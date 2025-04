Mięso w cukrzycy typu 2 powinno być specjalnie dobierane do specyficznych potrzeb cukrzyków. Najlepiej korzystać z mięs chudszych i mięsa ryb, a tylko od czasu do czasu sięgać po mięso czerwone. Przetworzone mięsa (kiełbasy, szynki, kabanosy, wędliny) powinny być ograniczane do minimum.

Jeśli masz cukrzycę, wiesz, że najważniejszym elementem diety, na który stale trzeba zwracać uwagę, są węglowodany. Mięso nie zawiera ich zbyt dużo. Dlaczego w cukrzycy tak ważny jest odpowiedni wybór mięs? Oto najważniejsze aspekty:

Mięso jest źródłem białka , które pozwala obniżyć ładunek glikemiczny posiłków, a to bardzo ważne przy cukrzycy.

, które pozwala obniżyć ładunek glikemiczny posiłków, a to bardzo ważne przy cukrzycy. Tłuszcz mięsny to tłuszcz nasycony , który cukrzycy muszą ograniczać.

, który cukrzycy muszą ograniczać. Wiele przetworzonych mięs zawiera dużo soli, którą cukrzycy muszą radykalnie ograniczać, by nie narazić się na powikłania nadciśnienia.

którą cukrzycy muszą radykalnie ograniczać, by nie narazić się na powikłania nadciśnienia. Niektóre mięsa (mięso ryb) mogą działać wręcz prozdrowotnie w cukrzycy.

Cukrzycy jak najbardziej mogą jeść mięso. Dieta wegetariańska lub dieta wegańska dla cukrzyków jest możliwa i zdrowa, jednak równie dobrze w jadłospisie cukrzyka może pojawiać się od czasu do czasu mięso. Mięso bezpośrednio wpływa na poziom cukru we krwi tylko w minimalnym stopniu. Nie oznacza to jednak, że cukrzycy nie mają limitu w jego spożyciu. Zalecana dzienna porcja mięsnych produktów to 100-200 g. Zauważ, że wiele osób stosujących zwyczajową dietę, przekraczają tę wartość już w jednym posiłku.

Mięso to nie same wady, choć o nich wspomina się najczęściej w kontekście dbałości o środowisko i klimat (dieta planetarna ogranicza mięso). Mięso pozwala wypełnić zapotrzebowanie na białko, żelazo, cynk i wiele witamin. Jeśli cukrzyk lubi jeść mięso, może je jeść nawet codziennie. Warto jednak wybierać odpowiednie gatunki mięs i urozmaicać posiłki, dodając do nich zamienniki mięsa.

W cukrzycy zaleca się przede wszystkim mięso chude. Wiąże się to z:

odcinaniem widocznych kawałków tłuszczu z mięsa;

z mięsa; wybieraniem chudych wędlin,

rezygnacją z boczku, golonki i podrobów, a także parówek, mortadeli i kiełbasy z mięsa rozdrobnionego.

Pamiętaj, że zastosowanie odpowiedniego procesu technologicznego sprawia, iż wędliny i kiełbasy zawierają tłuszcz, którego na pozór nie widać.

fot. Cukrzyca wymaga wyboru odpowiedniego mięsa/ Adobe Stock, Javiindy

Jak podejść do wyboru mięsa przy cukrzycy?

Zamiast tłustych wędlin zaleca się spożywać chude wędliny (typu szynka, polędwica, kiełbasa szynkowa, chude wędliny drobiowe).

(typu szynka, polędwica, kiełbasa szynkowa, chude wędliny drobiowe). Z mięsa należy wybierać mięso z kurczaka i indyka (bez skóry).

(bez skóry). Czerwone mięso może pojawić się w jadłospisie maksymalnie 2 razy w tygodniu.

Najlepiej unikać wszelkich przetworzonych mięs w puszkach, suszonych, kiełbasach, kabanosów i innych.

w puszkach, suszonych, kiełbasach, kabanosów i innych. Raz w tygodniu warto zastąpić mięso daniem z fasoli, grochu, soi lub soczewicy. Rośliny strączkowe są bardzo polecane w diecie cukrzyka.

grochu, soi lub soczewicy. Rośliny strączkowe są bardzo polecane w diecie cukrzyka. 2-3 razy w tygodniu warto zastąpić mięso daniem z tłustej ryby morskiej (łososia, makreli, pstrąga, tuńczyka).

fot. Ryby to mięso polecane dla cukrzyków/ Adobe Stock, timolina

Równie ważne jak wybór odpowiedniego rodzaju mięsa, jest też jego umiejętne przygotowanie.

