Wiele kobiet w zastanawia się, czy maślanka w ciąży to dobry pomysł. Obecnie dostępne w sklepach maślanki są pozbawione chorobotwórczych drobnoustrojów. Produkuje się je z zakwaszonego, odtłuszczonego mleka pasteryzowanego, czasami dodając do niej mleko w proszku, aby konsystencja była gładsza.

Tak – maślanki ze sklepu są produkowane z pasteryzowanego mleka. Niegdyś, w gospodarstwach, maślankę szykowało się z niepasteryzowanego mleka. Napój powstawał po ubiciu śmietanki na masło – płyn, który pozostał, był właśnie maślanką. Jednak obecnie napój ten produkuje się inaczej, co sprawia, że finalny produkt jest bezpieczny w ciąży, czyli nieskażony groźnymi bakteriami. Dlatego idąc do sklepu, nie trzeba się już zastanawiać, czy w ciąży można pić maślankę – jest ona w pełni bezpieczna i można ją pić bez ograniczeń.

Ciężarne mogą maślankę pić bez obaw o to, że zakażą się listeriozą. W dodatku jej picie przynosi korzyści zdrowotne. Zawarte w niej pałeczki kwasu mlekowego sprzyjają florze bakteryjnej jelit, stymulując ich namnażanie się, co nie tylko stymuluje prawidłową pracę jelit, ale i odporność. Maślanka jest też napojem nawadniającym.

Maślanka dostarcza też wapnia i witamin z grupy B. Wapń jest szczególnie ważny w diecie ciężarnej, gdyż jest niezbędny do rozwoju płodu, a jego niedobór może prowadzić do ucieczki wapnia z organizmu matki, powodując osłabienie jej kości. Z kolei zawarta w maślance lecytyna wspomaga pracę mózgu, w tym koncentrację.

Maślanka dostarcza też pełnowartościowego białka, choć jego zawartość w tym napoju nie jest zbyt duża – ok. 3,5 g w 100 g produktu, jest lekkostrawna, niskokaloryczna (naturalna ma ok. 49 kcal w 100 g) i może łagodzić ciążową zgagę, neutralizując kwas żołądkowy. Zawarta w niej laktoza jest już częściowo rozłożona przez bakterie fermentacji mlekowej, co sprawia, że nadaje się do picia dla osób z nietolerancją laktozy.

Najlepsza będzie ta naturalna, bez dodatków smakowych i cukru. Owocowe maślanki są nieco bardziej kaloryczne – ok. 75 kcal w 100 g – i zawierają więcej cukru. Nie trzeba całkiem z nich rezygnować, ale dobrze jest przed zakupem przeczytać skład i wybrać taką z najkorzystniejszym składem.

Zamiast kupować owocową maślankę, można na bazie maślanki naturalnej przygotować owocowy napój, blendując maślankę z wybranymi owocami, np. truskawkami, jagodami czy bananem. W ten sposób można uniknąć dodatku cukru.

