Mandarynki to jedne z owoców dozwolonych dla cukrzyków. Pojedyncza mandarynka dostarcza ok. 6,5 g cukrów prostych i ma niski indeks glikemiczny. Umieszczaj mandarynki w diecie cukrzycowej, jednak nie jedz ich jako osobny posiłek. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o mandarynkach w diecie cukrzycowej.

Spis treści:

Zawartość węglowodanów w mandarynkach zależy od:

formy przetworzenia mandarynek,

stopnia dojrzałości mandarynek,

dokładnego gatunku mandarynek.

Średnio 100 g świeżych mandarynek dostarcza:

13,3 g węglowodanów ogółem, w tym: 1,8 g błonnika, 10,6 g cukrów (prostych i dwucukrów), w tym:, 6,05 g sacharozy, 2,13 g glukozy, 2,4 g fruktozy.



Mandarynki zawierają 10,6 g cukrów na 100 g, to ok. 2 łyżeczki w przeliczeniu na cukier stołowy, ale nie jest to dużo cukru w porównaniu z innymi owocami. Mandarynki mają więcej cukru niż np. truskawki i borówki, ale mniej niż czereśnie i banany. Zawartość cukru w mandarynkach jest porównywalna do zawartości cukrów w jabłkach i gruszkach.

Pojedyncza mandarynka zawiera ok. 6,5 g cukrów, to taka sama dawka jak ok. łyżeczka cukru. Mimo to mandarynki zdecydowanie warto jeść, bo oprócz cukru zawierają też inne bardzo cenne składniki.

Indeks glikemiczny mandarynek wynosi 30 według oficjalnych wartości w tabelach indeksu glikemicznego. Inne pomiary indeksu glikemicznego mandarynek wskazały, że może mieć on wartość od 30 do 50. Niezależnie o dokładnej wartości, mandarynki mieszczą się w przedziale niskiego IG.

Bardziej niż indeks glikemiczny liczy się jednak ładunek glikemiczny mandarynek, który bierze pod uwagę też porcję produktu. On też jest niski.

Mandarynki, jak każdy produkt, który zawiera węglowodany, podnoszą oczywiście cukier we krwi. Jedząc mandarynki, możesz spodziewać się podbicia cukru, jednak nie zrobią one tego gwałtownie. Wszystko zależy od porcji mandarynek, jaką zjesz i innych składników posiłku.

Jeśli obawiasz się o wysoki cukier po mandarynkach, zjedz je w jednej porcji z orzechami, które zminimalizują podbicie glukozy.

Cukrzycy mogą jeść mandarynki. Dotyczy to też kobiet z cukrzycą ciążową, osób z insulinoopornością i stanem przedcukrzycowym. Wszyscy mogą jeść mandarynki, jednak respektując zasady diety cukrzycowej, czyli dbając o zawartość innych składników w posiłkach.

Czy mandarynki są dobre dla cukrzyków?

Mandarynki są dla cukrzyków zdrowe i polecane, jeśli cukrzycy jedzą je zgodnie z zasadami i nie podbiją im one znacząco cukru we krwi. Jedzone z umiarem, mandarynki mogą być naprawdę wartościowym składnikiem diety cukrzyka.

Ile mandarynek może zjeść cukrzyk?

Nie ma jednoznacznego limitu w porcji spożycia mandarynek dla cukrzyków. Cukrzyk powinien samodzielnie dostosować porcję mandarynek do wymagań swojej indywidualnej diety. Dla większości cukrzyków 1 mandarynka będzie odpowiednią porcją w zbilansowanej cukrzycowej przekąsce.

Do posiłku głównego można dodać więcej mandarynek np. 2 sztuki do śniadania, po obiedzie lub kolacji.

To, ile mandarynek może zjeść cukrzyk będzie też uzależnione od zaplanowanych wymienników węglowodanowych (WW) w diecie. 100 g mandarynek to dokładnie 1 wymiennik węglowodanowy. Jeśli w np. w cukrzycowym śniadaniu masz zjeść 4 wymienniki węglowodanowe (WW), mandarynki mogą stanowić np. 1 z nich.

fot. Mandarynki w cukrzycy są dozwolone, ale w umiarkowanych ilościach/ Adobe Stock, Alexander

Mandarynki są nie tylko dozwolone, ale mają w diecie o niskim IG sporo zalet. Oto najważniejsze z nich:

mandarynki mają sporo witaminy C , która chroni komórki przed uszkodzeniami;

, która chroni komórki przed uszkodzeniami; mandarynki są źródłem błonnika cennego w diecie cukrzycowej;

cennego w diecie cukrzycowej; mandarynki mogą zastąpić cukrzykom słodycze : to na pewno o wiele zdrowszy wybór;

: to na pewno o wiele zdrowszy wybór; mandarynki są źródłem potasu ochraniającego serce i obniżającego ciśnienie.

Żeby upewnić się, że mandarynki w twojej diecie wyrządzą więcej pożytku nisz szkody, zastosuj się do tych zasad, wprowadzając mandarynki do jadłospisu:

nie przesadzaj z ilością mandarynek w jadłospisie: nie możesz jeść ich bez limitu;

mandarynek w jadłospisie: nie możesz jeść ich bez limitu; jedz mandarynki na deser , wtedy nie podbiją znacząco cukru;

, wtedy nie podbiją znacząco cukru; łącz mandarynki ze źródłami białek i zdrowego tłuszczu (np. orzechami);

(np. orzechami); unikaj jedzenia mandarynek w formie przetworzonej , np. w syropie, mandarynek suszonych, lub dżemów i soków mandarynkowych;

, np. w syropie, mandarynek suszonych, lub dżemów i soków mandarynkowych; nie obieraj mandarynek z białych błonek: to błonnik, który opóźnia wchłanianie cukrów.

