Dobra mikstura na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów (TG) zawiera produkty obniżające stężenie triglicerydów i lipidów, które są bogate w: antyoksydanty, kwasty tłuszczowe omega 3, błonnik i związki rozrzedzające krew. Wiele nastrualnych substancji spełnia te warunki, trzeba tylko świadomie z nich skorzystać. Połączone w mikstury mają jeszcze większą moc. Wykorzystaliśmy dowody naukowe dotyczące produktów obniżających stężenie cholestrolu i trójglicerydów, by stworzyć 5 doskonałych receptur na mikstury, które naprawdę mogą poprawić twój lipidogram. Są niewątpliwie zdrowe i potężne, a niektóre z nich nawet całkiem smaczne.

Idealna mikstura, która realnie będzie mogła wpłynąć na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów, musi zawierać duże stężenie cząsteczek, które faktycznie mają udowodnione działanie pozytywne na lipidogram. Choć nie ma jednego złotego środka, który magicznie z dnia na dzień obniży ci cholesterol i trójglicerydy, jest kilka naprawdę potężnie działających naturalnych cząstek, które w stężonej miksturze mogą świetnie zadziałać. Warto skorzystać z ich właściwości, by poprawić jakość swojej diety po otrzymaniu wyników badań wskazujących na za wysokie stężenie cholesterolu i trójglicerydów.

W miksturach na obniżenie cholesterolu i triglicerydów cenne są:

antyoksydanty : działają przeciwzapalnie, ograniczają stan zapalny i zapobiegają utlenianiu się cholesterolu we krwi, czyli przekształcaniu w groźniejsze dla układu krwionośnego formy. W miksturach ich źródłem są: owoce jagodowe, zielone warzywa, przyprawy, herbata, kawa i kakao.

: działają przeciwzapalnie, ograniczają stan zapalny i zapobiegają utlenianiu się cholesterolu we krwi, czyli przekształcaniu w groźniejsze dla układu krwionośnego formy. W miksturach ich źródłem są: owoce jagodowe, zielone warzywa, przyprawy, herbata, kawa i kakao. cząsteczki rozrzedzające krew : choć nie obniżają cholesterolu per se, zapobiegają jego przyleganiu do ścian naczyń krwionośnych i zmniejszają ryzyko miażdżycy. W miksturach ich źródłem są: czosnek, cebula, cytryna, przyprawy.

: choć nie obniżają cholesterolu per se, zapobiegają jego przyleganiu do ścian naczyń krwionośnych i zmniejszają ryzyko miażdżycy. W miksturach ich źródłem są: czosnek, cebula, cytryna, przyprawy. sterole roślinne: mają udowodnione działanie obniżające stężenie cholesterolu (całkowitego i LDL) we krwi. Występują w roślinach strączkowych, a w szczególności w soi (np. tofu, napój sojowy), którą wykorzystujemy w miksturach na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów.

mają udowodnione działanie obniżające stężenie cholesterolu (całkowitego i LDL) we krwi. Występują w roślinach strączkowych, a w szczególności w soi (np. tofu, napój sojowy), którą wykorzystujemy w miksturach na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów. błonnik pokarmowy: frakcja rozpuszczalna błonnika pokarmowego realnie obniża stężenie trójglicerydów i cholesterolu, ułatwiając ich wydalanie. Błonnik w miksturach dodają: otręby, inulina, babka płesznik, nasiona chia i wszelkie warzywa i owoce.

frakcja rozpuszczalna błonnika pokarmowego realnie obniża stężenie trójglicerydów i cholesterolu, ułatwiając ich wydalanie. Błonnik w miksturach dodają: otręby, inulina, babka płesznik, nasiona chia i wszelkie warzywa i owoce. kwasy tłuszczowe omega 3: mają potwierdzone właściwości obniżające stężenie trójglicerydów we krwi, a dodatkowo działają przeciwzapalnie. Ich źródłem są głównie tłuste ryby morskie (których akurat nie wykorzystujemy w poniższych miksturach), ale też: siemię lniane, olej lniany, nasiona chia, inne tłoczone na zimno oleje i awokado.

Ważne jest także, by skuteczna mikstura na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów nie zawierała za dużo cukrów prostych. Stężenie trójglicerydów we krwi rośnie pod wpływem cukrów. W miksturach lepiej sprawdzą się więc niskocukrowe owoce. Nie poleca się dosładzania mikstur miodem, cukrem i syropami (nawet tymi naturalnymi!). Z tego powodu działające mikstury na cholesterol i trójglicerydy nie bazują na sokach owocowych (choć jest kilka wyjątków, przy sokach szczególnie bogatych w antyoksydanty), a cenne cząstki pozyskane są tu z całych, zblendowanych owoców.

