemy wyróżnić jego niską energetyczność, dzięki której idealnie nadaje się dla osób dbających o linię, wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, wapnia (ok. 100 mg w jednej szklance) oraz innych mikroelementów i witamin, brak laktozy i białek alergizujących, takich jak w mleku krowim, kozim, czy sojowym, a także fakt, że jest pochodzenia roślinnego, a to oznacza, że mleko to w swym składzie posiada niewielkie ilości nasyconych kwasów tłuszczowych oraz nie zawiera cholesterolu.

Walory zdrowotne to nie wszystko, mleko konopne ma przyjemny orzechowo-słonecznikowy smak i zapach oraz kremową barwę. Idealnie nada się jako zamiennik mleka do kawy czy do płatków zbożowych, koktajli, sosów i zup, jest też orzeźwiającym napojem samym w sobie.

Czym są konopie, z których przygotowywane jest mleko?



Nasiona konopi siewnej (nie mylić z konopią indyjską!) zaliczane są do tzw. superfoods, czyli pokarmów o bardzo wysokiej wartości odżywczej, często wielokrotnie przewyższającej inne artykuły spożywcze.

– Konopie to bardzo dobre źródło białka, składem aminokwasów porównywalnego do białka zwierzęcego, dlatego też śmiało mogą po nie sięgać osoby na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej – podkreśla Marta Turczyńska, dietetyk w www.apeteat.pl – Nasiona konopi to również świetna alternatywa dla soi. Białko z konopi jest lepiej przyswajalne niż sojowe, a zarazem konopie siewne pozbawione są związków wzdymających i fitoestrogenów.

Nasiona konopi wyróżniają się również wysoką zawartością niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, o idealnej proporcji 1:3. Są to kwasy tłuszczowe, których nie jesteśmy w stanie syntetyzować sami, a które pełnią bardzo ważną rolę w naszym organizmie. Odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego czy układu krążenia, działają przeciwzapalnie i antydepresyjnie. Ich odpowiednie spożycie zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów, a także wpływa na wygląd naszej skóry przez zwiększenie jej elastyczności oraz łagodzenie przebiegu chorób skórnych (egzema, łuszczyca). By jednak kwasy te pełniły swe prozdrowotne funkcje, potrzebujemy spożywać je w odpowiednich ilościach względem siebie, czyli przyjmować dwa razy więcej kwasów omega-3 niż omega-6. Większość Polaków spożywa za dużo kwasów omega-6 w stosunku do omega-3, dlatego nasiona konopi są produktem, o który warto wzbogacić swoją dietę. Ponadto konopie zawierają m.in. rzadko dostępny kwas gamma linolenowy – GLA – i kwas stearydynowy – SDA.

Oprócz tego konopie to źródło błonnika pokarmowego, który poprawia pracę układu pokarmowego, sprzyja redukcji masy ciała, obniża stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi oraz normalizuje zaburzenia gospodarki węglowodanowej. To także bogactwo witamin z grupy B i witaminy E, żelaza, wapnia, cynku, fosforu oraz magnezu.

Na polskim rynku, konopie poza formą mleka możemy dostać w postaci:

● nasion łuskanych i niełuskanych,

● białka w proszku,

● oleju konopnego.

Mleko z konopi można kupić w sklepie, my jednak zachęcamy do przygotowania go w domu. Takie mleko nie będzie zawierało żadnych dodatków i konserwantów, a także poprzez zmianę proporcji nasion i innych składników, możemy wpływać na jego konsystencję oraz smak. Dzięki temu, że łuskanych nasion konopi nie trzeba namaczać, jest błyskawiczne w wykonaniu! Także do dzieła!

Mleko z konopi – przepis

Składniki:

● szklanka łuskanych nasion konopi,

● 4 szklanki wody filtrowanej.

Przygotowanie:

Ziarna konopi zalewamy wodą i dokładnie blendujemy do uzyskania mlecznej konsystencji, ok. 2-3 minuty. Możemy również użyć niełuskanych nasion, wtedy przed zblendowaniem należy je namoczyć przez kilka godzin (najlepiej pozostawić je na noc), a po zmiksowaniu odcedzić przez gazę. Mleko z nasion niełuskanych ma intensywniejszy smak orzechowo-słonecznikowy, te z łuskanych jest delikatniejsze i trochę słodsze.

W trakcie przygotowywania mleka z konopi możemy trochę poeksperymentować, dodać daktyle, figi czy banana, miód, syrop klonowy lub z agawy, ekstrakt z wanilii, cynamon lub szczyptę soli. Dzięki temu otrzymamy mleko najlepiej dopasowane do naszych preferencji smakowych.

W trakcie przechowywania mleko rozwarstwia się, dlatego należy je wymieszać przed podaniem.

Pamiętajmy, że mleko konopne można przechowywać w lodówce do 3 dni.

