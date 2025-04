Mirabelka to mała niedoceniana śliwka, rosnąca w Polsce często „na dziko". Mało kto kwapi się do zbiorów mirabelek. Często pozostają one na drzewach niezebrane, spadają na chodniki i ulice i są traktowane jako mniej wartościowe niż inne letnie owoce. To błąd, bo mirabelki mają w istocie wiele bardzo pożądanych wartości odżywczych. Poznaj lepiej właściwości mirabelek.

Mirabelki, to małe, słodkie śliwki, które rosną na drzewach. Choć mirabelki wywodzą się z Azji, ok. 80% światowych zbiorów mirabelek pochodzi z Lotaryngii, regionu północnowschodniej Francji. To tam darzy się mirabelki największym szacunkiem, są one swego rodzaju symbolem tego regionu. W mieście Metz co roku odbywa się festiwal wokół ikonicznego owocu regionu, gdzie można spróbować lokalnych wyrobów ze śliwki mirabelki. Zwieńczeniem festiwalu są wybory „królowej mirabelki".

Mirabelka to hybryda pochodząca z połączenia dwóch rodzajów śliwek: tarniny i śliwy wiśniowej. Dzięki temu mirabelki mają specyficzny słodki smak, ale też unikalne wartości odżywcze.

Mirabelki można jeść na surowo, gdy są dojrzałe i złote, ale są też jadalne, gdy mają jeszcze zielony kolor. Co ciekawe, mirabelki zbiera się też, zanim w pełni dojrzeją i wykorzystuje do sosów i dressingów, by nadać im charakterystyczny cierpki smak. W szczycie lata, gdy mirabelki w pełni dojrzeją, można jeść je na surowo, lub zrobić kompot z mirabelek, nalewkę z mirabelek, dżem z mirabelek lub inne przetwory.

100 g mirabelek dostarcza:

46 kcal,

11,5 g węglowodanów,

0,3 g tłuszczu,

0,7 g białka,

1,4 g błonnika,

345 IU witaminy A w formie karotenoidów,

9,5 mg witaminy C.

Mirabelki zawierają poza tym pewne ilości minerałów: miedzi, żelaza, magnezu, manganu, fosforu, potasu, selenu i cynku. W mirabelkach znajdują się też witaminy: B1, B2, B3, B5, B6, kwas foliowy, witamina E i witamina K.

Najcenniejsze mikroelementy w mirabelkach to jednak wszelkie antyoksydanty. To dzięki ich zawartości mirabelki mają wiele właściwości prozdrowotnych.

Mirabelki dla zdrowia serca i na obniżenie cholesterolu

Mirabelki są bogatym źródłem beta-karotenu i innych zdrowych antyoksydantów. W mirabelkach znajdziesz np. resweratrol, substancję, dzięki której uznaje się czerwone wino za zdrowe dla serca. Mirabelki są dobrym źródłem potasu, minerału, który obniża ciśnienie krwi. Mogą być też idealnym elementem diety na cholesterol.

Mirabelki na opóźnienie starzenia

Wszystkie antyoksydanty z owoców i warzyw można uznać za opóźniające starzenie. Dieta antyoksydacyjna to dieta, która przedłuża żywotność komórek, chroni je przed uszkodzeniami i poprawia ich funkcjonowanie. Nie jest więc nadużyciem nazywanie mirabelek owocami dla zdrowia i urody.

Mirabelki dla dobrego wzroku

Mirabelki, dzięki zawartości witaminy A, mogą być śmiało nazwane superfoods dla oczu. Beta-karoten z mirabelek pozwala na klarowne widzenie po zmroku i wyczula narząd wzroku.

Mirabelki na poprawę trawienia i wypróżnianie

Mirabelki są też dobrym źródłem błonnika, niestrawnej substancji, która poprawia trawienie i reguluje wypróżnianie. Jedz mirabelki, a pozbędziesz się zaparć. Mają one podobne właściwości do suszonych śliwek, które często stosuje się właśnie jako lekarstwo na zaparcia. Mirabelki są też dobrym źródłem sorbitolu, alkoholu polihydroksylowego, który odpowiada za przeczyszczające działanie owoców. Czereśnie po popiciu wodą powodują biegunkę, podobnie działają właśnie mirabelki. Jedzenie mirabelek może też zapobiegać hemoroidom.

Mirabelki dla zdrowia bakterii jelitowych

Pektyny obecne w mirabelkach (ale też wielu innych owocach) doskonale odżywiają dobre bakterie jelitowe. Zdrowe jelita to zdrowe ciało, a prebiotyczny efekt mirabelek zdecydowanie przyczynia się do poprawy zdrowia bakterii jelitowych.

W Polsce mirabelki traktuje się trochę jako drzewny chwast. Rosną przy drogach, w parkach i innych uczęszczanych miejscach. Nie korzystaj z mirabelek, które rosną blisko dróg szybkiego ruchu. Na owocach mogą osadzać się pyły, a rośliny mogą kumulować metale ciężkie. Mirabelki zbieraj raczej w miejscach oddalonych od ruchu samochodowego i ciężkiego przemysłu.

