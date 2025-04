Zastanawiasz się, czy można zjeść mango ze skórką? Tak, to dozwolone, ale jedzenie mango bez obierania ma plusy i minusy. Poznaj je i zdecyduj, czy wolisz zjeść mango ze skórką, czy bez.

Spis treści:

Choć większość osób obiera mango przed zjedzeniem, skórka mango jest tak naprawdę jadalna, a wręcz zdrowa. Jeśli nie przeszkadza ci jej smak i grubość, możesz zjeść mango ze skórką bez uszczerbku na zdrowiu.

Jedzenie owoców i warzyw ze skórką jest na ogół zdrowsze i bardziej polecane, niż ich obieranie. Ze skórką je się jabłka, jeśli żołądek na to pozwala, warto jeść pomidory ze skórką, nie trzeba obierać ze skórki imbiru, a bardzo dużo zalet ma też jedzenie bobu ze skórką. Nie inaczej jest w przypadku mango.

Wartości odżywcze mango są powszechnie znane, a owoc cieszy się popularnością na całym świecie, nawet w miejscach, w których nie rośnie. Istnieje wiele gatunków mango, które różnią się zabarwieniem skórki. Najpopularniejsze gatunki mają skórkę zieloną, gdy mango nie jest w pełni dojrzałe, która przyjmuje intensywniejsze żółte, pomarańczowe lub wręcz czerwone zabarwienie w procesie dojrzewania.

Skórka mango składa się w większości (ok. 70%) z błonnika pokarmowego, który reguluje trawienie i jest niezbędnym elementem zdrowej diety.

Zarówno miąższ mango, jak i jego skórka, są bardzo zdrowe. Dostarczają błonnika, witamin: A, C, E, B6, a także sporo potasu i miedzi. W skórce i miąższu mango jest też wiele antyoksydantów chroniących organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Co ciekawe, w jednym z badań porównujących antyoksydacyjne działanie miąższu mango i skórki mango zauważono, że ekstrakty ze skórki mango mają mocniejszy efekt antyoksydacyjny i potencjalnie przeciwnowotworowy.

Skórka mango jest źródłem triterpenów i triterpenoidów: cząstek o udowodnionym działaniu przeciwcukrzycowym i przeciwnowotworowym.

Oprócz niewątpliwie imponujących wartości odżywczych, skórka mango to też pewne wady. Nie każdy może i powinien ją jeść, choć oficjalnie jest jadalna. Oto 3 główne wady jedzenia mango ze skórką, bez obierania.

Skórka mango może działać alergizująco

Skórka mango zawiera substancję zwaną urushiolem. To cząstka, która powoduje np., że bluszcz jest trujący, a łupiny nerkowców toksyczne.

Choć skórka mango nie ma go tyle, by być niebezpieczna dla zdrowia, nawet niewielkie ilości urushiolu działają alergizująco na podatne osoby. Może wywołać on kontaktowe zapalenie skóry.

Objawy alergii na skórkę mango to najczęściej swędząca wysypka, pokrzywka i zaczerwienienie skóry.

Skórka mango może zawierać pestycydy

Mango, szczególnie jeśli jesz je w Polsce, musi przebyć długą drogę, zanim trafi na twój stół. Skórka mango jest więc często zabezpieczana woskami, nierzadko pozostają na niej pestycydy. Żeby jedzenie skórki mango było zdrowe, trzeba owoc bardzo dokładnie umyć, by pozbyć się tych pozostałości.

Skórka mango ma specyficzny smak

Skórka mango ma specyficzny smak i teksturę. Bywa gorzka, twarda i ciężka do pogryzienia. Bardzo kontrastuje ze słodkim smakiem mango. To niewątpliwie duża wada jedzenia mango ze skórką.

Istnieją odmiany mango z cienką, lekką skórką, jednak właśnie z uwagi na ten detal, rzadko eksportuje się je na dalekie dystanse, bo takie mango jest po prostu zbyt delikatne.

Skórka mango ma wiele prozdrowotnych cząsteczek, ale nie są to elementy unikalne, których nie znajdziesz w innych warzywach i owocach. Jeśli jedzenie mango ze skórką psuje twoje doznania smakowe, lepiej obierz ten owoc. Błonnik, witaminy i minerały dostarczysz z innymi elementami diety.

W trakcie podróży na południe Europy (np. do południowej Hiszpanii), do Azji lub Afryki, możesz natknąć się na odmiany owoców mango z delikatną skórką, cieńszą niż skórka jabłka. Nie wahaj się wtedy i jedz mango ze skórką.

