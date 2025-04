Przyjemność jest zdrowa!

Japończycy to naród, który przyjemność klasyfikuje, jako element zdrowia. Warto brać z nich przykład! Posiłek ma być treściwy, odżywczy, smaczny i przyjemny. Jednak elementem koniecznym, by tak mogło być jest twoja uważność.

Nie możesz jeść i rozmawiać przez telefon, czytać gazetę czy przeglądać zdjęcia na Instagramie. To tak, jakbyś w ogóle nie jadła. Twój mózg skupiony jest na czym innym niż odbieranie bodźców płynących z nosa, jamy ustnej, żołądka. Z tego powodu jesz, póki masz coś na talerzu, albo w opakowaniu. Zjadłaś kiedyś paczkę chipsów oglądając serial? To wiesz, o czym mówię!

Już widzę jak z niedowierzaniem kręcisz głową i stwierdzasz:

Mi jest przyjemnie przede wszystkim wtedy, gdy jem czekoladę!

Przyjmuję wyzwanie, zobacz jak to działa!

Co zrobić, by zjeść czekoladę i nie przesadzić? Mindful eating w praktyce

Zrób eksperyment i kup dwa rodzaje czekolady: zwykłą mleczną czekoladę, taką, jaką dostaniesz w każdym sklepie spożywczym i gorzką czekoladę dobrej jakości z ciekawym dodatkiem smakowym (chili? pomarańcza?).

Eksperyment zacznij, gdy będziesz lekko głodna, ale nie wygłodniała. W tym właśnie punkcie warto zaczynać każdy posiłek. Jeśli skręca ci żołądek z głodu zjesz dużo i wszystko, byle tylko szybciej poczuć sytość.

Naszykuj sobie po 2-3 kawałki każdej czekolady i usiądź wygodnie. Wyłącz muzykę, odłóż komórkę, skup się tylko na zbliżającym się posiłku (tak! czekolada to też posiłek!).

Zanim zaczniesz jeść powąchaj obie czekolady, postaraj się wyczuć różne nuty zapachowe.

Zacznij od gorzkiej czekolady. Włóż ją do ust i skup się na kształcie, konsystencji, pierwszych wrażeniach smakowych.

Jaką fakturę ma czekolada?

Co ci przypomina ten smak?

Jak pod wpływem ciepła czekolada zmienia swoją konsystencję?

Czy fakt, że się topi jest dla ciebie przyjemny?

Czy odczuwasz zmianę temperatury czekolady?

Co się dzieje, gdy czekolada się roztopi i ją połkniesz?

Jakie masz odczucia w żołądku?

Po pierwszym kawałku zatrzymaj się. Czy masz ochotę na więcej? Czy smak czekolady ci odpowiada? Jest głęboki, wielowymiarowy czy płaski? Jeśli chcesz zjeść kolejny kawałek sięgnij po niego śmiało, ale zachowaj dokładnie taki sam rodzaj skupienia jak przy pierwszym.

Potem cały proces powtórz dla czekolady mlecznej. Która czekolada smakowała ci bardziej?

Jak mindful eating pomaga w odchudzaniu?

Często przeprowadzam ten eksperyment razem z moimi pacjentami. Ocena smaku czekolad to sprawa indywidualna, ale większość osób zauważa, że skupienie i zatrzymanie w trakcie posiłku pozwala szybciej poczuć satysfakcję z jedzenia.

Dokładnie tak samo dzieje się przy każdym posiłku, który jesz. Stosuj zwiększoną uważność zawsze wtedy, gdy jest to możliwe. Pamiętaj jednak, że wiele zależy od ciebie. Gdy skupiasz się na doznaniach smakowych jesteś też bardziej skłonna, by docenić dobre jakościowo produkty. Chipsy, żelki, dania fast-food mają płaski smak i dzięki mindful eating możesz doświadczyć tego po raz pierwszy.

Stosowanie tej metody na co dzień sprawia, że coraz rzadziej masz ochotę na śmieciowe jedzenie. Częściej zaś dbasz o to, co jesz i ile jesz. Gdy w pełni odczuwasz sygnały z ciała szybciej zauważasz też sytość i zjadasz mniej. To zaś najprzyjemniejsza droga do prawidłowej wagi!

Ps: W trakcie pisania tego artykułu zrobiłam sobie przerwę i zjadłam czekoladkę :).

