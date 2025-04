Miód faceliowy jest wyjątkowy. Wyróżnia go kolor, zapach i łagodny smak oraz to, że nawet gdy stężeje, zachowuje kremową konsystencję. Można go używać w celach prozdrowotnych i jako składnik domowych kosmetyków. Aby mieć pewność, że miód jest faktycznie faceliowy lub choćby jego większa część pochodzi z facelii, kupuj go od zaufanego pszczelarza.

Reklama

Spis treści:

Miód faceliowy to tzw. miód nektarowy pozyskiwany z kwiatów facelii – pastewnej miododajnej rośliny o pięknie pachnących niebieskich lub fioletowych kwiatkach. Ma herbaciany, złoty kolor i jest miodem jasnym. Czasami w płynnym widać zielone refleksy. Gdy skrystalizuje, co trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, staje się jaśniejszy. Krystalizacja wytwarza zwykle niewielkie kryształy, co sprawia, że nawet zestalony miód faceliowy jest dość gładki. Aby opóźnić krystalizację, słoiki miodu faceliowego należy trzymać w ciemnym pomieszczeniu w stałej temperaturze.

Zapach miodu faceliowego jest łagodny i delikatny, kwiatowy, a smak – łagodny, słodki z niewielką kwaskowatą nutką. Miód ten uważany jest za szlachetny i najczęściej smakuje większości osób, w tym dzieciom.

Miód faceliowy składa się w ponad 38% z fruktozy, w 34% z glukozy. Zawiera wiele cennych aminokwasów, w tym:

walinę,

leucynę,

alaninę,

lizynę,

prolinę,

metioninę.

Czy miód faceliowy jest zdrowy? Bardzo niewiele jest badań naukowych poświęconych miodowi faceliowemu. Dlatego nie sposób stwierdzić, jakie są jego wyjątkowe, inne niż pozostałych miodów, właściwości. Niektórzy twierdzą, że miód faceliowy ma właściwości lecznicze i zdrowotne podobne do miodu manuka, który uznawany jest za jeden z najzdrowszych.

Przypisywane miodowi faceliowemu właściwości zdrowotne i lecznicze:

regulacja ciśnienia tętniczego,

przyspieszanie gojenia ran (ma działanie antybakteryjne),

korzystny wpływ na układ krążenia,

wspieranie odporności.

Miód z facelii zawiera niewielkie ilości makroskładników:

wapń,

magnez,

miedź,

potas,

fosfor,

kobalt.

Obfituje też w olejki eteryczne, enzymy i kwasy organiczne, np. mlekowy, jabłkowy, masłowy, które wspierają prawidłową florę bakteryjną jelit. Jest również bogaty przeciwutleniacze.

Należy jednak pamiętać, że to produkt wysokowęglowodanowy, dlatego cukrzycy powinni jadać go w ograniczonej ilości. Zwłaszcza że należy on do miodów o najwyższym indeksie glikemicznym. IG tego produktu wynosi aż 87. Dla porównania miód manuka ma IG 55. Żeby dowiedzieć się więcej o miodzie w kontekście cukrzycy, przeczytaj: Czy osoby chore na cukrzycę mogą jeść miód?

Miód faceliowy, jak i inne miody, są niewskazane dla osób z alergią na produkty pszczele. Nie wolno go także podawać dzieciom, które nie skończyły 1. roku życia.

fot. Właściwości zdrowotne i lecznicze miodu faceliowego/ Adobe Stock, BetterPhoto

Żeby zachować właściwości miodu faceliowego, nie należy go poddawać działaniu wysokiej temperatury. Dlatego stosowany podczas przeziębienia najlepiej dodawać do herbaty czy mleka o temperaturze poniżej 40 stopni.

Miód faceliowy nadaje się do stosowania jako zamiennik cukru, składnik sosów i ciast. Można nim dosładzać desery czy dania śniadaniowe na słodko.

Podobno już jedna łyżka miodu faceliowego jadana codziennie może wpływać korzystnie na organizm. W celach prozdrowotnych często jest dodawany do wody z cytryną, którą pije się rano na czczo.

Miód faceliowy można też wykorzystać do domowych peelingów i maseczek z miodu, gdyż może pomóc w poprawie elastyczności skóry i jej lepszemu odżywieniu.

Źródło: Marijana Sakač, Pavle Jovanov, Aleksandar Marić, Dragana Četojević-Simin, Aleksandra Novaković, Dragana Plavšić, Dubravka Škrobot, Renata Kovač „Antioxidative, Antibacterial and Antiproliferative Properties of Honey Types from the Western Balkans”, 2022, PMCID: PMC9219755

Reklama

Czytaj także:

Obalamy mity: 8 popularnych mitów o miodzie

Miód nawłociowy: właściwości i zastosowanie

Właściwości miodu gryczanego – dlaczego warto po niego sięgać?