Mąka ze świerszczy być może za jakiś czas stanie się bardziej popularna. Od 24 stycznia 2024 roku w Unii Europejskiej można ją dodawać np. do przemysłowego wypieku chleba. W domowym zaciszu można jednak wykorzystać ją do wielu innych potraw. W dodatku warto to robić ze względu na wartości odżywcze tego produktu.

Reklama

Spis treści:

Tak, mąka ze świerszczy jest zdrowa dla ludzi i dla środowiska. Zawiera tyle białka, ile pierś z kurczaka, gdyż świerszcze składają się w 58-65 procentach z białka. Przygotowana z nich mąka zawiera też mnóstwo witamin i mikroelementów:

witamina B12 – 10 razy więcej niż łosoś,

– 10 razy więcej niż łosoś, żelazo – dwa razy więcej niż szpinak, w dodatku badania pokazały, że to żelazo lepiej się wchłania niż np. żelazo z wołowiny,

– dwa razy więcej niż szpinak, w dodatku badania pokazały, że to żelazo lepiej się wchłania niż np. żelazo z wołowiny, potas,

wapń,

magnez,

selen,

kwasy tłuszczowe omega- 3 i omega-6.

Pancerzyk świerszczy zawiera chitynę, która działa w jelitach jak błonnik.

12 gramów mąki ze świerszczy zawiera (przed zmieszaniem ze zwykłą mąką):

55 kcal,

0,8 g węglowodanów,

7 g pełnowartościowego białka,

2 gramy tłuszczu.

Mąka ze świerszczy może być w diecie człowieka cenny źródłem białka, a koszty jej wyprodukowania dla środowiska są o wiele niższe niż wyhodowanie zwierząt, z których pełnowartościowe białko pozyskujemy.

Hodowla świerszczy wytwarza 100 razy mniej gazów cieplarnianych niż hodowla krów. Jeśli chodzi o zużycie wody, to wyhodowanie kilograma świerszczy wymaga trochę ponad 7 litrów wody, a wyprodukowanie kilograma mięsa z kurczaka – 1800 litrów wody. Świerszcze bardzo efektywnie zamieniają pokarm w masę ciała – 2 kg roślin potrafią zamienić w 1 kg własnej masy ciała. U trzody chlewnej trzeba od 5 do 12 kg pokarmu roślinnego, aby uzyskać 1 kg mięsa.

Jak smakuje mąka ze świerszczy?

Ludzie, którzy ją jedli, są zaskoczeni, gdyż spodziewali się gorszego smaku. Opisują go jako lekko orzechowy z lekkim ziemistym posmakiem, który przestaje być wyczuwalny po zmieszaniu mąki ze świerszczy z innymi składnikami dania lub sosami.

fot. Czy mąka ze świerszczy jest zdrowa/ Adobe Stock, CK Bangkok Photo

Skutki uboczne mąki ze świerszczy

Teoretycznie jedzenie mąki ze świerszczy nie ma skutków ubocznych, aczkolwiek należy wspomnieć o pewnych sprawach. Jedzenie mąki ze świerszczy może, ale nie musi, wywołać reakcję alergiczną u osób uczulonych na roztocza lub skorupiaki.

Przygotowanie mąki ze świerszczy musi obejmować etap „oczyszczania”, gdyż owady te, podobnie jak wszystkie zwierzęta, mogą być nosicielami chorób czy pasożytów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzi. Jadanie mąki nie niesie takiego ryzyka, ale jadanie surowych świerszczy, podobnie jak surowego mięsa, takim ryzykiem jest obarczone.

Mąka ze świerszczy - oznaczenie

Mąka ze świerszczy nie jest oznaczana żadnym specjalnym symbolem. Zwykle widnieje na niej napis: cricket powder.

fot. Mąka ze świerszcza domowego/ Adobe Stock, nicemyphoto

Mąka ze świerszcza domowego

Najczęściej na rynku dostępna jest mąka ze świerszcza domowego (Acheta domesticus). Charakteryzuje się najwyższą zawartością białka i dobrym smakiem. Prawdopodobnie możliwe jest zrobienie mąki z innych gatunków świerszczy.

Z mieszanki mąki z mąką ze świerszczy można np. zrobić: chleb bananowy, naleśniki, batoniki proteinowe, można piec ciasta i babeczki. Mąkę świerszczy można dodawać do koktajli warzywnych i owocowych.

Pankejki z mąką ze świerszczy

Fajny i prosty przepis na wypróbowanie, jak smakują potrawy z dodatkiem mąki ze świerszczy. Każdy może zjeść gotowe puszyste pankejki tak, jak lubi, czyli z ulubionymi dodatkami.

Składniki:

¾ szklanki mieszanki mąki z mąką ze świerszczy,

½ łyżeczki proszku do pieczenia,

½ łyżeczki soli, 1/8 łyżeczki cynamonu,

łyżka cukru brązowego lub ksylitolu,

3 jaja,

3 łyżki jogurtu greckiego,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

łyżka roztopionego masła,

½ szklanki wody.

Sposób przygotowania:

Zmieszaj wszystkie składniki, aby uzyskać konsystencję ciasta na pankejki. Rozgrzej patelnię, lekko ją natłuść. Smaż pankejki z obu stron na ładny kolor. Podawaj jak lubisz – np. z dżemem lub syropem klonowym.

fot. Pankejki z mąką ze świerszczy/ Adobe Stock, zadrozhna

Czekoladowy chleb bananowy z mąką ze świerszczy

Pyszne ciasto o smaku kawowo-czekoladowym. Szybkie przygotowanie, niecała godzina pieczenia i już można sprawdzić, jak mąka ze świerszczy sprawdza się w wypiekach.

