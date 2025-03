Miód w diecie moczanowej jest dozwolony, ale wszystkie źródła mówią o tym, że nie należy go jeść w większych ilościach, podobnie jak dżemów i słodkich przetworów owocowych. To dobra wiadomość dla amatorów miodu chorujących na skazę moczanową. Być może nawet miód może pomagać łagodzić niektóre dolegliwości wynikające z choroby. Z pewnością jednak najważniejsze jest, aby nie folgować sobie z jego ilością, bo negatywny wpływ może przewyższyć korzyści.

Spis treści:

Miód przy dnie moczanowej można jeść wyłącznie w niedużych ilościach. Wynika to z faktu, że miód zawiera fruktozę. Fruktoza to cukier, który nasila degradację adeniny, co powoduje wzrost poziomu kwasu moczowego we krwi. Tymczasem przy dnie moczanowej należy dbać o to, by poziom kwasu moczowego we krwi nie był wysoki. Im więcej fruktozy w diecie, tym wyższy może być poziom kwasu moczowego.

Drugim cukrem obecnym w miodzie jest glukoza. Im większa jednorazowa podaż glukozy z jedzeniem, tym trzustka wydziela więcej insuliny. Wysoki jej poziom może nasilać wychwytywanie kwasu moczowego przez nerki, co także podnosi jego poziom we krwi.

Oba cukry – glukoza i fruktoza – mogą być w organizmie metabolizowane do kwasu mlekowego. Niestety ten kwas także wpływa na pracę nerek, hamując wydalanie kwasu moczowego wraz z moczem.

Często zalecenia dietetyczne dla pacjentów z dną moczanową mówią o tym, że należy unikać żywności obfitującej w puryny (puryny egzogenne). I to jest prawda. Miód nie zawiera puryn, ale jego jedzenie zwiększa wydzielanie puryn przez organizm (to tak zwane puryny endogenne), których wysoki poziom nasila dnę moczanową. Adenina jest właśnie puryną, a dokładniej 6-aminopuryną, która w obecności fruktozy ulega nasilonej degradacji, co podnosi poziom kwasu moczowego.

Zatem miód może nasilać wydzielanie puryn i tworzenie się kwasu moczowego, a dodatkowo może hamować jego wydalanie. Dlatego jedzenie go w dużych ilościach nie jest wskazane przy dnie moczanowej.

Miód można jeść w niedużych ilościach przy dnie moczanowej, bo zawiera nie tylko cukry, ale i cenne dla zdrowia substancje, które wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwoksydacyjne, które teoretycznie może korzystnie wpływać na organizm osoby z dną moczanową.

Miód gryczany jest bardzo bogaty w enzymy, mikroelementy i antyoksydanty. Stymuluje układ odpornościowy, wykazuje działanie przeciwzapalne i stymuluje procesy regeneracyjne w organizmie. Sprzyja też obniżaniu poziomu cukru we krwi, a zatem pomaga zapobiegać wysokiemu poziomowi insuliny, który może pośrednio podnosić poziom puryn we krwi.

Jednak, jak każdy miód, zawiera cukry (fruktozę i glukozę), które mogą niekorzystnie wpływać na poziom kwasu moczowego we krwi.

Biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba stwierdzić, że osoby chorujące na dnę moczanową miód gryczany także powinny ograniczać. Jeśli jednak chorego najdzie ochota miód, lepiej cienko posmarować kromkę chleba (razowego!) miodem gryczanym niż np. wielokwiatowym, który zawiera mniej prozdrowotnie działających substancji.

Zjedzenie miodu w mniejszym stopniu podnosi poziom kwasu moczowego niż zjedzenie czystej fruktozy. Z kolei mniejszy wpływ na poziom kwasu moczowego we krwi ma fruktoza zjedzona z jabłkiem niż zjedzenie porcji miodu.

Jak wykazało jedno z badań, wpływ fruktozy (także z miodu i owoców) na poziom kwasu moczowego we krwi, może być większy u mężczyzn niż u kobiet. Dlatego szczególnie panowie z dna moczanową miodu nie powinni jeść w dużych ilościach, ani zbyt często.