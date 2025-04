Odkąd Komisja Europejska rozszerzyła asortyment produktów dozwolonych do spożycia o mąkę ze świerszczy, wiele osób boi się, że UE próbuje wymusić na konsumentach jedzenie owadów. Czy to prawda? Jak upewnić się, że produkt, który kupujesz, nie zawiera owadów w składzie, jeśli nie chcesz ich jeść?

Oznaczanie produktów z owadami, np. z mąką ze świerszczy Acheta domesticus, jest tak samo regulowane, jak oznaczanie innych artykułów spożywczych. Jeśli do jakiegoś produktu dodano mąkę ze świerszczy, taka informacja musi pojawić się na opakowaniu. Na liście składników mąka ze świerszczy może być oznaczona jako:

proszek ze świerszcza domowego,

częściowo odtłuszczony proszek ze świerszcza,

mąka ze świerszczy,

proszek z Acheta domesticus,

cricket powder.

Informacja o składzie produktu powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla konsumenta w pobliżu wszystkich artykułów spożywczych - także tych sprzedawanych na wagę lub na sztuki.

fot. Mąka ze świerszczy jako dodatek do żywności/ Adobe Stock, Artem

Inne owady dozwolone w Polsce i Unii Europejskiej to:

mącznik młynarek,

owady szarańczy wędrownej,

larwy pleśniakowca lśniącego.

Insekty te można sprzedawać w postaci mrożonej, suszonej, sproszkowanej, ale nie mogą być one dodatkiem do innych produktów żywnościowych. Jako dodatek do żywności występować może jedynie mąka ze świerszczy.

Na etykiecie produktu z dodatkiem mąki ze świerszczy producenci muszą umieścić także w widocznym miejscu informację, że składnik ten może wywołać reakcję alergiczną u osób uczulonych na skorupiaki, mięczaki i roztocze kurzu domowego.

Producent nie ma obowiązku oznaczania dodatku mąki ze świerszczy do artykułu spożywczego w bardzo widocznym miejscu na opakowaniu. Nie zataja jednak tej informacji przed konsumentem. Za każdym razem proszek ze świerszczy umiesza się więc na liście składników.

W praktyce dodawanie do jakiegoś artykułu mąki ze świerszczy i nieinformowanie o tym konsumentów nie ma miejsca z uwagi na wysokie ceny tego półproduktu. Mąka ze świerszczy kosztuje ok. 200-300 zł/ kg i jej dodawanie to duży wydatek dla producentów. Firmy, które się na to decydują chętnie „chwalą się” tym nietypowym dodatkiem na opakowaniu. Taka żywność jest obecnie w modzie i dodatek owadów do artykułów spożywczych zachęca niektórych konsumentów do wybrania tego artykułu spożywczego.

Mąka ze świerszczy zgodnie z nowym prawem UE może być dodawana do żywności maksymalnie w dawce 5 g/100 g produktu. Dozwolone jest dodawanie mąki ze świerszczy do:

batonów proteinowych,

pizzy,

makaronów,

przetworów mięsnych,

bułek i chlebów,

gotowych burgerów i zamienników mięsa,

przekąsek i chipsów,

dań na bazie roślin strączkowych,

wyrobów czekoladowych,

napojów piwnopodobnych,

przetworów ziemniaczanych.

W praktyce to wciąż bardzo rzadki dodatek do żywności. W Polsce w 2023 roku nie natkniesz się raczej przypadkowo na produkty z mąką ze świerszczy w składzie.

