Indeks glikemiczny malin jest niski, więc maliny w cukrzycy są jak najbardziej dozwolone. Maliny w diecie diabetyka mają bardzo dużo zalet. Można jeść je jako dodatek do posiłków lub przekąskę. Poznaj wszystkie zalety malin dla cukrzyków.

Cukrzycy jak najbardziej mogą jeść maliny. Maliny mają wiele zalet dla diabetyków, podobnie jak inne owoce jagodowe: borówki amerykańskie w cukrzycy, truskawki w cukrzycy, czereśnie w cukrzycy, a także mniej znana świdośliwa w cukrzycy.

Oczywiście diabetycy nie mogą przesadzić z porcją owoców jedzonych na raz. Mimo wszystko zdecydowanie warto umieszczać maliny w diecie diabetyka z wielu powodów. Jedzenie malin przez cukrzyków ma znacznie więcej zalet niż wad.

100 g malin zawiera:

11,9 g węglowodanów;

6,5 g błonnika;

4,42 g cukrów, a w tym:

0,2 g sacharozy,

1,86 g glukozy,

2,35 g fruktozy.

Maliny można uznać więc za niskowęglowodanowy owoc, jeden z bardziej polecanych w cukrzycy owoców.

Czy maliny podnoszą cukier?

Każdy produkt zawierający węglowodany w pewnym stopniu podnosi poziom cukru. Maliny nie należą jednak do owoców znacząco podnoszących cukier we krwi. 100 g malin ma tylko ponad 4 g przyswajalnych węglowodanów. To naprawdę niewiele w porównaniu z innymi owocami.

Wymienniki węglowodanowe malin

100 g malin to zaledwie 0,5 wymiennika węglowodanowego (WW).

(WW). 1 wymiennik węglowodanowy (WW) malin to ok. 200 g owoców.

Indeks glikemiczny malin to ok. 25. Niektóre źródła podają IG malin jako 26 lub 32. Niezależnie od przyjętej wartości, maliny nie mają wysokiego IG. Umieszcza to maliny w zakresie bardzo niskiego indeksu glikemicznego. Nie tylko indeks glikemiczny malin decyduje jednak o ich przydatności w diecie cukrzyków. Równie ważny jest ładunek glikemiczny porcji malin, który też jest bardzo niski.

Maliny to nie tylko owoc dozwolony dla cukrzyków. Z powodzeniem można nazwać je cukrzycowym superfood. Przede wszystkim z uwagi na wysoką zawartość błonnika, niewiele przyswajalnych węglowodanów i ogromny antyoksydacyjny potencjał malin. Maliny zawierają przede wszystkim antyoksydacyjne antocyjany, oraz rzadkie elagotaniny i kwas elagowy.

Maliny zdecydowanie warto jeść przy insulinooporności, dla zapobiegania cukrzycy, ale też po pojawieniu się pierwszych oznak cukrzycy. Oto ich najważniejsze właściwości malin dla cukrzyków:

poprawa metabolizmu glukozy ,

, poprawa metabolizmu insuliny,

poprawa metabolizmu lipidów,

działanie przeciwzapalne ,

, działanie antyoksydacyjne.

Maliny poprawiają glikemię poposiłkową

Maliny nie dopuszczają do skoku cukru po posiłku. Prawdopodobny mechanizm poprawy glikemii poposiłkowej przez maliny to blokowanie enzymów: alfa-amylazy i alfa-glukozydazy. Dzięki temu częściowo blokuje się absorpcja glukozy w jelitach, a cukier we krwi rośnie stopniowo, nie skokowo.

Maliny poprawiają wydzielanie insuliny

Antocyjany z malin mogą poprawiać wydzielanie insuliny przez komórki trzustki. Poprawia to wrażliwość na insulinę i powoduje, że glukoza jest wydajniej usuwana z krwioobiegu i trafia do komórek.

Maliny polepszają profil lipidowy

Jednym z częstych powikłań cukrzycy jest zaburzony profil lipidowy. Diabetycy mają często wysoki cholesterol całkowity, podwyższony LDL, a niskie stężenie dobrego cholesterolu HDL. Regularne jedzenie malin może pomóc wyregulować i poprawić profil lipidowy cukrzyków. Dzięki temu obniża się ryzyko chorób serca, zawałów i miażdżycy.