Mikstura na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów z cebuli i aronii

Cebula jest znana potocznie jako warzywo, które oczyszcza żyły i tętnice. Ma właściwości przeciwkrzepliwe i zawiera związki siarkowe działające przeciwmiażdżycowo. Sok z cebuli ma wyraźny ostry smak, który przełamuje w tej miksturze sok z aronii. Sok z aronii na nadciśnienie to niejedyne zastosowanie tego polskiego super-owocu. Aronia doskonale obniża też cholesterol i wzbogaca miksturę w antyoksydanty. Dodatek babki płesznik to czysty błonnik, który realnie obniża cholesterol.

Składniki:

2 duże białe cebule,

50 ml soku z aronii lub świeżej aronii,

łyżka babki płesznik.

Sposób przygotowania:

W sokowirówce lub wyciskarce do soków wyciśnij sok z cebuli. Wymieszaj sok z cebuli z sokiem z aronii lub zblenduj aronię na mus. Wymieszaj dokładnie składniki mikstury z babką płesznik. Jeśli nie wypijesz mikstury od razu, trzeba ją przechowywać w lodówce.

Dawkowanie:

Pij 100 ml mikstury z cebuli i aronii raz dziennie, najlepiej świeżo po przygotowaniu. Unikaj picia mikstury na czczo, gdyż cebula może podrażnić tak śluzówki żołądka.

fot. Mikstura na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów z cebuli i aronii/ Adobe Stock, mnimage

Mikstura z czosnku, cytryny i pomidorów na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów

Sok pomidorowy to źródło cennego antyoksydacyjnego likopenu. Czosnek dobrze rozrzedza krew i działa przeciwzapalnie, a cytryna jest bogata w przeciwutleniacze i składniki antykrzepliwe. Zarówno osobno jak i w połączeniu w miksturę, czosnek, pomidory i cytryna stanowią doskonałe składniki na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów.

Składniki:

300 ml soku pomidorowego,

2 ząbki czosnku,

łyżka soku z cytryny,

szczypta oregano, bazylii, kurkumy i pieprzu.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij ząbki czosnku przez praskę. Wymieszaj sok pomidorowy z czosnkiem, cytryną i przyprawami.

Dawkowanie:

Pij przygotowaną porcję soku przeciwcholesterolowego codziennie lub kilka razy w tygodniu. Możesz potraktować miksturę jako element lunchu lub kolacji, lub pić ją w formie przekąski między posiłkami.

fot. Sok pomidorowy z czosnkiem i przyprawami na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów/ Adobe Stock, vubaz

Mikstura z leśnych owoców na cholesterol i trójglicerydy

Mikstura z leśnych owoców nie tylko może obniżać stężenie cholesterolu i trójglicerydów, ale też doskonale smakuje. Owoce leśne nie mają za dużo cukru, który podbija trójglicerydy we krwi, a jednocześnie są przebogatym źródłem antyoksydantów. To prawdziwe polskie superfoods. W poniższym koktajlu sprawdzą się: truskawki, porzeczki, aronia, agrest, jagody, maliny, jeżyny, borówki świeże lub mrożone. Właściwości prozdrowotne mikstury dopełnia także napój sojowy bogaty w roślinne sterole, które mają właściwości obniżające cholesterol, szczególnie „zły cholesterol” LDL. Dodatek inuliny to wzbogacenie koktajlu w prebiotyczny błonnik, który oprócz usuwania cholesterolu i trójglicerydów, wspiera zdrowie bakterii jelitowych.

Składniki:

200 g dowolnych owoców jagodowych (malin, truskawek, jagód itp.),

200 ml niesłodzonego napoju sojowego,

łyżeczka inuliny.

Sposób przygotowania:

Do blendera włóż owoce, wlej napój sojowy i dosyp inulinę. Dokładnie zblenduj składniki, tworząc gładki koktajl na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów.

Dawkowanie:

Pij koktajl na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów nawet codziennie. Może być to dodatek do śniadania, drugie śniadanie samo w sobie lub napój spożyty w ciągu dnia. Najważniejsze jest, by pić ten koktajl regularnie. Zaobserwujesz efekty w postaci niższego cholesterolu, obniżonych triglicerydów, ale też inne efekty uboczne: lepiej wyglądającą skórę, więcej energii i lepsze trawienie.

fot. Koktajl na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów/ Adobe Stock, baibaz

Mikstura z soku z granatu na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów

Sok z granatu jest pełen antyoksydantów, związków działających przeciwzapalnie i doskonale wspierających zdrowie układu naczyniowego. To też substancja, która może pomóc obniżyć cholesterol i trójglicerydy. Ile soku z granatu pić dziennie? Wystarczy już 100 ml, by zaobserwować pozytywne dla zdrowia efekty. W naszej miksturze sok z granatu występuje w mieszance z olejem lnianym, który jest źródłem kwasów omega 3. Obniżają one trójglicerydy najsilniej. Nasiona chia zagęszczają miksturę i wzbogacają ją w błonnik. Razem, sok z granatu, olej lniany i nasiona chia tworzą doskonały miks na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów.

