Cukrzyca nie musi wykluczać spożywania miodu. Miód ma średni indeks glikemiczny i, przynajmniej w teorii, podnosi poziom cukru we krwi mniej niż cukier stołowy. Z tego względu polecany jest jako substytut cukru. W związku z zawartością fruktozy w miodzie uważany on jest za produkt lepszy od cukru. Jednak miód miodowi nierówny i nigdy do końca nie można mieć pewności, jaka jest w nim proporcja glukozy do fruktozy, a od tego zależy indeks glikemiczny miodu.

Miód to naturalny słodzik, często stosowany jako substytut rafinowanego cukru. Składa się z glukozy i fruktozy – cukrów prostych. W przypadku diabetyków spożywanie pokarmów bogatych w cukry proste powoduje gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, co może być niebezpieczne, jeśli nie jest odpowiednio kontrolowane.

Jednak niektóre badania wykazały, że miód może mieć mniejszy wpływ na poziom cukru we krwi niż inne produkty o wysokim indeksie glikemicznym. Dzieje się tak dlatego, że miód zawiera niewielkie ilości pewnych związków, które mogą spowalniać wchłanianie glukozy do krwi. Związki te to fruktoza, która wchłania się wolniej niż glukoza, oraz niektóre enzymy pomagające rozkładać węglowodany.

Mimo tego, że miód należy do produktów, które dość szybko podnoszą poziom cukru we krwi, może być z korzyścią spożywany przez diabetyków, byle z umiarem. Miód zawiera przeciwutleniacze i inne substancje, które mogą pomóc zmniejszać stany zapalne i poprawiać ogólny stan zdrowia. Ponadto niektóre badania wykazały, że spożywanie niewielkich ilości miodu może pomóc poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi u osób chorych na cukrzycę.

Jeśli masz cukrzycę typu 2 albo cukrzycę typu 1, spożywając miód, powinnaś zachować pewne środki ostrożności:

monitoruj poziomu cukru we krwi i sprawdzaj, czy nie następuje zbyt duży jego wzrost;

spożywaj miód w niewielkich ilościach, co zmniejszy ryzyko dużego skoku poziomu cukru we krwi. Przyjmuje się, że porcja do 2 łyżeczek dziennie nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie cukrzyka;

wybieraj miody o niższym indeksie glikemicznym (patrz niżej).

Woda z miodem i cytryną a cukrzyca

Każdy wie, że miód na przeziębienie to dobry pomysł. Cukrzyk może spożywać wodę z miodem i cytryną. Najlepiej przygotować ją z wykorzystaniem nie więcej niż łyżeczki miodu. Warto sięgać po miody o niższym indeksie glikemicznym, np. ciemniejsze. Taki napój można spożywać 2 razy dziennie. Na wszelki wypadek jednak warto kontrolować wzrost poziomu cukru we krwi po wypiciu napoju.

Indeks glikemiczny (IG) miodu może się różnić w zależności od kilku czynników, w tym od:

rodzaju miodu,

sposobu jego przetwarzania,

spożywanej ilości.

Ogólnie rzecz biorąc, miody jaśniejsze mają wyższy IG niż miody ciemniejsze, a miód podgrzany lub przetworzony może mieć wyższy IG niż miód surowy.

Spożywanie niewielkiej ilości miodu, np. łyżeczki, będzie miało mniejszy wpływ na poziom cukru we krwi niż spożywanie dużej ilości, np. łyżki stołowej lub większej.

Miód średnio ma nieco niższy indeks glikemiczny od cukru:

miód – IG 58,

cukier – IG 60.

Który miód ma najniższy indeks glikemiczny?

Najniższy indeks glikemiczny mają miody naturalne – niefiltrowane, nieprzetworzone, w 100% pochodzące od pszczół pozyskujących pokarm z naturalnego środowiska. Taki miód może mieć indeks glikemiczny 30-50.

Indeks glikemiczny różnych miodów:

miód akacjowy – indeks glikemiczny 32-40,

miód wrzosowy – indeks glikemiczny 40-45,

miód lipowy – indeks glikemiczny 52,

miód gryczany – indeks glikemiczny – IG 54,

miód manuka – indeks glikemiczny – IG 55,

miód faceliowy – indeks glikemiczny – 87.

fot. Indeks glikemiczny miodu/ Adobe Stock, Davizro Photography

Miód faceliowy a cukrzyca

Miód faceliowy jest miodem o wysokim indeksie glikemicznym, z tego powodu nie będzie najlepszym wyborem w przypadku osób chorujących na cukrzycę. Lepiej zamienić go na inny lub stosować w bardzo małych ilościach i koniecznie kontrolować poziom cukru po jego spożyciu.

Miód gryczany a cukrzyca

Indeks glikemiczny miodu gryczanego jest przeciętny, a nawet nieco niższy od średniego IG miodu. Dlatego można go spożywać, byle robić to nie za często i w nie za dużych ilościach.

Miód manuka a cukrzyca

Miód manuka w teorii ma nieco niższy IG od przeciętnego IG miodu. Dlatego jest na niego miejsce w diecie cukrzyka. Jedząc go trzeba jednak zachować umiar i na wszelki wypadek kontrolować poziom cukru we krwi.

Miód spadziowy a cukrzyca

Indeks glikemiczny miodu spadziowego może wynosić ponad 60, co czyni go produktem niewskazanym dla cukrzyków. Oznacza to, że najlepiej po niego sięgać tylko okazjonalnie i w małych ilościach, a najlepiej zamienić go na miód o niższym IG.

Miód akacjowy a cukrzyca

Mimo tego, że miód akacjowy jest miodem jasnym, należy do miodów o najniższym indeksie glikemicznym. Ponieważ jednak nigdy do końca nie wiadomo, jakie są w miodzie proporcje glukozy do fruktozy, i tak należy go jadać w niewielkich ilościach.

Miód lipowy a cukrzyca

Miód lipowy ma średni indeks glikemiczny i może być w niewielkich ilościach jadany przez cukrzyków. Najlepiej ograniczyć się do nie więcej niż 2 łyżeczek dziennie, np. rano i po południu.

