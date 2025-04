Jajka powodują wzrost cholesterolu we krwi

Mit! Zrobiono z nich dietetyczny straszak, ponieważ w żółtku jest rzeczywiście dużo tego związku. Tymczasem badania wykazały, że wcale nie cała porcja trafia do krwi i odkłada się w tętnicach. Po zjedzeniu jajka poziom tego związku w surowicy wzrasta tylko o 4–6 mg. Można więc śmiało jeść jedno jajko dziennie lub dwa co drugi dzień. Tym bardziej że zawierają również lecytynę, która pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi.

Mleko szkodzi osobom dorosłym

Mit! Lekarze zapewniają, że ludzie systematycznie pijący mleko, trawią zawartą w nim kazeinę (białko) i laktozę (cukier). Natomiast jeśli ktoś przestał je pić i po kilku miesiącach chciałby ponownie po nie sięgnąć, powinien na nowo się do niego przyzwyczajać, zaczynając spożycie od łyżki dziennie.

W trakcie diety nie wolno jeść makaronu i chleba

Mit! Wałeczków przybywa nam nie dlatego, że jemy te produkty, ale dlatego, że spożywamy ich za dużo. Makaron, pieczywo, a także ziemniaki, to źródło węglowodanów, które są nam potrzebne chociażby po to, aby prawidłowo spalać tłuszcz. Tak więc nawet osoby na diecie odchudzającej powinny je jeść, lecz nie więcej niż pół szklanki gotowanego makaronu dziennie i jedną lub dwie kromki chleba.

Margaryna jest zdrowsza od masła

Mit! Większość margaryn produkuje się utwardzając oleje roślinne. Znajdujące się w nich nienasycone kwasy tłuszczowe przekształcane są w nasycone, a więc równie niezdrowe jak te zawarte w smalcu. Dodatkowo powstaje pewna ilość tzw. tłuszczów trans, które podnoszą poziom cholesterolu i trójglicerydów. Zdrowi dorośli ludzie mogą jeść ewentualnie miękkie margaryny w kubeczkach. Jednak lepiej posmarować cienko pieczywo masłem bogatym w witaminy A i D niż grubo margaryną.

Lepiej jest smażyć na oleju niż na smalcu

Tak i nie... Oleje mają niską temperaturę dymienia. Jeśli taki tłuszcz za mocno rozgrzejemy i się przypali, wówczas powstaje akroleina, która ma działanie rakotwórcze. Smalec lepiej znosi wysokie temperatury, toteż smażenie na nim nie wymaga takiej ostrożności. Ponieważ jednak tłuszcze zwierzęce nie są korzystne dla zdrowia, stosujmy je z umiarem.

Sól morska ma więcej wartości niż kuchenna

Mit! Wprawdzie sól morska, oprócz sodu, zawiera magnez, wapń, cynk, żelazo i mangan, ale tych minerałów jest tak niewiele, że nie ma to istotnego znaczenia dla zdrowia. Tak naprawdę liczy się to, że w obu solach jest tyle samo sodu, którego nadmiar wpływa niekorzystnie na zdrowie. Może powodować nadciśnienie, zatrzymuje wodę w organizmie i przeciąża nerki.

Cytryna to najlepsze źródło witaminy C

Mit! W 100 g cytryny jest ok. 50 mg witaminy C. Dużo więcej mają czarne porzeczki (ok. 200 mg/100 g), papryka (90–120 mg/100 g) i truskawki (68 mg/100 g). Bogate w tę witaminę są także pomarańcze i kapusta.

napisane na podstawie tekstu Barbary Lasoty opublikowanego w dwutygodniku Pani Domu