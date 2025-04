Mity o wodzie i innych napojach są często rozpowszechnianie i przekazywane z ust do ust. Gwarantujemy, że spotkałaś się z niektórymi z tych stwierdzeń, a może nawet w część z nich wierzysz.

Reklama

Spis treści:

Dodanie sodu i chloru, czyli składników soli, teoretycznie pozwala na zwiększenie zatrzymania wody w organizmie po jej spożyciu. To fakt. Przeciętny Kowalski i Kowalska nie powinni dodawać jednak soli do wody na co dzień. Soli jest w diecie Polaków zdecydowanie za dużo, nie warto dodatkowo pić jej z wodą. Nie daje to większych benefitów, a przynosi negatywne efekty związane z nadmiernym spożyciem soli, których nie brakuje. Takie strategie można zastosować w specjalnych przypadkach, np. u sportowców, przy hiponatemii, albo przy spędzaniu całego dnia na świeżym powietrzu w upałach.

Na co dzień porzuć jednak pomysł dodawania szczypty soli (nieważne czy to sól kłodawska, himalajska, czy zwykła sól kuchenna) do wody. Nawet jeśli panują upały, ale nie wykonujesz intensywnego wysiłku na dworze, nie stosuj tego typu praktyk.

fot. Nie ma sensu dodawanie soli himalajskiej do wody/ Adobe Stock, juliamikhaylova

Co najlepiej nawadnia? Naukowcy sprawdzili potencjał nawadniający różnych płynów i okazuje się, że z 13 napojów, które przebadali, najlepiej nawadnia chude mleko. Nie oznacza to, że mleko warto pić zamiast wody. Potraktuj to jako wskazówkę, że czasem możesz sięgnąć po mleko lub mleko bez laktozy w upalny dzień, a dostarczysz sobie dobrej jakości płynów.

W większości miejsce w Polsce woda z kranu nadaje się do picia już bezpośrednio. Nie musisz jej gotować, ani filtrować. To, czy woda z kranu jest zdatna i zdrowa do spożycia, zależy przede wszystkim od stanu rur wodociągowych. Ewentualne zanieczyszczania w wodzie mogą pochodzić właśnie z rur.

Jeśli chcesz korzystać z wody z kranu w mieszkaniu o nieznanym stanie technicznym wodociągów, lepiej ją przefiltruj przed spożyciem. Jeśli masz jednak pewność, że rury są w dobrym stanie, możesz śmiało pić wodę z kranu bez filtrowania. Zachowasz w niej więcej minerałów!

Woda alkaliczna to woda, która cechuje się podwyższonym pH, które ma imitować optymalne pH wody dla człowieka. Ma ona zazwyczaj w składzie więcej minerałów zasadowych, ale cechuje ją też wyższa cena. Picie wody alkalicznej ma pomóc odkwaszać organizm. Zakwaszenie organizmu i dieta odkwaszająca to jednak jedne z większych mitów dietetycznych. Organizm nie ulega zakwaszeniu łatwo, ma do „odkwaszania” inne mechanizmy, niezwiązane z dietą. Picie wody alkalicznej nie ma więc sensu i nie jest lepsze, niż picie zwykłej wody mineralnej lub nawet wody z kranu.

Zapotrzebowanie na płyny jest zmienne i zależy naprawdę od wielu czynników. Przede wszystkim ma na nie wpływ:

płeć,

wiek,

wykonywany zawód lub rytm dnia,

temperatura otoczenia,

inne elementy diety,

indywidualna podatność (np. na odwodnienie, tworzenie się kamieni nerkowych),

aktywność fizyczna.

Umownie normy żywienia podają zapotrzebowanie na wodę jako 2 litry dziennie dla kobiet (ok. 8 szklanek wody) i 2,5 litra dziennie dla mężczyzn (ok. 10 szklanek). To jednak naprawdę zaokrąglone wartości. Część płynów można zastąpić innymi napojami, zupami, a sporo wody mają też świeże owoce i warzywa.

fot. Nawodnienie jest ważne dla zdrowia/ Adobe Stock, New Africa

Osad i tzw. kamień po gotowaniu wody w czajniku to naturalny proces świadczący o obecności w wodzie minerałów. Najczęściej chodzi o wapń i magnez. W zimnej wodzie występują w połączeniu z rozpuszczalnymi wodorowęglanami. Po podgrzaniu zmieniają strukturę na nierozpuszczalne węglany widoczne jako osad.

Woda, z której z łatwością powstaje kamień, tzw. twarda woda, niekoniecznie jest gorsza! Pod względem zdrowotnym może być nawet bardziej polecana do picia, bo dostarczająca wapnia i magnezu. Twarda woda ma też jednak swoje wady i u podatnych osób może predysponować np. do kamieni nerkowych. Bezpośrednio nie powinno się podawać jej też małym dzieciom.

Kawa i herbata wcale nie mają potencjału „odwadniającego". To też płyny, które można wliczyć do dziennego bilansu. Choć mocna kawa może działać delikatnie diuretycznie, nie pozbawia cię ostatecznie wody z ciała. Mrożona kawa i mrożona herbata to doskonałe napoje na upały, które można z czystym sumieniem pić w celu uzupełnienia płynów.

Nie każdy odczuwa pragnienie w tym samym stopniu i są osoby, które chęć wypicia wody odczują dopiero przy mocnym odwodnieniu. Problem z odczuwaniem pragnienia mają też osoby starsze. Warto mieć wodę zawsze w zasięgu ręki i wypijać kilka łyków regularnie, nie tylko przy odczuwaniu pragnienia. Jednym z lepszych sposobów na kontrolowanie nawodnienia jest prosty test na odwodnienie polegający na obserwacji koloru porannego moczu. Niektórzy skorzystają też z aplikacji do picia wody, która przypomina o regularnym nawadnianiu.

Faktem jest, że w wodzie do picia nie są pożądane zanieczyszczenia mikrobiologiczne i fizyczne (np.piasek, bakterie, pasożyty i wirusy). Tych elementów w wodzie nie chcemy nawet w najmniejszych ilościach. Czy wiesz jednak, że 100% czysta woda, czyli tzw. woda destylowana, po wypiciu... odwadnia?

Chodzi o zawartość minerałów, czyli anionów i kationów oznaczonych na etykietach wody mineralnej i źródlanej. One są w wodzie pożądane i wskazane. Zwiększają tzw. osmolarność wody i jej właściwości nawadniające.

Którą wodę najlepiej wybrać? Wszystko zależy od stanu zdrowia i pożądanych efektów. Dla małych dzieci najlepiej nadają się źródlane wody z małą ilością minerałów; większość zdrowych dorosłych skorzysta na piciu wód wysokozmineralizowanych (np. Muszyny, Staropolanki, Piwniczanki); nadciśnieniowcy powinni wybierać wodę o niższej zawartości sodu, a osoby z kamieniami nerkowymi sięgać po wodę źródlaną, o niskiej zawartości wapnia i magnezu.

Reklama

Czytaj także:

Obalamy mity żywieniowe: 6 błędnych przekonań o łączeniu produktów w które dalej wierzysz

Obalamy mity żywieniowe: 7 mitów o odchudzaniu, w które dalej wierzysz

Obalamy mity żywieniowe: 9 popularnych mitów o pieczywie: tego nie wiesz na temat chleba

Obalamy żywieniowe mity: 8 popularnych mitów o miodzie. Zderzenie ze słodko-gorzką prawdą