Fot. Fotolia

Reklama

Drób w diecie odchudzającej

Dieta obok aktywności fizycznej jest najważniejszym elementem zdrowego stylu życia. Naszym codziennym sposobem odżywiania często kierują wypracowywane od lat nawyki. Nie zawsze są one idealne, dlatego warto nad nimi pracować i stopniowo dokonywać modyfikacji w swoim jadłospisie.

Zmieniając model odżywiania, najczęściej decydujemy się spożywać lekkie, smaczne i niskokaloryczne potrawy. Idealną propozycją dla osób, które chcą pozostać fit, jest mięso drobiowe. Jego wysoka wartość odżywcza i dietetyczna wyróżnia drób na tle innych gatunków mięs. Z całą pewnością warto włączyć je do codziennej diety.

Trenując i uprawiając regularnie aktywność fizyczną, powinniśmy dostarczać organizmowi odpowiedniej jakości białka, które jest podstawowym składnikiem budulcowym mięśni. Z drugiej strony sięgając po produkty białkowe takie jak mięso czy sery, często fundujemy sobie znaczne dawki tłuszczów zwierzęcych, które obciążają układ pokarmowy oraz krwionośny. Jednocześnie angażujemy do trawienia enzymy, które powinny zająć się procesem przyswajania wartościowego białka i cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Zobacz także: Dietetyczne przepisy - na co zwracać uwagę?

Mięso drobiowe na diecie - dlaczego warto je jeść?

Dobrym wyborem jest własnoręcznie przyrządzone mięso kurczęce bądź indycze, albo chude wędliny drobiowe. Drób to mięso odżywcze i lekkostrawne, które świetnie nadaje się na lekki posiłek zarówno przed treningiem, jak i po wysiłku fizycznym.

Mięso drobiowe zawiera:

białko z kompletem niezbędnych aminokwasów,

przeciwutleniacze – witaminy A, E i C,

witaminy z grupy B, w tym witamina B12, której nie dostarczymy z białkiem roślinnym,

witamina PP, odpowiadająca m.in. za prawidłowy poziom glukozy we krwi.

cynk, który pozytywnie wpływa na cerę, skórę i paznokcie, a także zwiększa odporność organizmu,

magnez,

potas.

Mięso drobiowe jest idealnym rozwiązaniem dla osób preferujących produkty o niskiej zawartości tłuszczu. Drób zawiera niewielką ilość tłuszczu w porównaniu do innych rodzajów mięs. Dla przykładu 100g piersi z kurczaka bez skórki dostarcza zaledwie 100 kcal i tylko 1,5g tłuszczu.

Warto wspomnieć, że w mięsie drobiowym znajdują się także wartościowe nienasycone kwasy tłuszczowe, które pozytywnie wpływają na serce.

Zobacz także: Czy wieprzowina jest zdrowa?

Reklama

Jak kupić wartościowe mięso drobiowe?

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się jednak głosy, że spożywanie drobiu może nieść ze sobą pewne zagrożenia. W świadomości publicznej funkcjonują obiegowe opinie o zawartości w mięsie drobiowym pozostałości antybiotyków i hormonów wzrostu. Takie informacje mogą budzić pewne obawy. Zupełnie niepotrzebnie.

W Polsce obowiązuje zakaz stosowania antybiotyków poza przypadkami leczenia pod ścisłą kontrolą weterynaryjną. Takie leczenie musi odbywać się przy zachowaniu okresu karencji, który pozwala na całkowite usuniecie z mięśni ptaków pozostałości leku. Z kolei hormony wzrostu i sterydy znajdują się na liście substancji niedozwolonych do stosowania u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego i objęte są ogólnopolskim monitoringiem.

Dla zachowania pewności, że mięso zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi standardami i regulacjami prawnymi oraz pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii, najlepiej wybierać produkty opakowane i z pełnym oznaczeniem. W ten sposób możemy zidentyfikować hodowcę i stado, z którego pochodzi mięso.

Stosowany obowiązkowo przez producentów system kontroli bezpieczeństwa żywności HACCP gwarantuje, że w przypadku zagrożenia występowania w mięsie pozostałości substancji aktywnych, cała partia produkcyjna usuwana jest z rynku. Można więc mieć pewność, że prawidłowo oznakowane mięso i jego przetwory dostępne w sklepach nie zawierają niedozwolonych substancji.

Z kolei pewność co do najwyższej jakości kupowanego mięsa drobiowego gwarantują nam produkty pakowane i certyfikowane, np. oznaczone symbolem QAFP Sprawdzony Drób (Quality Assurance for Food Products).

Takie certyfikaty powstały z myślą o tym, aby zapewnić najwyższą jakość kupowanego mięsa, produkowanego przy zachowaniu wysokich standardów na każdym etapie produkcji, począwszy od hodowli aż po bezpieczną dystrybucję i ekspozycję produktów w sklepach.

Konsultacja: Małgorzata Leszczyńska, psychodietetyk, ekspert ds. bezpieczeństwa żywności i żywienia z Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej

Zobacz także: Kaloryczność mięsa - plansza do wydrukowania