Składniki:

150 ml soku z granatu,

10 ml oleju lnianego nierafinowanego,

15 g nasion chia.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj sok z granatu z nasionami i olejem. Przełóż mieszaninę do lodówki na min. 30 minut lub na całą noc. Przed wypiciem dokładnie wymieszaj składniki mikstury.

Dawkowanie:

Miksturę na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów z granatem i kwasami omega 3 możesz pić na czczo, dodawać ją do smoothies lub zdrowych deserów. Sprawdzi się też w połączeniu z jogurtem np. na drugie śniadanie, jeśli nie chcesz wypijać jej bezpośrednio. Możesz pić miksturę na czczo, dla wsparcia zdrowia jelit i nawilżenia układu pokarmowego po nocnym poście.

fot. Mikstura z sokiem z granatu na niższy cholesterol i trójgicerydy/ Adobe Stock, Cherries

Mikstura z awokado i zielonej herbaty na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów

Kolejna propozycja mikstury, która skutecznie obniża cholesterol i trójglicerydy, to mus na bazie awokado i zielonej herbaty wzbogacony przeciwzapalnymi przyprawami. Prawdziwe bogactwo przeciwutleniaczy, niewiele cukru i źródło zdrowych kwasów tłuszczowych, które pomagają w walce z wysokim cholesterolem i triglicerydami. Jeśli masz w domu proszek matcha, możesz dodatkowo wzbogacić nim mus, by działał jeszcze mocniej.

Składniki:

pół awokado,

250 ml zaparzonej i ostudzonej zielonej herbaty liściastej,

opcjonalnie: płaska łyżeczka herbaty matcha,

szczypta kurkumy, cynamonu, imbiru, chili i kakao.

Sposób przygotowania:

Do blendera przełóż ostudzoną herbatę, awokado i resztę składników. Miksuj do ich całkowitego połączenia. Pij od razu po przygotowaniu.

Dawkowanie:

Spożyj miksturę na świeżo, zaraz po przygotowaniu, by skorzystać najbardziej z cennych antyoksydantów. Pij codziennie przez 2 tygodnie, a później kilka razy w tygodniu.

fot. Mus z awokado i zielonej herbaty na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów/ Adobe Stock, Nguyen

Powyżej znajdziesz aż 5 przepisów na mikstury obniżające stężenie cholesterolu i trójglicerydów, które mają nieprzypadkowo dobrane składniki. Każdy element mikstury ma właściwości "oczyszczające żyły i tętnice". Trzeba stosować je jednak regularnie, by realnie przyniosły oczekiwany efekt. Wystarczy szkalnka dziennie!

Żeby przeprowadzić pełną kurację miksturami, codziennie przez 3 tygodnie wypijaj jedną wybraną miksturę. Możesz wybrać do kuracji wszystkie 5 przepisów, lub np. 3 lub 4, które najbardziej do ciebie przemawiają.

Każda z mikstur ma trochę inne właściwości, więc najskuteczniej obniżysz cholesterol i trójglicerydy, jeśli będziesz zamiennie stosować wszystkie mikstury, musy i koktajle.

To nie tylko sposób na poprawę lipidogramu, ale też idealna metoda na ogólne wzbogacenie diety w prozdrowotne składniki, które mają szerokie działanie.

Dopasuj czas spożywania mikstur do indywidualnego rytmu dnia. Możesz pić je rano, w ciągu dnia lub wieczorem: nie ma to większego znaczenia.

Unikaj jednak spożywania mikstur w momencie, w którym bierzesz leki lub suplementy. Są one bogate w aktywne związki, które mogą potencjalnie wejść w interakcje z różnymi lekami. Dla bezpieczeństwa zachowaj odstęp (ok. 2 h) między wypiciem mikstury, a przyjęciem leków. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem.

Choć zaprezentowane mikstury faktycznie mogą być jedną ze strategii udrażniania żył i tętnic oraz obniżania cholesterolu i trójglicerydów, nie zastąpią zdrowego stylu życia.Nie jest to substytut zdrowej diety. Hiperlipidemia to złożone zagadnienie, nie ustąpi tylko dzięki miksturom. Traktujesz je jako dodatek do zdrowej diety na cholesterol i łączysz z innymi sposobami na obniżenie cholesterolu? Świetnie, faktycznie mogą ci pomóc. Niech nie będą jednak dla ciebie jedyną kuracją, jaką stosujesz na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów.

Nie rezygnuj też z przyjmowania przepisanych przez lekarza leków na rzecz mikstur na obniżenie cholesterolu i trójglicerydów. Są naturalne i skuteczne, ale w wielu przypadkach nie mogą zastąpić interwencji farmakologicznej. Jeśli masz co do tego wątpliwości, skonsultuj je ze swoim lekarzem.

Źródła:

