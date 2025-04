Mini kiwi to niewielki owoc, który wyróżnia się przede wszystkim jako doskonałe źródło witaminy C. Ma jej więcej, niż wszystkie cytrusy, a nawet niezwykle bogate źródło witaminy C - papryka. Poznaj aktinidię, owoc po przekrojeniu bardzo przypominający kiwi. Mini kiwi staje się coraz bardziej popularne, ale szczyt sławy ma jeszcze przed sobą. Wyprzedź trendy i poznaj je dobrze już teraz i dowiedz się, jak je jeść.

Mini kiwi (Actinidia arguta) to kuzyn dobrze znanego kiwi, rosnącego w ciepłych, egzotycznych krajach. Mini kiwi pochodzi z Syberii, ale staje się coraz popularniejsze w Polsce. Jest doskonale dostosowane do warunków panujących w naszym kraju: znosi niskie temperatury, jest przystosowane do krótszego okresu wegetacji i mimo to doskonale owocuje. Aktinidia została tak pokochana przez niektórych plantatorów, że bywa nawet nazywana polskim kiwi.

Roślina mini kiwi to w istocie pnącze, które ma niewielkie owoce wielkości winogron. Owocuje jesienią. Większość odmian aktinidii jest zielona, ale zdarzają się też fioletowe owoce mini kiwi. Ze względu na delikatną skórkę i miąższ, mini kiwi nie nadaje się do dalekiego transportu. To jeden z powodów, dlaczego mini kiwi zdobywa popularność głównie wśród osób posiadających własne ogrody i zainteresowanych uprawą mini kiwi. Mimo to owoc mini kiwi coraz częściej pojawia się też sezonowo w sieciowych supermarketach.

fot. Dojrzałe mini kiwi rosnące w Polsce/ Adobe Stock, Katarzyna

Wraz z rosnącą popularnością mini kiwi rośnie też liczba naukowców, którzy się nim interesują. Mini kiwi zdobyło szczególną uwagę osób zajmujących się żywieniem ze względu na ponadprzeciętną zawartość witaminy C i innych antyoksydantów. Oto podstawowe wartości odżywcze mini kiwi:

100 g mini kiwi (aktinidii) dostarcza:

Energia: 52 kcal

Węglowodany: 3,9-9,6 g

Błonnik: 2-3,8 g

Białko: ok.1 g

Witaminy i antyoksydanty w mini kiwi

Kwasy organiczne: 1,22-21,36 g

Witamina C: 81-430 mg/ 100 g

Witamina B1: 0,01-0,05 mg

Witamina B2: 0,02-0,11 mg

Witamina B3: 0,5-1,55 mg

Witamina B5: 3,8-5,6 mg

Witamina B6: 1,1-1,9 mg

Witamina E: 4,6-5,28 mg

Polifenole ogółem: ok.400 mg

Antocyjany ogółem: 160-206 µg

Minerały w mini kiwi

Potas: 163-382 mg,

Wapń: 51-120 mg,

Fosfor: 31-80 mg,

Magnez: 10-23 mg,

Sód: 1,2-9,6 mg,

Żelazo: 0,31-1,15 mg.

Wiele wartości zostało podanych w przedziałach, ponieważ pomiary różnych naukowców badających aktinidię nie są jednoznaczne. Warto zwrócić uwagę, że to uśrednione wartości odżywcze mini kiwi. Skład poszczególnych owoców może zmieniać się w zależności od odmiany, warunków środowiska (gleby, nawozów, składu wody, pogody) i różnych sposobów jego kultywowania i pozyskiwania.

Mini kiwi jest uznawane za niezwykle zdrowe przede wszystkim ze względu na zawartość: witaminy C, antyoksydantów, luteiny i mio-inozytolu. To głównie te cząstki powodują, że mini kiwi ma niezwykłe właściwości prozdrowotne.

