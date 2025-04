Maślanowi sodu przypisuje się niemal magiczne właściwości. Czy słusznie?

Maślan sodu to substancja niezbędna do prawidłowego funkcjonowania jelit. Odpowiada za utrzymanie zdrowia ich błony śluzowej, która stanowi barierę między organizmem a pokarmem dostarczanym z zewnątrz. Stosowany jest w leczeniu różnych zaburzeń, nie tylko jelitowych. Jest to w ograniczonym stopniu przebadana substancja o bardzo szerokim zastosowaniu, co nie zmienia faktu, że wymaga ono dalszych badań.