Regularne jedzenie malin pozwala na:

podwyższenie „dobrego” cholesterolu HDL (dzięki syntezie apolipoproteiny A1 w wątrobie),

(dzięki syntezie apolipoproteiny A1 w wątrobie), obniżenie stężenia triglicerydów (dzięki zmniejszeniu aktywności genów pobudzających syntezę kwasów tłuszczowych i dzięki swojemu przeciwzapalnemu działaniu),

obniżenie stężenia cholesterolu LDL, dzięki antocyjanom z malin.

Maliny mają dobry potencjał antyoksydacyjny

Maliny mają dobrze potwierdzone naukowo działanie przeciwzapalne. To zasługa cząstek, które zwiększają produkcję antyoksydacyjnych enzymów: peroksydazy glutationowej, katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej. Te skomplikowane nazwy enzymów oznaczają w prostych słowach, że maliny nie tylko dostarczają antyoksydacyjnych związków, ale stymulują też naturalną obronę organizmu.

Właściwości malin dla cukrzyków oceniono w trzech niedawno opublikowanych badaniach. Badano dorosłe osoby z metabolicznymi problemami, czyli np. cukrzycą, stanem przedcukrzycowym lub groźną otyłością. Podawano im maliny, lub inne owoce, w celu uwiarygodnienia wyników.

Zjedzenie 250 g malin na śniadanie, (z wysokotłuszczowym posiłkiem chroniącym przed potencjalnym skokiem cukru) wywołało spadek poziomu glukozy i pola pod krzywą glukozową (badanie sprawdzające poziom cukru przez 2 godziny po posiłku). Bardzo dobre rezultaty osiągnięto u osób z ujawnioną, objawową cukrzycą, u osób ze stanem przedcukrzycowym i u osób z otyłością, zagrożonych cukrzycą w przyszłości.

Maliny jedzone w formie codziennej przekąski (porcja 125 g i 250 g) przez 4 tygodnie, też przyniosły bardzo dobre rezultaty. Tym razem przebadano osoby zdrowe. Maliny chroniły przed znaczącym spadkiem poziomu glukozy aż przez 2 kolejne godziny. Zdrowe osoby też osiągną wymierne korzyści metaboliczne z jedzenia malin.

Jeszcze bardziej spektakularne rezultaty odnotowuje się, gdy maliny jako przekąskę jedzą osoby otyłe. Jedzenie malin spowolniło u nich wydzielanie insuliny, a szczyt stężenia insuliny po zjedzeniu posiłku przesunął się o ok. 30 minut. To zdecydowanie pozytywny efekt, zmniejszający ryzyko insulinooporności.

Co ważne, zauważono, że maliny działają szczególnie pozytywnie i ochronnie u osób ze stanem przedcukrzycowym, w porównaniu do osób z ujawnioną już cukrzycą i insulinoopornością. Maliny mogą być więc bardziej przydatne do zapobiegania cukrzycy, niż jej leczenia. Mimo wszystko w cukrzycy można i warto jeść maliny.

Cukrzycy mogą jeść maliny nawet oddzielnie, poza posiłkami, w formie przekąski. Nieczęsto pozwala się na taką formę przemycenia owoców do jadłospisu cukrzycowego. W większości przypadków owoce w cukrzycy wymagają dodatku białkowego lub najlepiej umieścić je jako deser po posiłku. Maliny są wyjątkowe, bo mają bardzo dużo ochronnego błonnika, który opóźnia wchłanianie cukru z malin.

Stosowane w badaniach dawki malin to porcje ok. 125 g lub 250 g. Nie przekraczaj nigdy jednorazowej porcji malin 250 g, jeśli masz cukrzycę. Najlepiej postaw na 2 garście, które będą bezpieczne dla zdrowia, a efekty malin już zadziałają. Jeśli masz skłonności do skoków cukru, lepiej zjedz maliny z jogurtem i orzechami.

