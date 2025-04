Mity o właściwościach odżywczych grzybów możesz usłyszeć nawet z ust zapalonych grzybiarzy. Choć wielu Polaków dobrze zna się na rozpoznawaniu grzybów jadalnych, mało kto wie sporo o ich przydatności w jadłospisie. Oto najpopularniejsze plotki i pogłoski dotyczące grzybów, które nie są prawdziwe. Wiele z nich może być dla ciebie bardzo zaskakujące.

Ten mit o grzybach jest najpopularniejszy i często powtarzają go nawet naukowcy, który nie są powiązani z naukami o żywieniu i nie zweryfikują tego mitu w literaturze naukowej. Tymczasem wartości odżywcze grzybów są naprawdę znaczące. Mają one mało kalorii, ale dużo minerałów i witamin. Leśne grzyby są dobrym źródłem witaminy D, zawierają jej naprawdę sporo. W grzybach znajdują się też aktywne cząsteczki, które bada się np. pod kątem właściwości przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych i udowadnia się użyteczność grzybów w cukrzycy. Właściwości grzybów są więc o wiele potężniejsze, niż większość osób sądzi! Najzdrowsze grzyby to: kurki, borowiki i rydze.

Niektórzy wierzą, że grzyby je się tylko dlatego, że są smaczne, a realnie nie trawią się one i „przelatują” przez układ pokarmowy w niezmienionej formie. To oczywiście mit. Związki, z których zbudowane są grzyby, ulegają oddziaływaniu soków trawiennych i poddają się trawieniu, jak każdy inny pokarm. Organizm stara się wykorzystać do swoich celów jak najwięcej substancji, które dostarczasz mu z grzybami. Z trawieniem grzybów powiązany jest też kolejny mit...

Choć grzyby uznawane są za ciężkostrawne, niekoniecznie tak jest. Fakt, smażone grzyby, grzyby w mącznym lub tłustym sosie, albo kotlety z panierowanych grzybów, to bardzo ciężkostrawna żywność. Grzyby same w sobie nie są jednak nadzwyczaj ciężkostrawne. Zawierają one błonnik i rafinozę, przez co mogą działać wzdymająco, ale nie różnią się pod tym względem od wielu warzyw i owoców. Nie musisz rezygnować z lekko podduszonych, lub upieczonych grzybów, jeśli masz zalecenie stosowania diety lekkostrawnej. Odrzuć je jednak bezwzględnie, jeśli dotyczą cię inne przeciwwskazania do jedzenia grzybów.

fot. Grzyby jadalne nie zawsze są ciężkostrawne/ Adobe Stock, PATRICK

Być może nie zdziwi cię jedzenie surowych pieczarek, ale czy wiesz, że jadalne są też np. surowe borowiki? Grzyby na surowo są zdrowe, smaczne i wartościowe. Nie każdy gatunek nadaje się do jedzenia bez obróbki termicznej ze względu na smak, strukturę i właściwości, ale wiele grzybów można jeść bez gotowania, smażenia i pieczenia.

Jeśli zainteresujesz się dietą przeciwgrzybiczą, jedną z pierwszych zasad, o których usłyszysz, będzie konieczność wykluczenia grzybów z diety. Jadalne grzyby nie mają zdolności powodowania grzybicy i kandydozy. Nie trzeba odstawić grzybów, stosując dietę przeciwgrzybiczą! Za grzybice układu pokarmowego i przerost drożdżaków candida są odpowiedzialne zupełnie inne typy grzybów niż te, które pozyskujesz z lasu lub sklepu. Jeśli masz zdiagnozowaną kandydozę, lepiej skup się na ograniczaniu cukru i diecie przeciwzapalnej, a jadalne grzyby jedz bez większych ograniczeń.

Ten mit wcale nie jest bardzo popularny: i dobrze, bo może być bardzo szkodliwy. Mimo wszystko są osoby, które wierzą w „magiczną” lub „prozdrowotną” moc trujących grzybów, zastosowanych w niektórych przypadkach. W Social Mediach od niedawna panuje szkodliwa moda na jedzenie grzybów trujących. „Influencerki” wypowiadają się o rzekomo prozdrowotnym działaniu muchomorów i zachęcają do świadomego włączania ich do jadłospisu. Eksperci i lekarze reagują stanowczo, przestrzegając przed takim zachowaniem!

Wiralową popularność na TikToku osiągnęło też wideo z popularną internetową osobowością przygotowującą jajecznicę z „kurkami”, które okazały się trującymi lisówkami. Warto podkreślić to jeszcze raz: trujące grzyby są niejadalne i szkodliwe! Nawet jeśli znasz kogoś, kto twierdzi, że jada grzyby trujące i „nic mu nie jest”, nie ulegaj tej szkodliwej modzie.

Picie wody po jedzeniu grzybów jest dozwolone. Nie ma podstaw, by go zakazywać. Po zjedzeniu grzybów i popiciu ich wodą nie powinna wystąpić biegunka lub inne nieprzyjemne objawy ze strony układu pokarmowego.

Grzyby w ciąży są dozwolone, jeśli odpowiednio się je przygotuje i masz pewność, że to grzyby jadalne. W ciąży najbezpieczniejsze są grzyby hodowlane: shitake, pieczarki, boczniaki. Kobiety ciężarne mogą jeść kurki, które są szczególnie prozdrowotne dla przyszłych mam. Właściwości zdrowotne kurek powodują, że mogą przeciwdziałać one ciążowemu nadciśnieniu, wzbogacać dietę w żelazo i wspierać budowę mocnych kości.

fot. Kurki to bardzo zdrowe grzyby - szczególnie dla kobiet w ciąży/ Adobe Stock, shaiith

Grzyby i alkohol to potencjalnie bardzo szkodliwe połączenie! Nie powinno się łączyć grzybów (szczególnie grzybów leśnych) z alkoholem, a twierdzenia, że kieliszek mocnego trunku zneutralizuje potencjalną truciznę w grzybach, mogą być opłakane w skutkach. Nigdy nie łącz jedzenia grzybów z piciem mocnego alkoholu, to niepotrzebne obciążenie dla wątroby.

Metoda oceny, czy grzyb jest jadalny, czy trujący, za pomocą kosztowania go lub przykładania języka i obserwacji, czy pojawi się uczucie szczypania, to nie jest dobry sposób na poszukiwanie jadalnych grzybów! Choć sprawdzi się to w warunkach surwiwalowych, takie podejście może prowadzić do poważnych zatruć. Są bowiem wyjątki i niektóre trujące grzyby nie „szczypią w język". Zbieraj tylko grzyby, które są jadalne bez wątpliwości i których nie musisz dodatkowo testować za pomocą języka.