Składniki:

1,5 szklanki mieszanki maki z mąką ze świerszczy,

3-4 mocno dojrzałe banany,

1/3 szklanki stopionego masła,

łyżeczka sody oczyszczonej,

szczypta soli,

½ szklanki ksylitolu lub cukru,

½ szklanki brązowego cukru,

jajko,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

1 porcja espresso,

3 łyżki gorzkiego kakao.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 175 stopni. Włóż do miski banany, masło i zmiksuj dokładnie. Dodaj sodę, sól, cukier, ksylitol i dobrze roztrzepane jajo. Zmiksuj dokładnie. Dodaj ekstrakt waniliowy, espresso w temperaturze pokojowej, kakao i mąkę ze świerszczy. Dokładnie połącz. Przelej ciasto do podłużnej foremki i piecz na środkowym ruszcie ok. 50 minut.

fot. Chleb bananowy z mąką ze świerszczy/ Adobe Stock, anitty

Kulki proteinowe z mąką ze świerszczy

Pyszna, słodka, ale pełna białka, więc odżywcza, przekąska dla dzieci i dorosłych. Nie trzeba nic piec ani gotować. Wystarczy zmieszać składniki i ulepić kuleczki.

Składniki na 25-30 kulek:

szklanka płatków owsianych błyskawicznych,

łyżka nasion chia lub siemienia lnianego,

pół szklanki wiórków kokosowych,

3 łyżki mieszanki mąki ze świerszczy,

½ łyżeczki cynamonu,

szczypta soli,

¼ szklanki nasion słonecznika,

¼ szklanki posiekanych daktyli,

¼ szklanki miodu,

2 łyżki kakao,

¼-1/3 szklanki tahini,

łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj płatki, nasiona chia, wiórki, mąkę ze świerszczy, cynamon i sól. Dodaj kakao, nasiona słonecznika i daktyle. Wymieszaj dokładnie. Dodaj tahini, miód i ekstrakt waniliowy. Mieszaj do uzyskania jednorodnej masy. Uformuj z masy niewielkie kulki. Ułóż kuleczki na płaskim talerzu i wstaw do zamrażarki na ok. 20 minut, aż stwardnieją. Przechowuj w zamkniętym naczyniu w lodówce.

fot. Kulki proteinowe z mąką ze świerszczy/ Adobe Stock, vm2002

Przepis na mąkę ze świerszczy jest prosty. Najpierw musisz zdobyć te owady. W Polsce hoduje się je przede wszystkim na karmę dla gadów, ale kupić je może każdy. Gdy już do ciebie dotrą, trzeba je zamrozić. To, jak niektórzy twierdzą, humanitarny sposób pozbawienia ich życia.

Zamrożone świerszcze należy wrzucić do wrzątku i gotować 5 minut, co zabije ewentualne chorobotwórcze drobnoustroje. Na koniec etapu przygotowawczego trzeba je odcedzić na sicie.

Następnie świerszcze wykłada się na papier do pieczenia, wkłada do piekarnika i suszy – chodzi o to, aby nie tylko obeschły pancerzyki, ale aby jak najwięcej wilgoci opuściło ich ciała. Trzeba do tego 3-4 godzin w temperaturze 100 stopni. Co jakiś czas uchyl na chwilę piekarnik, aby wilgoć opuściła jego wnętrze.

Tak naprawdę po etapie suszenia świerszcze są gotowe do jedzenia! Można je dodać do sałatki, posypać nimi pizzę lub chrupać je w ramach przekąski.

Aby przygotować mąkę ze świerszczy, trzeba je zmielić. Uda się to zrobić w młynku do kawy albo blenderze, który radzi sobie z orzechami. Ze szklanki świerszczy wyjdzie nieco mniej niż pół szklanki mąki. Miksowanie może trwać od 10 do 30 sekund. Im krótsze, tym większe kawałki pozostaną w mącznej masie i będą smakowicie chrupać w potrawach, np. plackach ziemniaczanych. Dłuższe miksowanie pozwala dokładniej rozdrobnić świerszcze, a uzyskana mąka lepiej nadaje się do wypieków. Można ją też dodawać do wszelkich potraw wymagających mąki, a dodatek ten zwiększy zawartość białka w potrawie.

Aby przygotować uniwersalny miks z mąką ze świerszczy gotowy do użytku, należy wymieszać mąkę ze świerszczy ze zwykłą (może być razowa) w proporcji od 1:10 do 1:3 z przewagą mąki zwykłej.

Mąka ze świerszczy to nie jest to tani produkt. Za 100 g czystej mąki ze świerszcza trzeba zapłacić ponad 20 zł. Na polskim rynku trudno na razie znaleźć gotowy miks mąki ze świerszczy z tradycyjną mąką, czyli produkt do razu gotowy do użycia do przygotowania potraw. Z pewnością byłby tańszy od czystej mąki ze świerszczy. Jak na razie więc amatorzy tego produktu muszą sami przygotowywać takie mieszanki.

Reklama

Czytaj także:

Mąka dla cukrzyka – 5 najlepszych rodzajów

Jaki rodzaj mąki wybrać? Która jest najzdrowsza?

Ciasta dla cukrzyka – jak przygotować