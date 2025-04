Mikroodżywianie w teorii brzmi świetnie, ale czy warto wydać na nie swoje oszczędności? Sprawdzamy, czym jest mikroodżywianie

Mikroodżywianie to paranauka i paramedycyna. Bazuje na wiedzy o tym, że mikroelementy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, czego nikt oczywiście nie kwestionuje. Jednak skuteczność samego mikroodżywiania, czyli zmian, jakie należy wprowadzić w sposobie żywienia, nie przebadano. Mimo to, osoby, które zajmują się tą dyscypliną twierdzą, że potrafią pomóc swoim klientom w zwalczeniu wielu dolegliwości, w tym hormonalnych.