Nie wierz w popularne mity o owocach, dowiedz się prawdy i zabłyśnij ciekawostkami w towarzystwie. Konfrontujemy najpopularniejsze przekonania o owocach z faktami. Wiele popularnych twierdzeń przekazywanych z ust do ust, nie ma nic wspólnego z prawdą.

Mit o szkodliwości jedzenia owoców po godzinie 18 jest chyba najpopularniejszym mitem o owocach. Dietetycy obalają ten mit na każdym kroku. Wiele osób realnie stosuje się do tej zasady, albo nawet jej ściślejszej wersji, która mówi, że owoce można jeść tylko w pierwszej połowie dnia. Jest to oczywiście nieprawda, a owoce można jeść o dowolnej porze dnia. Nawet jedzenie arbuzów na noc jest dozwolone!

Robisz się głodna wieczorem, po kolacji, masz ochotę na lekką przekąskę, ale głos w głowie „już po 18, nie jedz owoców” powstrzymuje cię przed sięgnięciem po jabłko. Zamiast tego przeszukujesz szafkę z przekąskami. To absurdalna sytuacja, oczywiście, po 18 możesz jeść owoce. Ogólnie niedobrze jest objadać się na noc, ale nie jest tak, że jabłko zjedzone o 19 „pójdzie ci w boczki".

Owoce faktycznie mają więcej cukru niż warzywa, jednak ciężko nazwać je produktem bardzo bogatym w cukier. Najczęściej osoby, które „boją się” cukru z owoców, jednocześnie nie mają problemu z piciem napojów, okazjonalnym jedzeniem słodyczy, lub korzystaniem z białego chleba. Wszystkie te produkty zawierają węglowodany w znacznie większych ilościach niż owoce.

Owoce mają dodatkowo błonnik, niestrawne włókna roślinne, które spowalniają wchłanianie cukru i opóźniają podbicie jego poziomu we krwi. Jeśli nie masz problemów z glikemią pokarmową, nie martw się wcale cukrem z owoców. Jedz je śmiało.

Jeśli masz insulinooporność, stan przedcukrzycowy lub cukrzycę, faktycznie dobrze jest kontrolować porcje owoców, wybierać owoce polecane dla cukrzyków, albo wkomponowywać je w dania główne. Cukrzycy zdecydowanie dalej mogą jeść jednak owoce, szczególnie zdrowe są borówki w cukrzycy, maliny w cukrzycy i świdośliwa dla cukrzyków.

Owoce są zdrowe i zdecydowanie warto je często jeść. Nie w pełni obowiązuje tu jednak zasada „im więcej, tym lepiej". Polecana dzienna porcja warzyw i owoców to ok. 800 g/ dobę. Warzywa powinny stanowić większość dziennej porcji.

W szczycie sezonu warzywno-owocowego możesz jeść oczywiście większe porcje. Ciesz się świeżymi witaminami z owoców i warzyw, zachowując jednak zdrowy umiar, który pozwoli na umieszczenie innych produktów w jadłospisie.

Słyszałaś kiedyś, że po zjedzeniu owoców nie można pić wody? To częściowo prawda, częściowo mit. Picie wody po czereśniach, lub innych owocach z wysoką zawartością sorbitolu, może spowodować gwałtowną biegunkę. Większość owoców można jednak bezproblemowo popijać wodą.

Nie tyjesz od owoców, tyjesz od nadmiaru kalorii w porównaniu do swojego zapotrzebowania kalorycznego. Choć owoce mają cukier, nie są wysokokaloryczne. Mało prawdopodobne, że twoja oponka na brzuchu wynika z objadania się malinami, porzeczkami i brzoskwiniami. To raczej kwestia wysokoenergetycznych posiłków: codziennego smażenia, soków i napojów, wysokokalorycznych przekąsek i stosowania mało sycącej diety o niewielkiej zawartości błonnika pokarmowego.

Nie zrzucaj winy za tycie na owoce: to nie one są tu głównym podejrzanym. Mimo wszystko, jeśli masz uregulowaną dietę i odżywiasz się zdrowo, owocami też możesz przekroczyć swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. To dlatego ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytania podobne do „czy banan tuczy?". Może tuczyć, a może wspierać odchudzanie. Wszystko zależy od porcji i pozostałych elementów jadłospisu. Porównuj kaloryczność owoców, jeśli chcesz się poczuć pewniej w tym zakresie.

To jeden z popularnych mitów o łączeniu produktów. Z jakiegoś powodu część osób wierzy, że owoce spożyte z innymi produktami mogą gnić w żołądku. To nieprawda. Możesz bezproblemowo jeść owoce z innymi produktami. Śmiało przygotowuj też przepisy z owocami: fit ciasta z borówkami, fit ciasta z truskawkami, fit ciasta z jagodami.

Mrożenie to najlepszy sposób przechowywania owoców. W trakcie mrożenia nie tracisz prawie wcale żadnych witamin i minerałów. Mroź sezonowe owoce obficie i korzystaj z nich śmiało.

W praktyce mrożone owoce mogą być jeszcze zdrowsze niż owoce świeże. Mrożone truskawki zebrane są w sezonie, mają więcej witamin i są smaczniejsze, niż świeże truskawki, które kupisz w sklepie zimą.

