Maliny mają mnóstwo zalet w ciąży. Właściwości prozdrowotne malin sprawiają, że to doskonały pokarm dla kobiet ciężarnych. Kobiety w ciąży mogą jeść maliny, ale muszą uważać z piciem herbaty z liści malin, która w pierwszych trymestrach jest przeciwwskazana.

W ciąży jak najbardziej można jeść maliny, nie ma ku temu przeciwwskazań. Mitem jest to, że maliny jedzone w ciąży mogą wywoływać poronienia. To prawda dotyczącą tylko herbaty z liści malin (choć w 3. trymestrze jest polecana), same owoce są bezpieczne.

Czy w ciąży można jeść mrożone maliny?

W ciąży jak najbardziej można jeść mrożone maliny. Maliny mrożone są tak samo zdrowe, jak maliny świeże. W różnej formie mogą jeść je kobiety w ciąży. Poza sezonem nawet zdrowiej jest sięgać po mrożone maliny, które zostały zamrożone w szczycie letniego sezonu i zawierają najpewniej więcej witamin, niż świeże maliny dostępne zimą w sklepach.

Czy w ciąży można jeść przetwory z malin?

Przetwory z malin też są w ciąży polecane. Kobiety ciężarne mogą jeść dżem malinowy, pić sok z malin i korzystać z syropu malinowego. Najlepiej wybierać malinowe przetwory bez cukru, np. dżemy bez cukru. Zmniejsza to szanse na ciążową cukrzycę i pozwala na wprowadzenie większej ilości bardziej prozdrowotnych kalorii do jadłospisu.

Sok malinowy w ciąży

Uwaga! Wybieraj tylko pasteryzowane przetwory malinowe. Większość przetworów dostępnych w sklepach jest zapasteryzowana. Zachowaj czujność, kupując np. sok z malin od sadowników lub przez internet. Niepasteryzowane soki nie są polecane kobietom ciężarnym.

Czy w ciąży można pić herbatę malinową?

Herbata malinowa jest jak najbardziej dozwolona w ciąży, na każdym etapie. Uważaj jednak na herbatę z liści malin. Możesz rozpocząć jej picie dopiero krótko przed porodem. Pita we wcześniejszych etapach ciąży może zwiększać ryzyko poronienia.

fot. Herbata malinowa w ciąży jest dozwolona, ale herbata z liści malin dopiero w końcówce ciąży/ Adobe Stock, Syda Productions

Uważaj na maliny w ciąży jeśli są niemyte

Według Journal of Parasitology, ze względu na charakterystyczną strukturę, do malin łatwiej przylegają pasożyty, bakterie i zanieczyszczenia, niż do innych rodzajów jagód. Mogą znajdować się na nich np. pierwotniaki Toxoplasma gondii wywołujące toksoplazmozę. Przed jedzeniem warto je umyć, nawet jeśli pochodzą ze sprawdzonego źródła.

Uważaj na maliny w ciąży, jeśli mogą być spleśniałe

Maliny to nietrwałe w transporcie i przechowywaniu owoce, które bardzo szybko pleśnieją. Maliny po zerwaniu są idealną pożywką dla pleśni, a nawet niewielkie ilości pleśni są szkodliwe i toksyczne. Nie tylko dla kobiet w ciąży, a dla każdego.

W ciąży szczególnie warto dbać o to, by nie narażać się na działanie toksyn. Jedz tylko świeże maliny, do których nie masz podejrzeń. Jeśli zauważysz, że jedna z malin w pudełku jest spleśniała, nie jedz też innych. Najprawdopodobniej też są zaatakowane rakotwórczymi toksynami pleśni.

Jedzenie malin w ciąży, mimo niewielkich przeciwwskazań, to jednak głównie zalety zdrowotne.

Maliny to jedne z najbogatszych w błonnik pokarmowy owoców. Przeciwdziałają ciążowym zaparciom i ułatwiają wypróżnianie.

i ułatwiają wypróżnianie. Maliny są źródłem kwasu foliowego kształtującego zdrowy układ nerwowy przyszłego dziecka.

kształtującego zdrowy układ nerwowy przyszłego dziecka. Maliny dostarczają zdrowych antyoksydantów , które wspierają twój organizm w ciąży. Z tego powodu poleca się też jedzenie truskawek w ciąży, jagód w ciąży i czereśni w ciąży.

, które wspierają twój organizm w ciąży. Z tego powodu poleca się też jedzenie truskawek w ciąży, jagód w ciąży i czereśni w ciąży. Maliny dbają o odporność w ciąży. Herbata z naturalnym syropem z malin pomoże ci zwalczyć mniejsze infekcje.

Maliny są niskokaloryczne, a gęste odżywczo . Pomogą ci zachować zdrową masę ciała w ciąży.

. Pomogą ci zachować zdrową masę ciała w ciąży. Niektóre kobiety chwalą sobie picie soku z malin lub herbaty malinowej na poranne mdłości.

Poza tym maliny mogą być po prostu smacznym dodatkiem do odżywczych posiłków. Jedz je w ciąży często: dodawaj do owsianek, koktajli, lodów, jogurtu. Maliny pasują też do wielu wytrawnych potraw.