Mięso dla cukrzyka najlepiej:

gotować (w wodzie, na parze lub w naczyniu do gotowania bez wody, soli i tłuszczu),

(w wodzie, na parze lub w naczyniu do gotowania bez wody, soli i tłuszczu), piec (w żaroodpornym naczyniu, folii lub rękawie foliowym),

(w żaroodpornym naczyniu, folii lub rękawie foliowym), dusić (bez uprzedniego obsmażenia).

Chorym na cukrzycę poleca się szczególnie dania mięsno-warzywne (z przewagą warzyw), np. mięso duszone z różnymi warzywami, pomidory, kabaczki lub cukinie nadziewane mięsem. Wiele inspiracji zajdziesz w jadłospisie diety DASH.

Warzywa wzbogacają potrawę w witaminy przeciwutleniające, czyli w witaminę E, C i beta-karoten. Chronią one „zły” cholesterol LDL przed utlenieniem, a to osłabia jego właściwości wywoływania miażdżycy. Witamina C, zawarta w wielu warzywach (np. w kapuście, papryce, brokułach, kalafiorze, pomidorach), zwiększa przyswajalność żelaza. To tylko niektóre zalety zdrowotne warzyw. Jest ich jednak bardzo dużo, a warzywa warto jeść w każdym posiłku.

Cukrzycy muszą unikać mięs smażonych – są najbardziej kaloryczne. Dla porównania: panierowany i smażony kotlet drobiowy to aż 430 kcal w 100 g, a gotowany w jarzynach kurczak zawiera tylko 108 kcal w 100 g.

Skoro boczek i golonka nie podnoszą mocno cukru, dlaczego cukrzycy nie powinni ich jeść? Tłuste mięsa są przeciwwskazane cukrzykom z kilku powodów.

Po pierwsze, tłuste mięsa zwiększają krzepliwość krwi.

Po drugie, tłuszcz zwierzęcy to nasycone kwasy tłuszczowe. Podnoszą one cholesterol, a dieta bogata w te tłuszcze predysponuje do miażdżycy , na którą cukrzycy są bardzo narażeni.

, na którą cukrzycy są bardzo narażeni. Po trzecie, tłuste mięsa mają dużo kalorii, a mało prozdrowotnych efektów. Są więc tuczące, a nadwaga i otyłość u cukrzyków bardzo podwyższa poważnych komplikacji zdrowotnych.

fot. Mięso przeciwwskazane cukrzykom/ Adobe Stock, kuvona

Mówiąc o mięsie w cukrzycy, zapomina się czasem, że ryby to też mięso. Tak, wegetarianie nie jedzą ryb i owoców morza, ale zalicza się je do mięs. Ten rodzaj mięsa w cukrzycy jest zdecydowanie polecany. Chudsze ryby wzbogacają jadłospis w białko cenne do obniżania glikemii. Tłuste ryby morskie są bogactwem przeciwzapalnych kwasów omega 3, które:

zmniejszają ryzyko choroby wieńcowej,

obniżają triglicerydy we krwi,

obniżają ciśnienie krwi,

przeciwdziałają zakrzepicy,

przeciwdziałają arytmii.

Zdecydowanie opłaca się jeść ryby przy cukrzycy. Najbardziej polecane to: makrela, łosoś, śledź, halibut i inne tłuste morskie ryby.

Jak przygotować danie rybne dla cukrzyka?

Sam wybór odpowiedniej ryby to nie wszystko, by danie było dobre i zdrowe dla cukrzyka. Potrzeba jeszcze odpowiedniej techniki obróbki. Ryby są jednym z grillowych posiłków polecanych dla cukrzyków. Bez problemu przygotujesz je właśnie na grillu. Możesz je też piec, gotować na parze, zapiekać lub delikatnie obsmażać. Pamiętaj, by podać je w towarzystwie warzyw i świeżych ziół.

Sól to jeden z większych wrogów cukrzyków. Sól podwyższa ciśnienie krwi, należy więc jej unikać (wielu diabetyków cierpi na nadciśnienie). Jednym z mitów o soli jest to, że jej ścisłe ograniczenie jest przesadą, bo sól aż tak bardzo nie szkodzi. To mylne podejście! Sól naprawdę przyczynia się do poważnych problemów zdrowotnych, a już szczególnie zauważą to cukrzycy. Zastępuj sól świeżymi i suszonymi ziołami: majerankiem, lubczykiem, jałowcem, kminkiem, bazylią i innymi ulubionymi przyprawami. Możesz korzystać też ze zdrowszej soli potasowej.