Witamina C w mini kiwi

Mini kiwi to przede wszystkim świetne źródło witaminy C. Według niektórych pomiarów w 100 g aktinidii jest aż 430 mg witaminy C! Wynik ten plasuje mini kiwi w czołówce najbogatszych w witaminę C owoców. Czy zamiast łykać witaminę C w tabletkach, można jeść zatem mini kiwi? To bardzo dobry pomysł. Już ok. 4 owoce mini kiwi dostarczą tyle witaminy C, co jedna tabletka popularnego preparatu z witaminą C. Nie trzeba chyba dodawać, że naturalna witamina C z owoców jest zdrowsza i bardziej wartościowa, dzięki współwystępującym polifenolom.

Inne dane wskazują, że w mini kiwi może być jednak trochę mniej tej witaminy (ok. 150 mg/100 g), ale to i tak bardzo wysoki wynik.

Witamina młodości w mini kiwi

Owoce mini kiwi są też doskonałym źródłem witaminy E, zwanej też witaminą młodości lub płodności. Mini kiwi mają prawie 3 razy więcej witaminy E niż owoce kiwi. Warto jeść ten owoc dla zdrowia i urody.

Luteina z mini kiwi

Mini kiwi działa też doskonale na oczy. Poleca się je osobom pracującym przy komputerze i osobom starszym. Zawiera luteinę, która zmniejsza ryzyko rozwoju zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej.

Mio-inozytol w mini kiwi

Mini kiwi jest źródłem jednej z mniej znanych witamin: witaminy B8, czyli mio-inozytolu. Aktinidia zawiera od 266 do nawet 982 mg tego związku. Odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a może wręcz poprawiać nastrój. Mini kiwi warto jadać więc początkiem jesieni (kiedy akurat robi się dojrzałe), by zapobiegać jesiennej chandrze. Mini kiwi to w istocie jedno z najlepszych pokarmowych źródeł tej substancji.

Inne właściwości mini kiwi

Z uwagi na unikalną kompozycję witamin i antyoksydantów, właściwości mini kiwi obejmują też na pewno:

wspieranie zdrowia cukrzyków ,

, obniżanie cholesterolu pokarmowego ,

, właściwości ochronne dla układu sercowego ,

, wspieranie zdrowia wątroby ,

, poprawę odporności ,

, ułatwienie wypróżniania się.

Nie jest wykluczone, że mini kiwi po dokładniejszym zbadaniu ujawni np. swoje właściwości przeciwnowotworowe. Warto śledzić ten temat, bo ten owoc możne jeszcze każdego zaskoczyć.

fot. Właściwości mini kiwi są niezwykłe i powodują, że to bardzo zdrowy owoc/ Adobe Stock, marcin jucha

Mini kiwi można jeść na surowo, w tej formie jest najzdrowsze. Bez obróbki mini kiwi zachowuje najwięcej witaminy C. Nie ma jednak przeciwwskazań, by z mini kiwi zrobić przetwory. Doskonale nadają się do dżemów i marmolad z uwagi na wysoką zawartość pektyn. Niektórzy wielbiciele mini kiwi robią z tego owocu także wino i nalewki.

Jeśli zdecydujesz się zjeść mini kiwi na surowo, możesz:

zjeść je z jogurtem i granolą;

dodać je do owsianki;

włożyć je do smoothie i zblendować;

dodać do sałatki owocowej.

Mini kiwi można jeść dokładnie tak, jak każdy inny owoc.

Jak smakuje mini kiwi?

Mini kiwi zawdzięcza swoją nazwę podobieństwu i pokrewieństwu do owocu kiwi. Po przekrojeniu faktycznie wygląda jak małe kiwi, ale smakuje trochę inaczej. Smak mini kiwi bywa porównywany do: ananasów, gruszek, czarnych porzeczek, agrestu, a nawet melonów lub dojrzałych truskawek. Jak widać, smak aktinidii jest unikalny i najlepiej spróbuj mini kiwi, by wyrobić sobie o nim opinię.

Czy mini kiwi można jeść ze skórką?

Mini kiwi można jeść ze skórką, która jest gładka i przypomina skórkę winogron. Pod tym względem mini kiwi ma przewagę nad owocem kiwi, który ma skórkę jadalną, ale mało przyjazną w teksturze. W skórce aktinidii jest nawet 15 razy więcej antyoksydantów, niż w miąższu.

fot. Aktinidia:mini kiwi/ Adobe Stock, Comugnero Silvana

