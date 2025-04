Marchewka gotowana na parze to prawdziwa skarbnica zdrowia! Zachowuje więcej witamin i składników odżywczych niż podczas tradycyjnego gotowania, w tym cenny beta-karoten, który wspiera wzrok i odporność. Jest lekkostrawna, niskokaloryczna i wyjątkowo smaczna. Idealna dla osób dbających o zdrowie, dzieci oraz osób na diecie redukcyjnej. Dowiedz się, jak sprawić, że będzie jeszcze pyszniejsza i zdrowsza.

Gotowanie marchewki na parze pozwala zachować nawet 90% cennych składników, których dostarcza to warzywo. Podczas gotowania w wodzie wiele z nich „ucieka”, dlatego każdy, kto ma możliwość gotowania warzyw na parze, powinien to robić.

Marchewka gotowana na parze zachowuje wysoką zawartość witaminy C, przeciwutleniaczy i mikroelementów. Nie jest przez to bardziej kaloryczna, a bardziej odżywcza. Z jednej strony staje się łatwiej strawna niż surowa, a składniki z niej są bardziej dostępne dla organizmu i jest ich w niej niemal tyle samo, ile w surowej.

Marchewka na parze dostarcza:

antocyjanów – to rodzaj przeciwutleniaczy,

– to rodzaj przeciwutleniaczy, poliacetylenów – mają działanie przeciwnowotworowe,

– mają działanie przeciwnowotworowe, luteiny – przeciwutleniacz ważny dla zdrowia oczu,

– przeciwutleniacz ważny dla zdrowia oczu, likopenu – zmniejsza ryzyko nowotworów i chorób układu krążenia,

– zmniejsza ryzyko nowotworów i chorób układu krążenia, alfa-karotenu – częściowo przekształcanego w witaminę A,

– częściowo przekształcanego w witaminę A, beta-karotenu – to prowitamina A, ułatwia wiązanie minerałów i produkcje kolagenu,

– to prowitamina A, ułatwia wiązanie minerałów i produkcje kolagenu, biotyny – ważny w metabolizmie tłuszczów i białek,

– ważny w metabolizmie tłuszczów i białek, witaminy K – wspomaga zdrowie kości i krzepliwość krwi,

– wspomaga zdrowie kości i krzepliwość krwi, witaminy B6 – wspomaga metabolizm i układ nerwowy,

– wspomaga metabolizm i układ nerwowy, potasu – ważny dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i pracy mięśni.

Gotowanie na parze sprawia, że te cenne składniki pozostają w marchewce, a po zjedzeniu organizm może z nich korzystać. Ale to nie jedyna zaleta takiego szykowania tego warzywa.

Marchewka gotowana na parze ma więcej smaku i intensywniej pachnie, ma ładniejszy kolor i zachowuje zwykle fajną konsystencję – jest dość miękka, ale nie rozpadająca się.

Czas gotowania marchewki na parze wynosi średnio 15 minut. Jednak najlepiej dopasować go do rozmiarów marchewki. Ta grubsza będzie potrzebowała nieco więcej czasu, a drobna – mniej.

Czas gotowania marchwi na parze:

marchewka pokrojona w plasterki – ok. 8-10 minut,

marchewka pokrojona w słupki – ok. 10-12 minut,

marchewka baby – ok. 12-15 minut,

marchewka w całości – od 12 do 20 minut.

Im mniejsze kawałki marchewki, tym mniej czasu trzeba je gotować i odwrotnie.

Najlepiej w czasie gotowania marchewki na parze sprawdzać jej twardość widelcem. Ponieważ jest to warzywo nadające się także do jedzenia na surowo, można marchewkę albo tylko delikatnie obgotować, albo ugotować całkiem na miękko – co kto lubi.

fot. Ile gotować marchewkę na parze?/ Adobe Stock, New Africa

Marchewka gotowana parze nie różni się kalorycznością od gotowanej czy surowej, więc przyjmuje się, że 100 g marchewki dostarcza 41-55 kcal i to niezależnie od jej sposobu przygotowania.

Najlepiej marchewkę warzyć przed gotowaniem, bo w czasie gotowania (zwłaszcza w wodzie) nasiąka i staje się cięższa. W mniejszym stopniu dzieje się to w przypadku gotowania na parze, ale jednak im słodsza w smaku marchew, tym jest bardziej kaloryczna.

Mimo tego to i tak nadal jest warzywem niskokalorycznym i jak najbardziej nadającym się do diety odchudzającej. W niedużych ilościach można stosować marchew w diecie ketogenicznej, gdyż jej 100 g dostarcza 10-11 g węglowodanów i ok. 3,5 błonnika, co daje 6,5-7,5 g węglowodanów netto (niektóre źródła podają, że ok. 5 g węglowodanów netto).

Choć sama marchewka gotowana na parze może być bardzo smaczna, warto dodawać do niej przyprawy, które nadadzą jej jeszcze lepszego smaku. Istnieje wiele przypraw, które dobrze pasują do tego warzywa, więc możesz wybierać te, które lubisz, lub eksperymentować, aby odkryć zupełnie nowy wariant smakowy. Możesz marchewkę oprószyć przyprawami jeszcze przed ugotowaniem albo dodać je po jej ugotowaniu. Natomiast świeżą zieleninę lepiej dodawać już po gotowaniu.

Marchewka na parze: najlepsze przyprawy

Śmiało sięgaj po następujące przyprawy i dodatki. Możesz je ze sobą łączyć, zdając się na ich zapach i smak i własną intuicję. Nie bój się! Naprawdę trudno zepsuć przyprawianie marchwi. Koniecznie wypróbuj:

suszona papryka,

suszona ostra papryka,

suszona papryka wędzona,

kminek,

kardamon,

kurkuma,

bazylia,

oregano,

natka pietruszki,

kolendra,

tymianek,

koperek,

szałwia,

mięta,

cynamon,

pieprz cayenne,

gałka muszkatołowa,

imbir,

cebula,

czosnek.

Nie zapomnij też, aby w posiłku z marchewką gotowana na parze znalazło się choć trochę tłuszczu. Wystarczy skropić ugotowane warzywo oliwą lub nałożyć odrobinę masła. Marchew będzie nie tylko smaczniejsza, ale też dostarczy ci więcej prowitaminy A, która rozpuszcza się właśnie w tłuszczach!

fot. Przyprawy do marchewki na parze/ Adobe Stock, Brent Hofacker

