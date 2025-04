Spis treści:

Matcha to zielona herbata w proszku, którą otrzymuje się z tej samej rośliny (krzew Camellia sinensis), co zwykłą zieloną herbatę. Jednak matcha jest uprawiana inaczej. Na 20-30 dni przed zbiorem liście osłania się przed słońcem za pomocą trzciny rozpostartej na bambusowych tyczkach.

Dzięki temu w herbacie rośnie zawartość aminokwasów odpowiedzialnych za smak i chlorofilu – zielonego barwnika, który jest bardzo silnym naturalnym przeciwutleniaczem.

Po zbiorach herbatę poddaje się parowaniu i suszeniu. Następnie oddziela się liście od łodyg, a także usuwa się żyłki z liści, tak, by pozostały tylko blaszki liściowe. Tak przygotowany susz poddaje się mieleniu na drobny proszek przy pomocy specjalnie wyprofilowanych kamieni. Proszek pakuje się do hermetycznych opakowań, tak, by jak najdłużej zachował swoje właściwości.

Jedną z najważniejszych różnic między zwykłą zieloną herbatą a matchą jest fakt, że w przypadku matchy wypijamy nie tylko napar, ale także zmielony, herbaciany proszek. To właśnie dlatego działanie matchy jest silniejsze, bo wszelkie związki są dużo bardziej skoncentrowane. Przyjmuje się, że 1 filiżanka matchy odpowiada 3 filiżankom zwykłej, zielonej herbaty.

Matcha jest bogata w antyoksydanty

Antyoksydanty (inaczej przeciwutleniacze) to związki, które chronią komórki przed uszkodzeniem DNA, zapobiegają nowotworom i opóźniają starzenie organizmu. Matcha jest szczególnie bogata w katechiny, pośród których wyróżnia się galusan epigallokatechin (EGCG), który jest 100 razy silniejszym przeciwutleniaczem od witaminy C. W badaniach na zwierzętach wykazano, że EGCG może zapobiegać nowotworom prostaty, skóry, płuc i wątroby.

W jednej filiżance matchy jest 137 razy więcej antyoksydantów niż w zwykłej, zielonej herbacie.

Matcha działa pobudzająco

Matcha jest źródłem kofeiny, zawiera jej 3 razy więcej niż zielona herbata, dlatego, że spożywasz całe liście. Filiżanka matchy jest porównywana do filiżanki kawy, dlatego uważaj z jej ilością i pij ją najpóźniej na 6 godzin przed snem.

Ze względu na specyficzny sposób uprawy matcha zawiera także aminokwas L-teaninę, który działa relaksująco na mózg i ułatwia walkę ze stresem. Związek ten modyfikuje działanie kofeiny sprawiając, że pobudza w bardziej zrównoważony sposób bez nagłych spadków energii. Matcha ułatwia koncentrację i poprawia sprawność umysłową także u starszych osób.

Matcha – herbata, która chroni serce

Regularne picie herbaty matcha zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Zaobserwowano także spadek stężenia cholesterolu, trójglicerydów oraz spadek stężenia frakcji LDL cholesterolu (potocznie „zły cholesterol”). Matcha, w połączeniu z racjonalną dietą i aktywnością fizyczną to wartościowy element profilaktyki chorób układu krążenia.

Matcha wspomaga pracę wątroby

W badaniu, w którym wzięło udział 80 osób wykazano, że matcha może sprzyjać obniżeniu poziomu enzymów wątrobowych, które są wskaźnikiem uszkodzenia wątroby. Herbata matcha to produkt, który warto włączyć do diety osób borykających się ze stłuszczeniem wątroby.

Matcha może zawierać ołów

Wykazano, że nawet ekologiczna matcha może kumulować ołów w liściach. W przypadku zielonej herbaty parzonej tradycyjnie wyrzucasz liście, a matchę wypijasz w formie zmielonej. Dlatego wraz z jedną filiżanką wypijasz znacznie więcej ołowiu.

Z tego powodu zaleca się, by nie pić więcej niż 1 filiżankę dziennie i nie podawać matchy kobietom w ciąży oraz małym dzieciom.

W Japonii przygotowanie matchy jest rytuałem połączonym ze skupieniem i uważnością. Niektórzy parzenie herbaty matcha traktują jak element medytacji. Do tradycyjnego przygotowania matchy, poza herbatą, potrzebujesz:

czarki,

bambusowej trzepaczki,

bambusowej łyżeczki.

Jednak matchę możesz także zrobić używając miseczki, spieniacza do mleka oraz zwykłej łyżeczki.

Do czarki (miseczki) wsyp 2 bambusowe łyżeczki matchy (lub 1 zwykłą).

Zalej herbatę 100 ml wody w temperaturze około 80 stopni Celsjusza.

Przez 30 sekund mieszaj energicznie zawartość trzepaczką lub spieniaczem do uzyskania gęstej piany na powierzchni.

Następnie dolej więcej wody, jeśli wolisz słabszą herbatę.

Z 1 łyżeczki matchy możesz przygotować do 250 ml herbaty matcha.

Matchę można przygotowywać na zimno i na ciepło.

Matchę możesz dosypać także do wody mineralnej lub lemoniady.

Gdy kupujesz matchę zwracaj uwagę na jej skład. Niestety zdarza się, że proszek matcha jest dosładzany. Jak jest cena herbaty matcha? Za 50 g opakowanie zapłacisz do 20 do 50 zł.

Matcha latte to hit Instagrama. Nie dość, że pięknie wygląda to jeszcze świetnie smakuje i jest zdrowa.

Matcha latte

Składniki:

1 łyżeczka herbaty matcha

100 ml ciepłej wody (w temperaturze 80 stopni)

100 ml mleka 2% lub napoju sojowego/migdałowego

½ łyżeczki cukru trzcinowego

Sposób przygotowania:

Matchę zalej ciepłą wodą i roztrzep dokładnie bambusową trzepaczką aż do uzyskania gęstej piany.

Dodaj cukier i mieszaj jeszcze chwilę aż do jego rozpuszczenia.

Mleko, napój sojowy/migdałowy spień spieniaczką do mleka.

Do matchy wlej powoli spienione mleko. Smacznego!

