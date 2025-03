4 bajecznie proste przepisy na makowiec bez mąki. Ciasta wyjdą pyszne i nie zajmą wiele czasu

Makowiec bez mąki szykuje się najczęściej z dodatkiem kaszy manny. Jednak to nie jedyna możliwość. Można także w części użyć bananów, co pozwala na przygotowanie ciasta bez użycia jajek. Jeszcze inne rozwiązanie to przygotowanie makowca bez mąki w postaci ciasta biszkoptowego z ziarnami maku. Wiele zależy od tego, na jakie ciasto masz ochotę – z większą czy mniejszą ilością maku.