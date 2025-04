Dietetyczne mity dotyczące lodów kwitną, gdy „sezon lodowy”, czyli upalne lato, jest w pełni. Duża szansa, że usłyszysz od znajomych którąś z anegdotek o lodach w diecie. Sprawdź, w które z nich nie warto wierzyć. Oto najpopularniejsze mity o lodach w diecie.

Spis treści:

Pojęcie ujemnych kalorii to jeden z moich ulubionych mitów dietetycznych. Niewiele jest osób, które realnie wierzą w to, że lody mają „ujemne kalorie”, ale ci, którzy tak sądzą, potrafią bardzo zaciekle bronić swojego zdania, używając naukowo brzmiących fizycznych pojęć. O co tu chodzi?

Oto argumentacja za „ujemnymi kaloriami” w lodach: organizm musi ogrzać do temperatury ciała jedzenie i wypijane napoje. Podgrzewanie oznacza konieczność zużywania kalorii. Skoro lody są zimne, potrzeba energii, by je ogrzać. Organizm zużywa więc więcej kalorii, niż dostaje i dlatego lody mają „ujemne kalorie”.

Oczywiście to w 100% mit. Faktycznie, ciało zużywa trochę energii do ogrzania pokarmu, to jednak znikome wartości.

Z definicji, jedna kaloria potrzebna jest do ogrzania jednego grama wody o 1 stopień Celsjusza. Przy założeniu, że 100 g lodów ma temp. 0 stopni, a musisz ogrzać je do temperatury ciała, trzeba podnieść ich temp. do 36,6 stopni. Żeby podgrzać 100 g lodów potrzeba więc 3600 kalorii (czyli cal), a to zaledwie 3,6 kilokalorii (kcal). Nic imponującego, prawda? Średnie lody śmietankowe dostarczają ok. 300 kcal/ 100 g.

Podobny mit panuje wokół bobu, jednak przy nim ujemne kalorie przypisuje się energochłonnemu trawieniu. Ujemne kalorie bobu to też bujda.

Co ciekawe, prawdziwie „ujemne kalorie” ma jednak lód (czysty lód, wyłącznie z zamrożonej wody) i woda z lodem. Podgrzanie 100 ml lodu faktycznie spowoduje wydanie 3,6 kcal. Z mitu o ujemnych kaloriach, wywodzi się kolejny mit o lodach….

Skoro lody mają „ujemne kalorie”, muszą być dobre na odchudzanie, prawda? Może wydawać ci się to śmieszne, jednak wiele osób w to wierzy. Lody na odchudzanie są dość popularne. Powstała nawet specjalna dieta lodowa, która polega na wyłącznym jedzeniu lodów i ma spowodować uzyskanie szczuplejszej sylwetki już po kilku dniach.

Obalmy ten mit jednoznacznie: takie podejście nie ma sensu. Jedzenie jednego produktu na okrągło nie odchudzi cię, w przypadku lodów to wręcz niebezpieczne, bo nie mają one wielu wartościowych składników. Nie ma żadnej podstawy, by dieta lodowa miała odchudzać. Choć z drugiej strony, lody też nie są wykluczone, jeśli zależy ci na chudnięciu...

Po drugiej stronie barykady są osoby, które twierdzą, że lody to ogromna bomba kaloryczna, zabójca każdej diety. Produkt kategorycznie zakazany. Fakt, w lodach może być dużo kalorii, jeśli:

wybierasz lub nakładasz sobie ogromną porcję lodów,

lubisz lody w polewach,

chętnie korzystasz z cukrowych posypek,

najbardziej lubisz ciężkie, śmietankowe lody.

Lody mogą być kaloryczne, ale nie są kategorycznie przeciwwskazane. Nawet jeśli bardzo dbasz o sylwetkę, możesz pozwolić sobie na gałkę loda latem. Lody mogą być normalnym składnikiem diety na odchudzanie. Wystarczy sięgnąć po niewielką porcję. W polskich sklepach jest szeroki asortyment lodów poniżej 100 kcal. Kilka propozycji z tego zestawienia ma nawet tylko 30 kcal.

fot. Lody nie odchudzają, ale nie są przeciwwskazane na diecie/ Adobe Stock, artiemedvedev

Lody z dobrym składem też mogą być źródłem minerałów i witamin. Sorbety dostarczają witamin, jeśli przygotowano je z prawdziwych owoców. Mają też antyoksydanty. Lody śmietankowe dobrej jakości są źródłem wapnia.

Na lody też jest miejsce w zdrowej diecie. Nie sięgaj po nie często i zawsze staraj się wybrać lody z dobrym składem. Najlepiej zrób domowe lody. Bardzo zdrowe fit lody otrzymasz, blendując mrożonego banana z ulubionymi dodatkami:

masłem orzechowym,

mrożonymi owocami,

pastą kokosową.

Miejscowe ochłodzenie gardła, jakie powodują lody, faktycznie może powodować ulgę w bólu gardła. Mimo wszystko ochłodzenie to też zmniejszenie możliwości dopływu komórek odpornościowych do danej partii ciała. Jedzenie lodów jest więc raczej przeciwwskazane przy infekcjach, może je wzmagać. Wyrządza więcej szkody, niż daje korzyści, choć niewątpliwie krótkotrwały efekt jedzenia lodów to zmniejszenie bólu gardła.

